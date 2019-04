Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae1066b6-146b-4038-8cde-325589e852b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz törvényhozás alsóháza rábólintott a központosított internet ötletére, így már csak a felsőházon múlik, mikor kerül Vlagyimir Putyin asztalára a törvény aláírásra szánt változata.","shortLead":"Az orosz törvényhozás alsóháza rábólintott a központosított internet ötletére, így már csak a felsőházon múlik, mikor...","id":"20190416_oroszorszag_internetforgalom_ellenorzese_kozponti_hub_internetes_cenzura_vlagyimir_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae1066b6-146b-4038-8cde-325589e852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a620763f-8d7d-48f3-b316-a6e5a0ab39e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_oroszorszag_internetforgalom_ellenorzese_kozponti_hub_internetes_cenzura_vlagyimir_putyin","timestamp":"2019. április. 16. 19:33","title":"Megszavazta a Duma a törvényjavaslatot, ami totális cenzúrát hozhat az orosz internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa8f835-592e-4e32-bd4c-89968164b60d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vezetés közben nem árt, ha legalább alapszinten halljuk a környezeti zajokat. De vajon mit mond a KRESZ a fejhallgató-használatról?","shortLead":"Vezetés közben nem árt, ha legalább alapszinten halljuk a környezeti zajokat. De vajon mit mond a KRESZ...","id":"20190416_a_nap_fotoja_a_magyar_sofor_aki_meretes_fejhallgatoval_vezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffa8f835-592e-4e32-bd4c-89968164b60d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137a143b-34c4-4afd-aa2a-3fba92d70536","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_a_nap_fotoja_a_magyar_sofor_aki_meretes_fejhallgatoval_vezet","timestamp":"2019. április. 16. 06:41","title":"A nap fotója: A magyar sofőr, aki méretes fejhallgatóval vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4518a1-6c03-47ef-995d-ca08ba366160","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előadások maradnak el.","shortLead":"Előadások maradnak el.","id":"20190415_Megbetegedett_Eszenyi_Eniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df4518a1-6c03-47ef-995d-ca08ba366160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428bf96c-61be-436b-8ad3-b8105b114b20","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Megbetegedett_Eszenyi_Eniko","timestamp":"2019. április. 15. 12:24","title":"Megbetegedett Eszenyi Enikő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszú vizsgálatot ígért a főügyész, a tanúk kihallgatását már elkezdték.","shortLead":"Hosszú vizsgálatot ígért a főügyész, a tanúk kihallgatását már elkezdték.","id":"20190416_Elmondta_Parizs_fougyesze_mit_tudnak_eddig_a_NotreDametuzrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159158e1-895a-49cb-bcde-879914b04550","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Elmondta_Parizs_fougyesze_mit_tudnak_eddig_a_NotreDametuzrol","timestamp":"2019. április. 16. 12:58","title":"Elmondta Párizs főügyésze, mit tudnak eddig a Notre-Dame-tűzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acb1fb8-57a7-4047-b96d-a4bb032509f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt néhány évtizedben több világszerte híres műemléképületben pusztított tűz, többségüket már újjá is építették. Összeszedtünk néhányat ezek közül! ","shortLead":"Az elmúlt néhány évtizedben több világszerte híres műemléképületben pusztított tűz, többségüket már újjá is építették...","id":"20190416_Ot_ikonikus_epulet_amelynek_leegese_sokkolta_a_vilagot__galeria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3acb1fb8-57a7-4047-b96d-a4bb032509f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613a06c1-e173-4d65-ba72-ae4e449e021f","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Ot_ikonikus_epulet_amelynek_leegese_sokkolta_a_vilagot__galeria","timestamp":"2019. április. 16. 18:31","title":"Öt ikonikus épület, amelynek leégése sokkolta a világot – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb8e8fe-7524-45a6-8e2d-ea93ac13d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi közgyűlés utólag fizettetné meg a batidai vadászkastélyhoz vezető út jogtalan használatát.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi közgyűlés utólag fizettetné meg a batidai vadászkastélyhoz vezető út jogtalan használatát.","id":"20190414_Lazarek_evekig_suttyomban_hasznaltak_az_onkormanyzat_vadaszkastelyhoz_vezeto_utjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eb8e8fe-7524-45a6-8e2d-ea93ac13d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d0fd69-6b82-4fda-96de-8e5b8a03dcf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Lazarek_evekig_suttyomban_hasznaltak_az_onkormanyzat_vadaszkastelyhoz_vezeto_utjat","timestamp":"2019. április. 14. 22:07","title":"Lázárék évekig suttyomban használták az önkormányzat vadászkastélyhoz vezető útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"40 évig tart a szőkőártól 2011-ben megsérült fukusimai atomerőmű szétszerelése, most kiemeltek az egyik reaktorban egy adag nukleáris fűtőelemet.","shortLead":"40 évig tart a szőkőártól 2011-ben megsérült fukusimai atomerőmű szétszerelése, most kiemeltek az egyik reaktorban...","id":"20190415_Fukusima_kiemeltek_az_elso_adag_futoanyagot_a_serult_atomeromubol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c54973-47cb-4800-879e-8f879e1f43c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Fukusima_kiemeltek_az_elso_adag_futoanyagot_a_serult_atomeromubol","timestamp":"2019. április. 15. 06:25","title":"Fukusima: kiemelték az első adag fűtőanyagot a sérült atomerőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de231a0f-de7f-4c5b-af79-7c54b5c07158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német prémiumgyártó azt vázolja számunkra, hogy körülbelül milyen lehet az A2-es fejlett önvezetéssel felvértezett utódja.","shortLead":"A négykarikás német prémiumgyártó azt vázolja számunkra, hogy körülbelül milyen lehet az A2-es fejlett önvezetéssel...","id":"20190415_itt_az_audi_uj_onvezeto_kompakt_villanyautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de231a0f-de7f-4c5b-af79-7c54b5c07158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723d769c-8501-423b-9220-79ae16d15e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_itt_az_audi_uj_onvezeto_kompakt_villanyautoja","timestamp":"2019. április. 15. 08:21","title":"Gombnyomásra eltűnik a legújabb Audi kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]