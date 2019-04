Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hete már próbálgathatják a felhasználók a Samsung idei első csúcstelefonját, a Galaxy S10-et. Nem mindennel elégedettek, ezért is kellett gyorsan lépnie a gyártónak.","shortLead":"Pár hete már próbálgathatják a felhasználók a Samsung idei első csúcstelefonját, a Galaxy S10-et. Nem mindennel...","id":"20190416_samsung_galaxy_s10_szoftverfrissites_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fee0582-8fe0-4cfc-bb43-e8641b09b9f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_samsung_galaxy_s10_szoftverfrissites_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitasa","timestamp":"2019. április. 16. 10:03","title":"Mindössze 7 MB-tal oldja meg a Samsung a Galaxy S10-ek egyik legnagyobb problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023e2f48-44be-4cf0-98c3-1fbd595f2212","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira megugrott az Amazonon Victor Hugo A párizsi Notre Dame című regényének eladása egy francia oldal szerint, hogy bekerült a Top10-ben.","shortLead":"Annyira megugrott az Amazonon Victor Hugo A párizsi Notre Dame című regényének eladása egy francia oldal szerint...","id":"20190416_A_konyvkiadok_aratnak_a_NotreDame_tragediajabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=023e2f48-44be-4cf0-98c3-1fbd595f2212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1a759f-856a-40f0-93e0-88d650d6cb8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_A_konyvkiadok_aratnak_a_NotreDame_tragediajabol","timestamp":"2019. április. 16. 17:17","title":"A könyvkiadók aratnak a Notre-Dame tragédiájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2a4ea8-ca47-4baf-b125-936d9c35d5e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"1133 méter hosszú híd köti majd össze a két várost.","shortLead":"1133 méter hosszú híd köti majd össze a két várost.","id":"20190417_duna_hid_paks_kalocsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a4ea8-ca47-4baf-b125-936d9c35d5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a4a131-a1b6-4fd9-a429-b1ed38d45c00","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190417_duna_hid_paks_kalocsa","timestamp":"2019. április. 17. 09:21","title":"Jövőre indul a Paks–Kalocsa Duna-híd építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 400 tűzoltó majdnem 14 órán keresztül küzdött, mire sikerült megfékezni a lángokat a párizsi Notre-Dame-székesegyházban. Infografikán mutatjuk be, hogyan történt az oltás és a kármentés.\r

","shortLead":"Több mint 400 tűzoltó majdnem 14 órán keresztül küzdött, mire sikerült megfékezni a lángokat a párizsi...","id":"20190416_A_parizsi_NotreDameszekesegyhaz_tuzvesz_kronologiaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bb441f-94f8-48f7-b9c2-fbc1d4906c3e","keywords":null,"link":"/elet/20190416_A_parizsi_NotreDameszekesegyhaz_tuzvesz_kronologiaja","timestamp":"2019. április. 16. 17:15","title":"Fél nap feszültség - a Notre-Dame-tűzvész kronológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre Dame újjáépítéséhez. ","shortLead":"A meghatározó francia konzervatív lap a weboldalán számol be arról, hogy egy magyar város segítséget ajánlott a Notre...","id":"20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a829ef8-10dd-460f-8a1e-ceb60b26bd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c343147-882c-466d-8a1d-4d9be8d8d9a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_Le_Figaro_es_felfigyelt_Szeged_adomanyara","timestamp":"2019. április. 16. 13:08","title":"A Le Figaro is felfigyelt Szeged adományára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a31256c-c002-4870-92a3-ad57fd16af11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elektromos tűz ütött ki egy kőrösladányi házban, a benti gomolygó füstből egy hős szeghalmi zászlós mentett ki egy idős asszonyt.\r

","shortLead":"Elektromos tűz ütött ki egy kőrösladányi házban, a benti gomolygó füstből egy hős szeghalmi zászlós mentett ki egy idős...","id":"20190415_Karjaiban_hozta_ki_a_hos_zaszlos_az_idos_asszonyt_az_ego_fusttel_teli_hazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a31256c-c002-4870-92a3-ad57fd16af11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee19ac4-ea7f-4e7e-aac8-1f5376cebd5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Karjaiban_hozta_ki_a_hos_zaszlos_az_idos_asszonyt_az_ego_fusttel_teli_hazbol","timestamp":"2019. április. 15. 13:17","title":"Karjaiban hozta ki a hős zászlós az idős asszonyt az égő, füsttel teli házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A francia TGV a minta, amelyet követni fognak.","shortLead":"A francia TGV a minta, amelyet követni fognak.","id":"20190417_nagysebessegu_vasut_szuperexpressz_tgv_csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8504611-65d8-43cf-bb0d-cee61bb2e4e1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190417_nagysebessegu_vasut_szuperexpressz_tgv_csehorszag","timestamp":"2019. április. 17. 10:21","title":"Belevágnak a csehek, nekik is lesz szuperexpresszük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ca2a97-745c-4acb-be30-c07aaed33d38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube élő videóinál olykor magyarázó szövegek olvashatók, hogy a nézők ne kezdjenek elméletek gyártásába. A Notre-Dame kigyulladásakor a rendszer valamiért 9/11-es szócikkeket húzott be. ","shortLead":"A YouTube élő videóinál olykor magyarázó szövegek olvashatók, hogy a nézők ne kezdjenek elméletek gyártásába...","id":"20190416_youtube_notre_dame_tuz_szeptember_11_terrortamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78ca2a97-745c-4acb-be30-c07aaed33d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6803331c-15c3-475f-9bef-8d188baf60b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_youtube_notre_dame_tuz_szeptember_11_terrortamadas","timestamp":"2019. április. 16. 08:33","title":"Beütött a baj a YouTube-nál, szerintük terrortámadás érte a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]