Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a31256c-c002-4870-92a3-ad57fd16af11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elektromos tűz ütött ki egy kőrösladányi házban, a benti gomolygó füstből egy hős szeghalmi zászlós mentett ki egy idős asszonyt.\r

\r

","shortLead":"Elektromos tűz ütött ki egy kőrösladányi házban, a benti gomolygó füstből egy hős szeghalmi zászlós mentett ki egy idős...","id":"20190415_Karjaiban_hozta_ki_a_hos_zaszlos_az_idos_asszonyt_az_ego_fusttel_teli_hazbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a31256c-c002-4870-92a3-ad57fd16af11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee19ac4-ea7f-4e7e-aac8-1f5376cebd5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Karjaiban_hozta_ki_a_hos_zaszlos_az_idos_asszonyt_az_ego_fusttel_teli_hazbol","timestamp":"2019. április. 15. 13:17","title":"Karjaiban hozta ki a hős zászlós az idős asszonyt az égő, füsttel teli házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan már korábban bejelentette a Samsung az összehajtható telefonját, azonban csak a hónap végén kezdi árusítani. Az alábbi videón viszont már működés közben nézhető meg a készülék.","shortLead":"Ugyan már korábban bejelentette a Samsung az összehajtható telefonját, azonban csak a hónap végén kezdi árusítani...","id":"20190416_samsung_galaxy_fold_mukodes_kozben_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb03e315-c972-4dc6-afd4-cd0e7b6d2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1643f5e-3a1f-4164-8fd4-b5ce867bc8c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_samsung_galaxy_fold_mukodes_kozben_video","timestamp":"2019. április. 16. 17:03","title":"Videó: megnézheti, milyen működés közben a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af554362-99d9-4add-917b-112e0ebdca53","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Akár családi cégről, akár nagyvállalatról van szó, aki vezetői pozícióba kerül, gyakran olyan hibákat követ el, amelyekről akár azt is gondolhatja, hogy a cég érdekében cselekszik, miközben éppen ellehetetleníti saját magát és a vállalkozást is. Szakembert kérdeztünk a leggyakoribb menedzserbakikról. \r

","shortLead":"Akár családi cégről, akár nagyvállalatról van szó, aki vezetői pozícióba kerül, gyakran olyan hibákat követ el...","id":"lenovo_20190416_menedzser_coach_vezetoi_hibak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af554362-99d9-4add-917b-112e0ebdca53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfff8e5c-df84-49b0-8c97-713b098a2837","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20190416_menedzser_coach_vezetoi_hibak","timestamp":"2019. április. 16. 09:30","title":"Vállalkozást vezet? Ezeket a menedzserhibákat kerülje el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"bf8acdd9-eb6b-434c-a37c-2904c729c93b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A túlpörgött autó sikerült leállítani, mielőtt még nagyobb baj lett volna belőle. ","shortLead":"A túlpörgött autó sikerült leállítani, mielőtt még nagyobb baj lett volna belőle. ","id":"20190415_autos_video_volvo_gyirmot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf8acdd9-eb6b-434c-a37c-2904c729c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32e065e-0153-4066-ac00-79a125df0aa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_autos_video_volvo_gyirmot","timestamp":"2019. április. 15. 19:26","title":"Beragadt gázpedál miatt okádta a füstöt egy Volvo Gyirmóton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e0912e-8f6d-40e5-adac-99c66a7055bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.","shortLead":"Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.","id":"20190416_Colossus_a_robot_is_reszt_vett_a_NotreDame_oltasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e0912e-8f6d-40e5-adac-99c66a7055bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbfd2d8-1761-4948-8c61-74049bd4403c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_Colossus_a_robot_is_reszt_vett_a_NotreDame_oltasaban","timestamp":"2019. április. 16. 16:53","title":"Colossus, a robot is sokat segített a Notre-Dame oltásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar vezetőedző a Hertha BSC labdarúgócsapatának hullámvölgye ellenére azt mondja, nyugodt és harcosnak érzi magát. ","shortLead":"A magyar vezetőedző a Hertha BSC labdarúgócsapatának hullámvölgye ellenére azt mondja, nyugodt és harcosnak érzi magát. ","id":"20190415_dardai_pal_hertha_bsc_otodik_vereseg_sajtohirek_menesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20f423c-a817-4fbf-a3eb-bbf3344b57b1","keywords":null,"link":"/sport/20190415_dardai_pal_hertha_bsc_otodik_vereseg_sajtohirek_menesztes","timestamp":"2019. április. 15. 15:23","title":"Dárdai még érzi a bizalmat, de már a menesztéséről cikkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új német kisautó jelentősen könnyebb, az elődjénél 100 kilogrammal kevesebbet nyom a mérlegen.","shortLead":"Az új német kisautó jelentősen könnyebb, az elődjénél 100 kilogrammal kevesebbet nyom a mérlegen.","id":"20190416_szigoru_dieta_szuperkonnyu_az_uj_opel_corsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17105d6a-6383-465a-a3a3-7cdc1fad5e08","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_szigoru_dieta_szuperkonnyu_az_uj_opel_corsa","timestamp":"2019. április. 16. 13:21","title":"Szigorú diéta: szuperkönnyű az új Opel Corsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36db27c0-5248-4e72-877b-4f9ae09a0d46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lélekjelenlétének köszönhető, hogy sem ő, sem a hátul ülő három kisgyerek közül nem sérült meg senki komolyabban.","shortLead":"Lélekjelenlétének köszönhető, hogy sem ő, sem a hátul ülő három kisgyerek közül nem sérült meg senki komolyabban.","id":"20190416_Nyilatkozott_a_lany_akinek_autojaba_csapodott_a_3_kilos_szikladarab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36db27c0-5248-4e72-877b-4f9ae09a0d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bd6bc9-075e-4e17-a8b6-3f0c91abbb50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Nyilatkozott_a_lany_akinek_autojaba_csapodott_a_3_kilos_szikladarab","timestamp":"2019. április. 16. 18:43","title":"Megszólalt a 19 éves lány, akinek autójába csapódott egy 3 kilós szikladarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]