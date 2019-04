Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Juve játékosai és szurkolói mellett a klub részvényei is megszenvedték az Ajax elleni vereséget.","shortLead":"A Juve játékosai és szurkolói mellett a klub részvényei is megszenvedték az Ajax elleni vereséget.","id":"20190417_Durva_abra_Kegyetlenul_megbuntette_a_tozsde_a_BLbol_kizugo_Juventust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00730ba0-e6e0-40f1-92c1-e9743b902fb6","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Durva_abra_Kegyetlenul_megbuntette_a_tozsde_a_BLbol_kizugo_Juventust","timestamp":"2019. április. 17. 14:53","title":"Kegyetlenül megbüntette a tőzsde a BL-ből kizúgó Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt Gulyás Gergely jelentette be a kormányinfón. Azt mondta, a kormány döntött is a finanszírozásról.","shortLead":"Ezt Gulyás Gergely jelentette be a kormányinfón. Azt mondta, a kormány döntött is a finanszírozásról.","id":"20190418_Haromezer_hazai_gyartasu_elektromos_buszt_szeretne_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a241f0e8-fb2e-4e05-8653-1330c53e8354","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190418_Haromezer_hazai_gyartasu_elektromos_buszt_szeretne_a_kormany","timestamp":"2019. április. 18. 10:57","title":"Háromezer, hazai gyártású, elektromos buszt ígér a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Továbbra is egyetlen női mentora lesz a magyar X-faktornak: Gáspár Laci, ByeAlex és Puskás Peti mellé érkezik Dallos Bogi. ","shortLead":"Továbbra is egyetlen női mentora lesz a magyar X-faktornak: Gáspár Laci, ByeAlex és Puskás Peti mellé érkezik Dallos...","id":"20190417_Kiderult_ki_valtja_Radics_Gigit_az_Xfaktorban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e11dad9-97c3-4c87-b08e-aaa3739b368c","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Kiderult_ki_valtja_Radics_Gigit_az_Xfaktorban","timestamp":"2019. április. 17. 14:00","title":"Kiderült, ki váltja Radics Gigit az X-faktorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39765771-7425-4cfb-abf1-6eee0f4880a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem nehéz észrevenni az ellenmondást, hogy egyre nagyobb az igényünk a sovány test iránt, miközben a Föld minden olyan részén, ahol tartósan és tömegesen van mit enni, egyre inkább elhízik az emberiség.","shortLead":"Nem nehéz észrevenni az ellenmondást, hogy egyre nagyobb az igényünk a sovány test iránt, miközben a Föld minden olyan...","id":"20190418_Ezert_is_eszunk_annyit_az_unnepekkor_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39765771-7425-4cfb-abf1-6eee0f4880a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042ebd2f-bbdb-4f49-8dc1-e288c8276f58","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190418_Ezert_is_eszunk_annyit_az_unnepekkor_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2019. április. 18. 12:15","title":"Ezért is eszünk annyit az ünnepekkor, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5580c947-ac99-4ab7-8b07-52ebb7e04a9e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Új gépsort telepítenek az AGC tatabányai üzemében.","shortLead":"Új gépsort telepítenek az AGC tatabányai üzemében.","id":"20190418_Negymilliard_forintosbol_fejlesztik_a_tatabanyai_autouveggyarat_de_uj_dolgozokat_nem_vesznek_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5580c947-ac99-4ab7-8b07-52ebb7e04a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3396229e-5ef8-4bfd-a369-534e4905c706","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_Negymilliard_forintosbol_fejlesztik_a_tatabanyai_autouveggyarat_de_uj_dolgozokat_nem_vesznek_fel","timestamp":"2019. április. 18. 12:24","title":"Négymilliárd forintból fejlesztik a tatabányai autóüveggyárat, de új dolgozókat nem vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2fc5b1f-34b6-4c68-9980-512f7cd5304c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy a Microsoft is belép a vezeték nélküli fülhallgatók piacára, amit most egyértelműen az Apple ural. Az Amazon is ide készül, azonban egy viszonylagos telítettség még sosem tartotta vissza a redmondiakat.","shortLead":"Lehet, hogy a Microsoft is belép a vezeték nélküli fülhallgatók piacára, amit most egyértelműen az Apple ural...","id":"20190417_microsoft_vezetek_nelkuli_fulhallgato_tervek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2fc5b1f-34b6-4c68-9980-512f7cd5304c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e786ddd4-5b71-4b29-be48-81dd0db3f4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_microsoft_vezetek_nelkuli_fulhallgato_tervek","timestamp":"2019. április. 17. 17:03","title":"Megirigyelte az Apple-t? A Microsoft is belépne a vezeték nélküli fülhallgatók piacára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2924627-130f-4fd9-9f63-22547a36a2a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A klímaváltozás megállításáért tüntetnek napok óta a brit fővárosban, már több mint 300 tiltakozót vettek őrizetbe.","shortLead":"A klímaváltozás megállításáért tüntetnek napok óta a brit fővárosban, már több mint 300 tiltakozót vettek őrizetbe.","id":"20190417_London_pillanatragaszto_vonat_kornyezetvedo_aktivistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2924627-130f-4fd9-9f63-22547a36a2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c5d0a4-c1e1-4a1e-8982-8ebb3db44656","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_London_pillanatragaszto_vonat_kornyezetvedo_aktivistak","timestamp":"2019. április. 17. 18:52","title":"Metróhoz ragasztották magukat és hidakat blokkolnak a környezetvédők Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991218bd-798d-4a88-b75d-5eb291d84a89","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkabeszüntetés alatt óránként 15 Budapestre induló gépet irányítanak, az átrepülő forgalomban pedig óránként 49-et.","shortLead":"A munkabeszüntetés alatt óránként 15 Budapestre induló gépet irányítanak, az átrepülő forgalomban pedig óránként 49-et.","id":"20190417_Sztrajkolnak_a_legiiranyitok_keshetnek_a_gepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991218bd-798d-4a88-b75d-5eb291d84a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8290246d-36fb-4b72-bd15-cfb41113b336","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Sztrajkolnak_a_legiiranyitok_keshetnek_a_gepek","timestamp":"2019. április. 17. 12:44","title":"Sztrájkolnak a légiirányítók, késhetnek a gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]