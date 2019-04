Higanyt találtak a világ leggyorsabb madarában, a vándorsólyomban nevadai kutatók. A kutatók több helyen vizsgálták meg az Amerika keleti és nyugati partja között vonuló madarakat, írja az AP. Joe Barnes az utóbbi évtizedben 700 madarat vizsgált meg, és mind érintett volt, éljen akár a fagyos Brit Columbiában, Grönlandon vagy Nevadában. Azt nem tudják, egy vándorsólyom mennyi higanyszennyeződést tud elviselni. De attól tartanak a tudósok, hogy a mért 17-23 ppm higany már az a szint, ami negatívan befolyásolja a szaporodást.

Még az Alaszkában, Észak-Kanadában, Grönlandon élő, e területek között vándorló, tehát az ipartelepektől távol lakó madarakban is volt 10 ppm higany. A higany a zsákmányból kerül a madarakba, a ragadozó zuhanórepülésben ragadja el a madár vagy denevér zsákmányát, akár 320 km/óra gyorsaságra is felgyorsulva. A higanyszennyezettség emberre is veszélyes: az akár halált is okozni képes anyagot halak elfogyasztásával visszük be szervezetünkbe, amelyekben metilhigany formában található - a higannyal szennyezett vizek, föld, növények és a baktériumok találkozásakor alakul ki ez az anyag. A higanyszennyezettséget a sólyom tollából tudják kimutatni.