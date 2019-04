Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020-ban léptené életbe az osztrák kormány azt a törvénytervezetet, ami megszüntetni az anonimitást az interneten.","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban léptené életbe az osztrák kormány azt a törvénytervezetet, ami megszüntetni az anonimitást...","id":"20190423_ausztria_torvenytervezet_gyuloletbeszed_megallitasa_hozzaszolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d0bdc5-ed1e-4bc8-a77e-35028d3cdefc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_ausztria_torvenytervezet_gyuloletbeszed_megallitasa_hozzaszolas","timestamp":"2019. április. 23. 07:03","title":"Nagy változás jöhet Ausztriában, csak névvel és címmel lehetne kommentelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KDNP-s politikus szerint a keresztény egyház nem emberbaráti egyesület.","shortLead":"A KDNP-s politikus szerint a keresztény egyház nem emberbaráti egyesület.","id":"20190423_Semjen_Zsolt_Az_europai_identitas_resze_az_iszlammal_szembeni_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0c601-d7d3-4788-b9e7-38b3c569fa42","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Semjen_Zsolt_Az_europai_identitas_resze_az_iszlammal_szembeni_vedekezes","timestamp":"2019. április. 23. 10:22","title":"Semjén Zsolt: Az európai identitás része az iszlámmal szembeni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A detonációt követő pillanatokról videófelvétel is készült. ","shortLead":"A detonációt követő pillanatokról videófelvétel is készült. ","id":"20190422_Panik_tort_ki_Sri_Lanka_fovarosaban_egy_ujabb_robbanas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e08005-7dfa-492a-a00e-65ecdd9d76ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Panik_tort_ki_Sri_Lanka_fovarosaban_egy_ujabb_robbanas_miatt","timestamp":"2019. április. 22. 14:12","title":"Pánik tört ki Srí Lanka fővárosában egy újabb robbanás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közleményben reagáltak a terrorakcióra.","shortLead":"Közleményben reagáltak a terrorakcióra.","id":"20190422_Magyar_Iszlam_Jogvedo_Egyesulet_eliteli_az_aljas_Sri_Lankai_terrortamadast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f5b14f-8aa4-49be-968d-471f3aceea79","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Magyar_Iszlam_Jogvedo_Egyesulet_eliteli_az_aljas_Sri_Lankai_terrortamadast","timestamp":"2019. április. 22. 19:33","title":"A Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület elítéli az \"aljas\" Srí Lanka-i terrortámadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke harcot hirdetett az álhírek ellen. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke harcot hirdetett az álhírek ellen. ","id":"20190422_JeanClaude_Juncker_uzent_a_Brusszelt_tamadoknak_Visszalovunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719b4d97-2cde-4ff2-bea9-61ef3051ec9e","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_JeanClaude_Juncker_uzent_a_Brusszelt_tamadoknak_Visszalovunk","timestamp":"2019. április. 22. 10:05","title":"Jean-Claude Juncker üzent a Brüsszelt támadóknak: \"Visszalövünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e05428-aad8-41ac-aad4-86a6f20e2f81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez is kiderül a Fidesz 2018. évi pénzügyi kimutatásából. A dokumentum szerint tavaly 2 426 316 698 forint bevétele volt a pártnak, kiadásai pedig 2 305 129 946 forintra rúgtak. ","shortLead":"Ez is kiderül a Fidesz 2018. évi pénzügyi kimutatásából. A dokumentum szerint tavaly 2 426 316 698 forint bevétele volt...","id":"20190422_Orban_Viktor_1_032_421_forintot_adomanyozott_tavaly_a_partjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3e05428-aad8-41ac-aad4-86a6f20e2f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167d2809-38d0-4d45-ba4d-e8ccdb174441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190422_Orban_Viktor_1_032_421_forintot_adomanyozott_tavaly_a_partjanak","timestamp":"2019. április. 22. 21:39","title":"Orbán Viktor 1 032 421 forintot adományozott tavaly a pártjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d940b0-f043-466b-a05e-08924ab6217d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei évtől a General Motors igazgatóságában többségben lesznek már a nők, miután két férfi igazgató visszavonul.","shortLead":"Az idei évtől a General Motors igazgatóságában többségben lesznek már a nők, miután két férfi igazgató visszavonul.","id":"20190421_A_vilag_egyik_legnagyobb_autogyartojanal_a_csucsvezetok_tobbsege_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d940b0-f043-466b-a05e-08924ab6217d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e230beb3-14f5-4cbc-96ce-f410bb5ccde7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_A_vilag_egyik_legnagyobb_autogyartojanal_a_csucsvezetok_tobbsege_no","timestamp":"2019. április. 21. 16:05","title":"A világ egyik legnagyobb autógyártójánál a csúcsvezetők többsége nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 16. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 16. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20190421_Szombaton_elvittek_a_nagy_penzt_az_otoson_ezt_tortent_a_hatoslotto_sorsolasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0359524-dd7f-48c8-8d2e-b19c8d3095d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190421_Szombaton_elvittek_a_nagy_penzt_az_otoson_ezt_tortent_a_hatoslotto_sorsolasan","timestamp":"2019. április. 21. 17:56","title":"Szombaton elvitték a nagy pénzt az ötösön, ez történt a hatoslottó sorsolásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]