Minden összeszerelt Galaxy Foldot ellenőrizni fog a Samsung, hogy kiderítsék, mi baja a telefonnak, ezért az újságíróknak kiküldött tesztpéldányokat is visszakérik.

Most pénteken került volna piacra a Samsung izgalmas mobilja, az összehajtható Galaxy Fold, ám konstrukciós hiba miatt a gyártó úgy döntött, elhalasztja a megjelenést.

A 2000 eurós készülékből néhányat már elkezdtek használni a nagyobb médiumok képviselői, ez azonban csak rövid ideig tartott, mert több Fold kijelzője nagyon hamar elromlott, eltört.

A GSMArena most azt írja, egy nappal a megjelenés elhalasztása után a Samsung elkezdte visszakérni a tesztmobilokat, hogy alaposan ellenőrizzék, mi baja a telefonoknak. Előbb a Reutershez futott be egy ilyen kérés, de aztán a GSMArena is kapott levelet arról, hogy az eszközt vissza kellene postázni a gyártóhoz.

Az első vizsgálat alapján úgy tűnik, nem megfelelően tervezték a készülék zsanérját, ami így nem bírja a nyitogatásokkal járó terhelést. Aztán arra is fény derült, hogy az eszközbe bejutó szennyeződések se tesznek jót a kijelzőnek.

Azt nem tudni, hogy az újratervezés mennyi időt vesz majd igénybe, de borítékolható, hogy a csúszás legalább heteket jelent majd. Egy első termék esetén ez nem túl jó jel.

A Samsung mérnökei korábban a Note7-nél követtek el kritikus hibát, igaz, ott egész más volt a probléma: több telefon is felrobbant vagy lángra kapott.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.