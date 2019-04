Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cb68e4d-1150-4b5b-82d8-8204bf00ada9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190424_Birodalmi_pompa_fogadta_Orban_Kazahsztanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb68e4d-1150-4b5b-82d8-8204bf00ada9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176459d0-a879-4d4a-b2d7-83d2e9edfe73","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Birodalmi_pompa_fogadta_Orban_Kazahsztanban","timestamp":"2019. április. 24. 10:09","title":"Birodalmi pompa fogadta Orbánt Kazahsztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezt állítja az Európai Bizottság sajtóosztálya az Indexnek, amely észrevette, hogy az Európai Bizottság elnökének nyilatkozatából eltűnt a harcias félmondat.\r

\r

","shortLead":"Ezt állítja az Európai Bizottság sajtóosztálya az Indexnek, amely észrevette, hogy az Európai Bizottság elnökének...","id":"20190424_Juncker_nem_beszelt_arrol_hogy_szerda_utan_visszalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079ba7f1-5478-4ec5-bf66-8e6f8411f05b","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Juncker_nem_beszelt_arrol_hogy_szerda_utan_visszalo","timestamp":"2019. április. 24. 12:05","title":"Juncker nem beszélt arról, hogy szerda után visszalő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba7aa73-9720-42df-b4a1-e8f9d01f3eec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisbolt eladója bátran közbelépett, egy másik vásárló inkább óvatosabb volt, de így is megakadályozták a rablást.\r

\r

","shortLead":"A kisbolt eladója bátran közbelépett, egy másik vásárló inkább óvatosabb volt, de így is megakadályozták a rablást.\r

\r

","id":"20190424_Kobanyan_probalt_kirabolni_gazpisztollyal_egy_kisboltot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ba7aa73-9720-42df-b4a1-e8f9d01f3eec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3d1e55-effe-492d-b357-46b7bcd3c95f","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Kobanyan_probalt_kirabolni_gazpisztollyal_egy_kisboltot","timestamp":"2019. április. 24. 06:16","title":"Kőbányán próbált kirabolni gázpisztollyal egy kisboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274f6514-53de-43bd-b69f-8c94d4f0eb25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyja a fenyegetések ellenére sem cselekedne másként: támogatja a lányát.","shortLead":"Az anyja a fenyegetések ellenére sem cselekedne másként: támogatja a lányát.","id":"20190424_Greta_Thunberg_csaladjat_mar_a_vilag_minden_pontjarol_megfenyegettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274f6514-53de-43bd-b69f-8c94d4f0eb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3696bfde-bf4e-4983-a573-4366035afecc","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Greta_Thunberg_csaladjat_mar_a_vilag_minden_pontjarol_megfenyegettek","timestamp":"2019. április. 24. 13:08","title":"Greta Thunberg családját már a világ minden pontjáról megfenyegették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4ce43e-7038-40e7-b24f-4b2022cfb005","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik szomszéd avart égetett.","shortLead":"Az egyik szomszéd avart égetett.","id":"20190422_Leegett_a_hazuk_de_gyerekeit_meg_ki_tudta_menteni_egy_soroksari_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af4ce43e-7038-40e7-b24f-4b2022cfb005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0366b995-f5f5-4268-8441-76d594b16537","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Leegett_a_hazuk_de_gyerekeit_meg_ki_tudta_menteni_egy_soroksari_no","timestamp":"2019. április. 22. 21:37","title":"Leégett a házuk, de gyerekeit még ki tudta menteni egy soroksári nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bíróságra ment a Pride és a TASZ, hogy szabad lehessen az idei felvonulás. Megszületett az ítélet. ","shortLead":"Bíróságra ment a Pride és a TASZ, hogy szabad lehessen az idei felvonulás. Megszületett az ítélet. ","id":"20190423_Budapest_Pride_felvonulas_birosag_TASZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=657e5e28-346c-45e3-b56a-3d6693bf1887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15852caa-1e7a-4f8c-b262-eca2153f7f92","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Budapest_Pride_felvonulas_birosag_TASZ","timestamp":"2019. április. 23. 14:48","title":"Budapest Pride: Maradnak a kordonok, de mindenhol lehet csatlakozni a felvonuláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0e6591-28a7-47c9-a01d-ea41df71d54d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hatóságok eddig mintegy 2 millió utas arcát szkennelték be az ország 15 repülőterén, hogy kiszűrjék a vízumproblémás utasokat.","shortLead":"Az amerikai hatóságok eddig mintegy 2 millió utas arcát szkennelték be az ország 15 repülőterén, hogy kiszűrjék...","id":"20190423_egyesult_allaom_arcszkenneles_vizumproblema","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e6591-28a7-47c9-a01d-ea41df71d54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7b199a-3812-4bc9-96f9-2ede637fc2c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_egyesult_allaom_arcszkenneles_vizumproblema","timestamp":"2019. április. 23. 09:37","title":"Arcszkennerrel szerelnének fel minden amerikai repülőteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ea3902-72b2-42e8-a97c-fbd0281224c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft 2017 óta tervezi, hogy megszünteti a Paintet, és csak a Windows Store-ból lesz majd elérhető a program. Most viszont már egészen másként gondolkodnak róla.","shortLead":"A Microsoft 2017 óta tervezi, hogy megszünteti a Paintet, és csak a Windows Store-ból lesz majd elérhető a program...","id":"20190423_paint_kepszerkeszto_windows_10_microsoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21ea3902-72b2-42e8-a97c-fbd0281224c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cbf1e8-f26e-4a8f-84cf-e7dac1b227ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_paint_kepszerkeszto_windows_10_microsoft","timestamp":"2019. április. 23. 11:33","title":"Szereti a Paintet? A Microsoft végre döntött a sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]