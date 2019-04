Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a033f1a1-b737-48b8-a3cf-3d6c88b533c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Idlibben és Damaszkuszban robbant autóba rejtett pokolgép, eddig 18 halottról számolnak be források.\r

\r

","shortLead":"Idlibben és Damaszkuszban robbant autóba rejtett pokolgép, eddig 18 halottról számolnak be források.\r

\r

","id":"20190424_Terrorakcio_tortent_Sziriaban_halalos_aldozatok_is_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a033f1a1-b737-48b8-a3cf-3d6c88b533c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf94d81b-f297-4d4d-b6c9-7f7f30219da2","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Terrorakcio_tortent_Sziriaban_halalos_aldozatok_is_vannak","timestamp":"2019. április. 24. 12:32","title":"Terrorakció történt Szíriában, halálos áldozatok is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szerint nem volt fair az eljárás. Az Oscart odaítélő testület szerint viszont igen, és nem fogják megváltoztatni a döntést.\r

\r

","shortLead":"A rendező szerint nem volt fair az eljárás. Az Oscart odaítélő testület szerint viszont igen, és nem fogják...","id":"20190423_Roman_Polanski_beperli_az_Amerikai_Filmakademiat_mert_kizartak_az_nemi_eroszak_ugye_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=881c9793-4e70-46c2-907b-c45b30f72567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2c985b-02ea-4330-b6f3-7a4cfd33a5b1","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Roman_Polanski_beperli_az_Amerikai_Filmakademiat_mert_kizartak_az_nemi_eroszak_ugye_miatt","timestamp":"2019. április. 23. 12:09","title":"Roman Polanski beperli az Amerikai Filmakadémiát, mert kizárták a nemi erőszak ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e7b686-1bbc-4961-b018-80ab0aebba6e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilencvenegy évesen elhunyt Martin Böttcher, akinek az Old Shatterhand-film emlékezetes zenei témáját köszönhetjük.","shortLead":"Kilencvenegy évesen elhunyt Martin Böttcher, akinek az Old Shatterhand-film emlékezetes zenei témáját köszönhetjük.","id":"20190422_Elhunyt_Martin_Bottcher_a_Winnetoufilmek_zeneszerzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63e7b686-1bbc-4961-b018-80ab0aebba6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574cbf52-d5b2-490f-8513-c0c05631bb44","keywords":null,"link":"/kultura/20190422_Elhunyt_Martin_Bottcher_a_Winnetoufilmek_zeneszerzoje","timestamp":"2019. április. 22. 16:12","title":"Elhunyt Martin Böttcher, a Winnetou-filmek zeneszerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf377c4-6939-4ba7-b5d4-d70b5840ea0a","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Trócsányi László nem ment el a beszélgetésre, ott volt viszont öt másik párt politikusa. ","shortLead":"Trócsányi László nem ment el a beszélgetésre, ott volt viszont öt másik párt politikusa. ","id":"20190423_A_Fidesz_nelkul_vitaznak_az_ellenzeki_partok_EPlistavezetoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf377c4-6939-4ba7-b5d4-d70b5840ea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69376075-b650-493e-bbf8-6814ede20d0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_A_Fidesz_nelkul_vitaznak_az_ellenzeki_partok_EPlistavezetoi","timestamp":"2019. április. 23. 18:11","title":"Nem beszélhettek vitájukon az ellenzéki pártok EP-listavezetői Orbán Viktorról, de megtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cc0a44-ce54-4a30-adf4-c4e2e79c1b6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy zacskóba tette a kölyköket, úgy hajította ki a szemétbe a kaliforniai nő.","shortLead":"Egy zacskóba tette a kölyköket, úgy hajította ki a szemétbe a kaliforniai nő.","id":"20190423_Haromnapos_kutyakolykoket_dobott_a_kukaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91cc0a44-ce54-4a30-adf4-c4e2e79c1b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e3ef99-df6d-4943-8573-124040a1b5a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Haromnapos_kutyakolykoket_dobott_a_kukaba","timestamp":"2019. április. 23. 08:51","title":"Háromnapos kutyakölyköket dobott a kukába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemzetközi hálózat állhat a terrorakció hátterében.","shortLead":"Nemzetközi hálózat állhat a terrorakció hátterében.","id":"20190422_Sri_Lanka_Ket_hete_tudtak_a_hatosagok_hogy_merenylet_varhato_de_nem_tettek_semmit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef494d56-4752-45d0-9d8b-6bee988f6f83","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_Ket_hete_tudtak_a_hatosagok_hogy_merenylet_varhato_de_nem_tettek_semmit","timestamp":"2019. április. 22. 18:15","title":"Srí Lanka: Két hete tudták a hatóságok, hogy merénylet várható, de nem tettek semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8270f87c-1a66-4e26-8884-982f7c41bb5e","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Két dolog felbecsülhetetlen, bár mindkettőt csak akkor értékeljük, amikor épp nincs – az időről és az egészségről van szó. A siker üldözése közben sokszor mindkettőt elveszítjük, majd amikor erre rájövünk, pénzen próbáljuk meg visszavásárolni legalább az egyiket. Pedig érdemesebb lenne inkább menet közben odafigyelni, mit és mire áldozunk.","shortLead":"Két dolog felbecsülhetetlen, bár mindkettőt csak akkor értékeljük, amikor épp nincs – az időről és az egészségről van...","id":"HVG_konferencia_20190404_Siker_egeszsegert_cserebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8270f87c-1a66-4e26-8884-982f7c41bb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59238cf1-5b69-4471-83fd-3d3abd753cd4","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20190404_Siker_egeszsegert_cserebe","timestamp":"2019. április. 24. 11:10","title":"Siker egészségért cserébe? - A tudatos egészség koncepciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit megszaladt. ","shortLead":"Egy kicsit megszaladt. ","id":"20190423_meszaros_lorinc_arapaszto_beruhazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b4594c-c791-4e9a-8a05-5e3613d9af71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_meszaros_lorinc_arapaszto_beruhazas","timestamp":"2019. április. 23. 18:19","title":"Mészárosék a tervezettnél 7 milliárddal drágábban építenek árapasztót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]