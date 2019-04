Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aa3417b-458c-49e0-9499-7dc5572d16fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a szibériai tudósokat is meglepte, mennyire jó állapotban konzerválta a természet a 42 ezer évvel ezelőtt elhullott állat maradványát.","shortLead":"Még a szibériai tudósokat is meglepte, mennyire jó állapotban konzerválta a természet a 42 ezer évvel ezelőtt elhullott...","id":"20190424_folyekony_verminta_csiko_mamutmuzeum_sziberia_jakutfold_lenszkaja_lo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa3417b-458c-49e0-9499-7dc5572d16fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a174998b-5411-4a8c-b451-96122507d0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_folyekony_verminta_csiko_mamutmuzeum_sziberia_jakutfold_lenszkaja_lo","timestamp":"2019. április. 24. 13:03","title":"Folyékony vért találtak egy 42 000 éves lóban, ez sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b32b7c-5e18-435b-b5c5-c2eaaed402e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fémkorlátot, fakerítést, bokrokat, oszlopot is kidöntött. ","shortLead":"Fémkorlátot, fakerítést, bokrokat, oszlopot is kidöntött. ","id":"20190423_Fotok_Keriteseken_bokrokon_at_hajtott_a_teraszra_a_kisteherauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76b32b7c-5e18-435b-b5c5-c2eaaed402e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c926cbf2-0ed1-4386-9fa3-9bc3a4df76a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Fotok_Keriteseken_bokrokon_at_hajtott_a_teraszra_a_kisteherauto","timestamp":"2019. április. 23. 13:38","title":"Fotók: Kerítéseken, bokrokon át hajtott a teraszra a kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8ead9f-055c-4924-a0a7-a846f776fded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy kamerával és kijelző alá rejtett ujjlenyomat-olvasóval is felszerelte a Lenovo a kedden bemutatott új csúcsmobilját.","shortLead":"Négy kamerával és kijelző alá rejtett ujjlenyomat-olvasóval is felszerelte a Lenovo a kedden bemutatott új...","id":"20190423_lenovo_z6_pro_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea8ead9f-055c-4924-a0a7-a846f776fded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d2e08b-3689-44a5-976e-5c485f949db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_lenovo_z6_pro_okostelefon","timestamp":"2019. április. 23. 14:03","title":"Olcsó, de erős: itt a Lenovo új csúcsmobilja, a Z6 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már kedden is fennakadás volt a CIB Bank szolgáltatásaiban, most pedig újabb gondok adódtak. ","shortLead":"Már kedden is fennakadás volt a CIB Bank szolgáltatásaiban, most pedig újabb gondok adódtak. ","id":"20190424_cib_bank_internetes_mobilos_felulet_fennakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b34faac-f1a2-4068-8b48-7f6cabc416b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_cib_bank_internetes_mobilos_felulet_fennakadas","timestamp":"2019. április. 24. 12:33","title":"Megint gondok vannak a CIB-nél [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beteg fákat távolítják el, amiket már nem lehet megmenteni. Összesen 50-55 egyedről van szó. ","shortLead":"A beteg fákat távolítják el, amiket már nem lehet megmenteni. Összesen 50-55 egyedről van szó. ","id":"20190424_Fakat_vagnak_ki_Budapest_belvarosaban_de_csak_azokat_amik_balesetveszelyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129e2341-b22d-4bf7-a784-b880cef20644","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Fakat_vagnak_ki_Budapest_belvarosaban_de_csak_azokat_amik_balesetveszelyesek","timestamp":"2019. április. 24. 14:59","title":"Fákat vágnak ki Budapesten, de csak azokat, amik balesetveszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26ea496-d10e-4141-8aaf-be74a3e9584e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr a Ferihegyi gyorsforgalmi úton mutogatta, hogyan cikázik a kocsik közt. ","shortLead":"A sofőr a Ferihegyi gyorsforgalmi úton mutogatta, hogyan cikázik a kocsik közt. ","id":"20190424_elo_facebook_video_ferihegyi_gyorsforgalmi_ut_elozes_szaguldas_140_kilometer_ora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b26ea496-d10e-4141-8aaf-be74a3e9584e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be2b427-8c02-42f1-a40e-e9b444177d16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_elo_facebook_video_ferihegyi_gyorsforgalmi_ut_elozes_szaguldas_140_kilometer_ora","timestamp":"2019. április. 24. 07:24","title":"Élő Facebook-videóban közvetítette, ahogy 140-nel előzget Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Siófok 30-29-re győzött a Ferencváros otthonában a női kézilabda NB I. szerdai játéknapján. Ez közel nyolc éven át csak az ETO-nak sikerült. \r

","shortLead":"A Siófok 30-29-re győzött a Ferencváros otthonában a női kézilabda NB I. szerdai játéknapján. Ez közel nyolc éven át...","id":"20190424_ferencvaros_hazai_vereseg_siofok_kezilabda_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b621be-3650-4587-93db-dce1885748b6","keywords":null,"link":"/sport/20190424_ferencvaros_hazai_vereseg_siofok_kezilabda_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 24. 21:48","title":"Elképesztő sorozata szakadt meg a Fradinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fca626-730f-4f82-bd72-0a56c4014948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rút halállal végződött egy jókora fehér cápa élete a hétvégén Japán közelében. ","shortLead":"Rút halállal végződött egy jókora fehér cápa élete a hétvégén Japán közelében. ","id":"20190423_teknos_feher_capa_greg_vella_csendes_ocean","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9fca626-730f-4f82-bd72-0a56c4014948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f1daf4-fd9d-40da-abaa-dd7a6ba120b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_teknos_feher_capa_greg_vella_csendes_ocean","timestamp":"2019. április. 23. 15:33","title":"Teknős szorult a hatalmas cápa szájába, el is pusztult miatta – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]