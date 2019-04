Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37725a81-bdda-4525-a417-95cffe888351","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Debrecenben is nyertek, így kettős győzelemmel jutottak be a fináléba. ","shortLead":"Debrecenben is nyertek, így kettős győzelemmel jutottak be a fináléba. ","id":"20190424_magyar_kupa_elodonto_donto_mol_vidi_fc_debreceni_vsc_eredmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37725a81-bdda-4525-a417-95cffe888351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21d84bc-95ba-458c-9411-830424d04d85","keywords":null,"link":"/sport/20190424_magyar_kupa_elodonto_donto_mol_vidi_fc_debreceni_vsc_eredmenyek","timestamp":"2019. április. 24. 07:12","title":"Magyar Kupa: 4-0-val a döntőbe jutott a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd24985e-341a-43af-986c-74d59ced6f37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régi NDK-technikát szépen felújították és némi modernséggel is megfűszerezték a kis Trabit. ","shortLead":"A régi NDK-technikát szépen felújították és némi modernséggel is megfűszerezték a kis Trabit. ","id":"20190424_ledes_menetfennyel_hodit_ez_a_regiuj_trabant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd24985e-341a-43af-986c-74d59ced6f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9f791f-cf5c-431b-83a8-4edf191d4d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_ledes_menetfennyel_hodit_ez_a_regiuj_trabant","timestamp":"2019. április. 24. 06:41","title":"LED-es menetfénnyel hódít ez a régi-új Trabant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45241f81-84f8-41e2-b5bf-f283ad08760a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla vezérigazgatója Elon Musk bejelentette, hogy két éven belül már olyan autókat is gyártanak majd, amelyekből hiányzik a kormánykerék.","shortLead":"A Tesla vezérigazgatója Elon Musk bejelentette, hogy két éven belül már olyan autókat is gyártanak majd, amelyekből...","id":"20190424_tesla_robotaxi_kormany_nelkuli_auto_onvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45241f81-84f8-41e2-b5bf-f283ad08760a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0e2389-2021-4a1b-aa1a-3820173db2d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_tesla_robotaxi_kormany_nelkuli_auto_onvezeto","timestamp":"2019. április. 24. 14:25","title":"Valami hiányzik ebből a Teslából. Ja igen, a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8809743-1cb5-44b5-97d3-05263319c40d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 007-es filmek egyik ikonikus helyszínén fogják elárulni a nap folyamán, hogy kik lesznek a 25. Bond-film színészei és stábtagjai. ","shortLead":"A 007-es filmek egyik ikonikus helyszínén fogják elárulni a nap folyamán, hogy kik lesznek a 25. Bond-film színészei és...","id":"20190424_Nagy_bejelentesre_keszul_a_25_James_Bondfilm_stabja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8809743-1cb5-44b5-97d3-05263319c40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d688b-0afc-4776-a4d3-5dc2675eb524","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Nagy_bejelentesre_keszul_a_25_James_Bondfilm_stabja","timestamp":"2019. április. 25. 07:50","title":"Nagy bejelentésre készül a 25. James Bond-film stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan mindenki kap adóbevallási tervezetet a NAV-tól, előfordulhat, hogy az ember nem ért egyet az adóbevallási tervezetben feltüntetett adatokkal. Ekkor a tervezetet május 20-áig az ügyfélkapun keresztül az erre a célra kialakított webes felületen javíthatja, kiegészítheti, vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bevallást nyújthat be. A fő tudnivalókat szedte össze az Adózóna.","shortLead":"Ugyan mindenki kap adóbevallási tervezetet a NAV-tól, előfordulhat, hogy az ember nem ért egyet az adóbevallási...","id":"20190424_Vannak_helyzetek_amikor_nem_szabad_elfogadni_az_adobevallast_amit_a_NAV_kinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec45c492-3b43-48cc-8313-5e6b8ed38468","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Vannak_helyzetek_amikor_nem_szabad_elfogadni_az_adobevallast_amit_a_NAV_kinal","timestamp":"2019. április. 24. 10:41","title":"Vannak helyzetek, amikor nem szabad elfogadni az adóbevallást, amit a NAV kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261dee46-f30f-4ab7-a62e-1864336e1d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Irányíthatatlanul sodródó, túl nehéz bevásárlókocsi, vagy őrülten kocsit toló gyerekek veszélye a hipermarketben. Nem ritka egyik sem.","shortLead":"Irányíthatatlanul sodródó, túl nehéz bevásárlókocsi, vagy őrülten kocsit toló gyerekek veszélye a hipermarketben. Nem...","id":"20190425_Ford_veszfekezos_bevasarlokocsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=261dee46-f30f-4ab7-a62e-1864336e1d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33157e3d-0de4-490a-8773-50e367bfae28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_Ford_veszfekezos_bevasarlokocsit","timestamp":"2019. április. 25. 09:23","title":"Zseniális ötlet a vészfékezős bevásárlókocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak Amerikában és az Egyesült Királyságban vezette be a Google a Térképek szolgáltatásába azt az új funkciót, amivel az elektromos autóval utazók járnak nagyon jól.","shortLead":"Egyelőre csak Amerikában és az Egyesült Királyságban vezette be a Google a Térképek szolgáltatásába azt az új funkciót...","id":"20190424_google_terkep_google_maps_elektromos_auto_toltese_toltoallomas_toltooszlop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09e317e-3179-42f8-a4d7-0e166bd5adc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_google_terkep_google_maps_elektromos_auto_toltese_toltoallomas_toltooszlop","timestamp":"2019. április. 24. 20:03","title":"Nagyon hasznos funkcióval bővült a Google Maps, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21085b77-0522-4dee-8809-0c70b2965773","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy jó közös képviselő jó kapcsolatot ápol, ugye az önkormányzattal... főleg, ha kormánypárti vezetésű a kerület.","shortLead":"Egy jó közös képviselő jó kapcsolatot ápol, ugye az önkormányzattal... főleg, ha kormánypárti vezetésű a kerület.","id":"20190424_Kubatovlistat_iratott_ala_a_kozos_kepviselo_egy_8_keruleti_lakogyulesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21085b77-0522-4dee-8809-0c70b2965773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f1911-c67c-4c9c-a368-7b1cf700465d","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Kubatovlistat_iratott_ala_a_kozos_kepviselo_egy_8_keruleti_lakogyulesen","timestamp":"2019. április. 24. 13:39","title":"Kubatov-listát akart aláíratni a közös képviselő egy VIII. kerületi lakógyűlésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]