[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak szavazás kapcsán lehetett kérdést feltenni az instagramos sztorikban, mostantól viszont \"tesztelni\" is lehet a követőket.","shortLead":"Eddig csak szavazás kapcsán lehetett kérdést feltenni az instagramos sztorikban, mostantól viszont \"tesztelni\" is lehet...","id":"20190424_instagram_tortenetek_instagram_stories_kerdes_kvizkerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8d0aa4-3d0b-4d18-b71c-f5af87b51277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_instagram_tortenetek_instagram_stories_kerdes_kvizkerdes","timestamp":"2019. április. 24. 18:33","title":"Jött egy szuper új funkció az Instagramba, és hamar rá lehet kattanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az eset is alátámasztja, hogy a vasúti átjárókat minden esetben fokozott körültekintéssel kell megközelíteni. ","shortLead":"Ez az eset is alátámasztja, hogy a vasúti átjárókat minden esetben fokozott körültekintéssel kell megközelíteni. ","id":"20190426_a_nap_fotoja_nyitott_soromponal_is_johet_a_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a77352f-1ef4-47a9-a024-bd95463c2da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672881c8-08aa-46b7-a248-80cbacf14f85","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_a_nap_fotoja_nyitott_soromponal_is_johet_a_vonat","timestamp":"2019. április. 26. 06:41","title":"Tatánál ismét bebizonyosodott, hogy nyitott sorompónál is jöhet a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9aa609f-f070-4e60-b2ef-9a1b5a0dc137","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán parlament megszavazta a jogszabályt, amely ellen a közelmúltban hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar szervezetek, mert szerintük felszámolja a kisebbségek valamennyi eddigi nyelvi jogát. ","shortLead":"Az ukrán parlament megszavazta a jogszabályt, amely ellen a közelmúltban hevesen tiltakoztak a kárpátaljai magyar...","id":"20190425_ukran_parlament_nyelvtorveny_elfogadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9aa609f-f070-4e60-b2ef-9a1b5a0dc137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841c8860-d1f1-4212-8c8e-9e9cf6e7cfe6","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_ukran_parlament_nyelvtorveny_elfogadas","timestamp":"2019. április. 25. 10:48","title":"Elfogadta a vitatott nyelvtörvényt az ukrán parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957ffd54-3fc9-4998-9da0-70fb6661055a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"John William King egy fekete férfival végzett brutális kegyetlenséggel. A támadót méreginjekcióval végezték ki. ","shortLead":"John William King egy fekete férfival végzett brutális kegyetlenséggel. A támadót méreginjekcióval végezték ki. ","id":"20190425_Kivegeztek_egy_rasszista_gyilkost_Texasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=957ffd54-3fc9-4998-9da0-70fb6661055a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59a9b9c3-2d24-43fd-bc4f-8552a306c667","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Kivegeztek_egy_rasszista_gyilkost_Texasban","timestamp":"2019. április. 25. 11:47","title":"Kivégeztek egy rasszista gyilkost Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d66f6b0-63e1-43dd-950a-7717178c078b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-t is elérte az új Bosszúállók okozta láz. ","shortLead":"A Google-t is elérte az új Bosszúállók okozta láz. ","id":"20190426_thanos_bosszuallok_vegjatek_google_kereso_easter_egg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d66f6b0-63e1-43dd-950a-7717178c078b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a88c6e-6d31-4cc3-8baa-adc390274e73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_thanos_bosszuallok_vegjatek_google_kereso_easter_egg","timestamp":"2019. április. 26. 10:33","title":"Van egy perce? Írja be ezt a szót a Google keresőjébe, aztán ámuljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b78c05-9310-4b1b-835c-3e497a0ab300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hónapok óta lebegtette a kérdést Barack Obama korábbi alelnöke, csütörtökön azonban bejelentette: készül a jövő novemberben esedékes elnökválasztásra.","shortLead":"Hónapok óta lebegtette a kérdést Barack Obama korábbi alelnöke, csütörtökön azonban bejelentette: készül a jövő...","id":"20190425_joe_biden_elnokjelolt_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2b78c05-9310-4b1b-835c-3e497a0ab300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1704e36-cfa8-403e-840d-e509a43d174c","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_joe_biden_elnokjelolt_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2019. április. 25. 12:57","title":"Joe Biden indul az amerikai elnökjelöltségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261dee46-f30f-4ab7-a62e-1864336e1d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Irányíthatatlanul sodródó, túl nehéz bevásárlókocsi, vagy őrülten kocsit toló gyerekek veszélye a hipermarketben. Nem ritka egyik sem.","shortLead":"Irányíthatatlanul sodródó, túl nehéz bevásárlókocsi, vagy őrülten kocsit toló gyerekek veszélye a hipermarketben. Nem...","id":"20190425_Ford_veszfekezos_bevasarlokocsit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=261dee46-f30f-4ab7-a62e-1864336e1d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33157e3d-0de4-490a-8773-50e367bfae28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_Ford_veszfekezos_bevasarlokocsit","timestamp":"2019. április. 25. 09:23","title":"Zseniális ötlet a vészfékezős bevásárlókocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon, a kisasszonytéri pihenőben rohant bele egy buszba egy autó.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon, a kisasszonytéri pihenőben rohant bele egy buszba egy autó.","id":"20190426_halalos_baleset_m3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83399917-4b51-4bc1-8fd8-8d9c701abb53","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_halalos_baleset_m3","timestamp":"2019. április. 26. 09:57","title":"Tragédia az M3-ason: ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]