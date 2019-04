Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csoda hát, ha egyre több a beteg. A legtöbb beoltatlan gyerek az Egyesült Államokban él. ","shortLead":"Nem csoda hát, ha egyre több a beteg. A legtöbb beoltatlan gyerek az Egyesült Államokban él. ","id":"20190426_Evente_tobb_mint_20_millio_gyerek_nem_kap_kanyaro_elleni_vedooltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec82fff2-79d2-44db-b4de-64a5cd07e298","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Evente_tobb_mint_20_millio_gyerek_nem_kap_kanyaro_elleni_vedooltast","timestamp":"2019. április. 26. 05:00","title":"Évente több mint 20 millió gyerek nem kap kanyaró elleni védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9b46b7-f35f-44d6-a1ae-47d69e450e8b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A budapesti helyszínen az amerikai gyártó aktuálisan kapható mindhárom típusa megtekinthető, kipróbálható. És 10-12 hét várakozás után akár át is vehető.","shortLead":"A budapesti helyszínen az amerikai gyártó aktuálisan kapható mindhárom típusa megtekinthető, kipróbálható. És 10-12 hét...","id":"20190425_megnyilt_a_teslakkal_teli_elso_magyar_autoszalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d9b46b7-f35f-44d6-a1ae-47d69e450e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a707e19b-f584-4bc5-8f63-bdb4b65debdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_megnyilt_a_teslakkal_teli_elso_magyar_autoszalon","timestamp":"2019. április. 25. 12:08","title":"Megnyílt a Teslákkal teli első magyar autószalon, mutatjuk, milyen kívül-belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán szerint nincs ingyenebéd, akinek elutasították a menekültkérelmét, nem kap enni a tranzitzónában – a Guardian cikke erről ugyanúgy megemlékezik, mint a Magyar Helsinki Bizottság álláspontjáról: akár az embertelen bánásmód vagy a kínzás vádja is helytálló lehet arra, ami a magyar határon megy éheztetés ügyben.\r

\r

","shortLead":"Kovács Zoltán szerint nincs ingyenebéd, akinek elutasították a menekültkérelmét, nem kap enni a tranzitzónában –...","id":"20190426_Nincs_ingyenebed__a_Guardian_a_tranzitzonaban_eheztetett_lakokrol_ir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d411e023-b270-43da-8fb1-8d34d9adb099","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Nincs_ingyenebed__a_Guardian_a_tranzitzonaban_eheztetett_lakokrol_ir","timestamp":"2019. április. 26. 12:32","title":"\"Nincs ingyenebéd\" – a Guardian a tranzitzónában éheztetett lakókról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a552d4bc-9b1e-4b23-b0f7-0d26df80c01b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fülöpházán és Pitvaroson is a 31 fokot közelíti a hőmérséklet pénteken, de a rekord Békéssámsonban és Pitvaroson is megdőlhet.","shortLead":"Fülöpházán és Pitvaroson is a 31 fokot közelíti a hőmérséklet pénteken, de a rekord Békéssámsonban és Pitvaroson is...","id":"20190426_A_DelAlfoldon_mar_30_fok_volt_meg_is_dolt_a_melegrekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a552d4bc-9b1e-4b23-b0f7-0d26df80c01b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5881b48f-ea98-4de5-afb3-a3e2ddd74e6c","keywords":null,"link":"/elet/20190426_A_DelAlfoldon_mar_30_fok_volt_meg_is_dolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. április. 26. 15:06","title":"A Dél-Alföldön már 30,8 fok volt, meg is dőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szövetség új elnöke szerint nem kell ennyi kórházban aktív ellátást nyújtani. ","shortLead":"A szövetség új elnöke szerint nem kell ennyi kórházban aktív ellátást nyújtani. ","id":"20190425_Korhazszovetseg_ott_kell_gyogyitani_ahol_a_legjobb_az_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ac137a-0c38-488d-8c31-71908b4156db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Korhazszovetseg_ott_kell_gyogyitani_ahol_a_legjobb_az_ellatas","timestamp":"2019. április. 25. 11:20","title":"Kórházszövetség: Ott kell gyógyítani, ahol a legjobb az ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Követeléscsomagot küldött a kormány a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airportnak – írja a kormányközeli Magyar Nemzet. Ezek között szerepel a fapadosokat kiszolgáló „bódék” eltüntetése is.","shortLead":"Követeléscsomagot küldött a kormány a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airportnak – írja...","id":"20190426_77_pontos_kovetelescsomag_kormany_budapest_airport_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000e6f02-b3d5-4903-8bf3-32d7cab5040a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_77_pontos_kovetelescsomag_kormany_budapest_airport_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy","timestamp":"2019. április. 26. 09:14","title":"Hetvenhét dolgot követel a kormány a ferihegyi reptér üzemeltetőitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori KGST bank Magyarországra költözése már kész tény, rohamtempóban zajlik a bank székhelyének áthelyezése. De a történet itt nem áll meg.","shortLead":"Az egykori KGST bank Magyarországra költözése már kész tény, rohamtempóban zajlik a bank székhelyének áthelyezése. De...","id":"20190425_Jon_az_orosz_vezetesu_bank_es_Orbanek_mar_keszulnek_belepni_egy_masik_hasonlo_szervezetbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345b2a4e-b24e-4ea8-b0b3-2fc1dc751046","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Jon_az_orosz_vezetesu_bank_es_Orbanek_mar_keszulnek_belepni_egy_masik_hasonlo_szervezetbe","timestamp":"2019. április. 25. 09:37","title":"Jön az orosz vezetésű bank, és Orbánék már készülnek belépni egy másik hasonló szervezetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9e4b9c-52d3-475e-8ec2-8ef65105d4c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elkészült az új csarnok, benne 51 üzlethelyiséggel. ","shortLead":"Elkészült az új csarnok, benne 51 üzlethelyiséggel. ","id":"20190426_Fotok_Atadtak_az_uj_bekasmegyeri_piacot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab9e4b9c-52d3-475e-8ec2-8ef65105d4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd38b21-68ff-4e07-97fe-1edf43c69144","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190426_Fotok_Atadtak_az_uj_bekasmegyeri_piacot","timestamp":"2019. április. 26. 15:56","title":"Fotók: Átadták az új békásmegyeri piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]