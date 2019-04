Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kaposvári kormányközeli 74nullanulla nevű portál szerkesztősége immáron bő egy éve nem teszi közre, hogy valótlanságokkal támadtak egy megyei jobbikos képviselőt, és nem fizették meg neki a mindössze 50 ezer forintos sérelemdíjat, ezért már a végrehajtók is kimentek a szerkesztőséghez.","shortLead":"A kaposvári kormányközeli 74nullanulla nevű portál szerkesztősége immáron bő egy éve nem teszi közre...","id":"20190425_kaposvari_kormanyzati_portalok_vegrehajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95afcdb1-7dec-4edc-9193-80e0da332600","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_kaposvari_kormanyzati_portalok_vegrehajto","timestamp":"2019. április. 25. 17:37","title":"Csak nem közölte a helyreigazítást egy Fidesz-közeli lap, árverésre bocsátották bútorait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elképesztő show-ra számíthatnak a rajongók. ","shortLead":"Elképesztő show-ra számíthatnak a rajongók. ","id":"20190426_Foo_Fighters_Sziget_show_koncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bfebca1-a048-4ad5-8acf-8448fa32581f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dff121-4a10-4ef4-bec9-9e38d1d9ecb6","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_Foo_Fighters_Sziget_show_koncert","timestamp":"2019. április. 26. 10:58","title":"12 kamionnal érkezik a Foo Fighters a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c780ca-fe84-403e-aa62-d26987bd8348","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók végül megfékezték a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók végül megfékezték a lángokat.","id":"20190426_Langol_egy_uzlethaz_Bekesen__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1c780ca-fe84-403e-aa62-d26987bd8348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2beb8442-3b8d-4c90-b702-7567b691b8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Langol_egy_uzlethaz_Bekesen__video","timestamp":"2019. április. 26. 16:25","title":"Lángolt egy üzletház Békésen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74b38d3-50c7-4556-80b2-140dce9e67c9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Emmanuel Macron francia köztársasági elnök előrukkolt gazdasági reformterveivel. Az eredeti forgatókönyv szerint múlt hétfőn kellett volna ezt megtennie, de akkor a Notre-Dame kigyulladása miatt ezt elhalasztotta.","shortLead":"Emmanuel Macron francia köztársasági elnök előrukkolt gazdasági reformterveivel. Az eredeti forgatókönyv szerint múlt...","id":"20190426_Macron_nem_finomkodott_a_franciaknak_tobbet_es_hatekonyabban_kell_dolgozniuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e74b38d3-50c7-4556-80b2-140dce9e67c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc834b2-ed8d-4165-b439-da99962770be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Macron_nem_finomkodott_a_franciaknak_tobbet_es_hatekonyabban_kell_dolgozniuk","timestamp":"2019. április. 26. 10:35","title":"Macron nem finomkodott, a franciáknak többet és hatékonyabban kell dolgozniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ccd3e7-cd0c-493c-92d0-efc165f68937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összességében a sofőrök közel 70 százaléka elismerte, hogy szokott a megengedettnél gyorsabban menni.","shortLead":"Összességében a sofőrök közel 70 százaléka elismerte, hogy szokott a megengedettnél gyorsabban menni.","id":"20190426_gyorshajtas_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ccd3e7-cd0c-493c-92d0-efc165f68937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589e02a3-5920-4f3f-946f-96114307c036","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_gyorshajtas_statisztika","timestamp":"2019. április. 26. 16:31","title":"Egy magyar tanulmány szerint városban gyorsan hajtunk, autópályán meg sokan túl lassan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","shortLead":"A Magyar Hang szerint a szövetség egy munkatársának volt cége a legnagyobb hitelező.","id":"20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a5a2d8-acae-45f1-a9b1-0a363e5d5397","keywords":null,"link":"/sport/20190425_Osszegyujtottek_hogyan_lett_a_Magyar_Tenisz_Szovetsegnek_707_millios_tartozasa","timestamp":"2019. április. 25. 15:05","title":"Összegyűjtötték, hogyan lett a Magyar Tenisz Szövetségnek 707 milliós tartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51ef8d9-4ee0-4676-a4a6-2314a62753a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vlagyivosztokba érkezésekor rabolt rá a finomságra az észak-koreai vezető. ","shortLead":"Vlagyivosztokba érkezésekor rabolt rá a finomságra az észak-koreai vezető. ","id":"20190425_Foto_Kim_Dzsong_Un_kalacsmajszolassal_kezdte_oroszorszagi_turnejat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b51ef8d9-4ee0-4676-a4a6-2314a62753a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd05781-e3cd-41d3-b034-9e0f91c88201","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Foto_Kim_Dzsong_Un_kalacsmajszolassal_kezdte_oroszorszagi_turnejat","timestamp":"2019. április. 25. 08:14","title":"Fotó: Kim Dzsong Un kalácsmajszolással kezdte oroszországi turnéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"338a8bfe-181d-45c0-986e-3181d4ded5e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissült a Google Earth: két új év, 2017 és 2018 képei is bekerülnek a Timelapse-be, ami most már telefonon és tableten is elérhető egy teljesen új mobil webes verzióban.","shortLead":"Frissült a Google Earth: két új év, 2017 és 2018 képei is bekerülnek a Timelapse-be, ami most már telefonon és tableten...","id":"20190425_earth_timelapse_2019_update","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=338a8bfe-181d-45c0-986e-3181d4ded5e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcc27e3-cd7b-4b5b-9d99-60cf5606f94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_earth_timelapse_2019_update","timestamp":"2019. április. 25. 15:03","title":"Látványos frissítést kapott a Google Earth: videóban látni, mennyit változott a Föld 34 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]