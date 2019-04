Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Vadonatúj szemléletű tanulmány jelent meg a minap a The Lancet Psychiatry online felületén. A személyiségünktől is függ, melyik alvászavar-típusban szenvedünk, ami meghatározhatja azt is, hogyan gyógyulunk ki belőle. Kik hajlamosak a krónikus alvászavarokra? Kik kevésbé?","shortLead":"Vadonatúj szemléletű tanulmány jelent meg a minap a The Lancet Psychiatry online felületén. A személyiségünktől is...","id":"20190429_Alvaszavar_es_szemelyisegtipusok__On_melyikbe_tartozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43f068a-1093-4d89-85b0-539ee6c1affe","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Alvaszavar_es_szemelyisegtipusok__On_melyikbe_tartozik","timestamp":"2019. április. 29. 09:16","title":"Alvászavar és személyiségtípusok – Ön melyikbe tartozik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök Rabatban és Marrákesben folytat majd tárgyalásokat","shortLead":"A házelnök Rabatban és Marrákesben folytat majd tárgyalásokat","id":"20190428_Kover_Laszlo_hivatalos_utra_megy_Marokkoba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5c5f9c-d55d-496c-bdf0-6fc0057182bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Kover_Laszlo_hivatalos_utra_megy_Marokkoba","timestamp":"2019. április. 28. 16:55","title":"Kövér László hivatalos útra megy Marokkóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az átlagkereset 12,1, a reálkereset 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.","shortLead":"Az átlagkereset 12,1, a reálkereset 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt.","id":"20190430_KSH_kozel_346_ezer_forint_az_atlagkereset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37d95ce-97bf-4118-bd0c-270fbe9d9f8e","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_KSH_kozel_346_ezer_forint_az_atlagkereset","timestamp":"2019. április. 30. 09:07","title":"KSH: Közel 346 ezer forint az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ba0935-272d-42c3-9e1b-afeb8a21423d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók most először tesztelték a biológiailag lebomló, komposztálható zacskókat hosszú távon. Nincs jó hírük. ","shortLead":"Kutatók most először tesztelték a biológiailag lebomló, komposztálható zacskókat hosszú távon. Nincs jó hírük. ","id":"20190429_Az_elvileg_lebomlo_szatyorral_harom_ev_erozio_utan_is_vigan_bevasarolhatunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ba0935-272d-42c3-9e1b-afeb8a21423d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145b375f-2aa8-4c11-83c1-d6fef403a740","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Az_elvileg_lebomlo_szatyorral_harom_ev_erozio_utan_is_vigan_bevasarolhatunk","timestamp":"2019. április. 29. 11:16","title":"Hiába ásták el három évre az elvileg lebomló szatyrot, az olyan volt, mint új korában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Patkánykormánynak\" fogja nevezni ezúttal az MSZP Orbánékat. ","shortLead":"\"Patkánykormánynak\" fogja nevezni ezúttal az MSZP Orbánékat. ","id":"20190429_Patkanykormany__videoval_allt_bele_a_patkanyozasba_az_MSZP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5350bf-ae7c-4acc-8942-0b362f304adf","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Patkanykormany__videoval_allt_bele_a_patkanyozasba_az_MSZP","timestamp":"2019. április. 29. 10:29","title":"\"Patkánykormány\" – videóval állt bele a patkányozásba az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e632783-4762-488d-a1ed-39e55b174000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Diákparlament tagjai tüntetés helyett népszavazást kezdeményeznek.","shortLead":"A Független Diákparlament tagjai tüntetés helyett népszavazást kezdeményeznek.","id":"20190428_Nemzeti_Konzultaciot_inditanak_diakok_a_nyelvvizsgatorvenyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e632783-4762-488d-a1ed-39e55b174000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98ab210-03ca-4b3f-be00-8603f4b62a64","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Nemzeti_Konzultaciot_inditanak_diakok_a_nyelvvizsgatorvenyrol","timestamp":"2019. április. 28. 18:04","title":"Nemzeti Konzultációt indítanak diákok a nyelvvizsga-törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy dollár már 290 forintnál is többe került, az euró 323 forintnál jár.","shortLead":"Egy dollár már 290 forintnál is többe került, az euró 323 forintnál jár.","id":"20190430_Keteves_melyponton_jart_a_forint_a_dollarral_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c5feb1-7ade-46fe-b77f-50cd582d86c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Keteves_melyponton_jart_a_forint_a_dollarral_szemben","timestamp":"2019. április. 30. 07:44","title":"Kétéves mélyponton járt a forint a dollárral szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f9f0ba-a130-487b-aebb-0bf9ae456033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas Koppány Bendegúz a parlament előtti decemberi tüntetéseken dobálta meg a rendőröket az ügyészség szerint. ","shortLead":"Szarvas Koppány Bendegúz a parlament előtti decemberi tüntetéseken dobálta meg a rendőröket az ügyészség szerint. ","id":"20190429_Hivatalos_szemely_elleni_eroszakkal_gyanusitjak_a_momentumos_Szarvas_Koppany_Bendeguzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f9f0ba-a130-487b-aebb-0bf9ae456033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c4c5bf-7540-401b-98f3-9cc149cb529b","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hivatalos_szemely_elleni_eroszakkal_gyanusitjak_a_momentumos_Szarvas_Koppany_Bendeguzt","timestamp":"2019. április. 29. 11:14","title":"Hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják a momentumos Szarvas Koppány Bendegúzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]