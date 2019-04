Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e56ccc8e-cff3-4938-bf2f-90dbc31c47b9","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nem csak belsőre, hanem a legfőbb célcsoportot jelentő játékosok számára majdnem ugyanennyire fontos, külsőre is változtak az Asus Republic of Gamers (ROG) családjának laptopjai. Az átlagos asztali gépek teljesítményét is jóval túlszárnyaló 2019-es modellek nem lesznek olcsók, cserébe viszont aligha van olyan játék vagy más program, ami megakasztaná őket.","shortLead":"Nem csak belsőre, hanem a legfőbb célcsoportot jelentő játékosok számára majdnem ugyanennyire fontos, külsőre is...","id":"20190429_asus_rog_2019_laptopok_zephyrus_strix_keystone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e56ccc8e-cff3-4938-bf2f-90dbc31c47b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f90f44-7384-4765-8035-41b87d421921","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_asus_rog_2019_laptopok_zephyrus_strix_keystone","timestamp":"2019. április. 29. 12:03","title":"Megjöttek az Asus bivalyerős laptopjai, amiken minden elfut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afefac20-8e9a-4bcb-a100-986bab1fd3de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nyomasztja a klímaváltozás, de úgy érzi, egyedül nem sokat tehet ellene, vagy ha egyszerűen csak nem akar pazarolni: íme, hat egyszerű tipp a víz spórolására. A pénztárcája, a lelkiismerete és a jövendő generációk is hálásak lesznek, ha változtat kicsit a rutinjain.","shortLead":"Ha nyomasztja a klímaváltozás, de úgy érzi, egyedül nem sokat tehet ellene, vagy ha egyszerűen csak nem akar pazarolni...","id":"20190429_Meg_mindig_pazarolja_a_vizet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afefac20-8e9a-4bcb-a100-986bab1fd3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a445d3-e439-41bb-ad48-d9fc925408c5","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Meg_mindig_pazarolja_a_vizet","timestamp":"2019. április. 29. 14:15","title":"Még mindig pazarolja a vizet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3d938-f5b0-4968-826a-ba3f05a7f66d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"sport","description":"Az összeg nem sok: 500 ezer forintot kap a 35 fős utazó csapat, amely le is mondott a mexikói vb-ről, inkább Montenegrót választotta helyette.

","shortLead":"Az összeg nem sok: 500 ezer forintot kap a 35 fős utazó csapat, amely le is mondott a mexikói vb-ről, inkább...","id":"20190429_Nem_utazik_az_orvos_focivalogatott_a_mexikoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3d938-f5b0-4968-826a-ba3f05a7f66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931f9beb-ca8c-4139-a770-024187872389","keywords":null,"link":"/sport/20190429_Nem_utazik_az_orvos_focivalogatott_a_mexikoi","timestamp":"2019. április. 29. 18:40","title":"Nem utazik az orvos-fociválogatott a mexikói vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök Rabatban és Marrákesben folytat majd tárgyalásokat","shortLead":"A házelnök Rabatban és Marrákesben folytat majd tárgyalásokat","id":"20190428_Kover_Laszlo_hivatalos_utra_megy_Marokkoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5c5f9c-d55d-496c-bdf0-6fc0057182bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Kover_Laszlo_hivatalos_utra_megy_Marokkoba","timestamp":"2019. április. 28. 16:55","title":"Kövér László hivatalos útra megy Marokkóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c159957-9b79-46a1-bcb2-2fd9282e17e9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az eredeti szereplők közül a márciusban elhunyt Luke Perry fog hiányozni. ","shortLead":"Az eredeti szereplők közül a márciusban elhunyt Luke Perry fog hiányozni. ","id":"20190429_Beverly_Hills_90210_sorozat_reboot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c159957-9b79-46a1-bcb2-2fd9282e17e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1bcf87-aea5-463f-bb02-c1009c06f5fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Beverly_Hills_90210_sorozat_reboot","timestamp":"2019. április. 29. 15:43","title":"Felújítják a Beverly Hills 90210 sikersorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most került elő egy régi hangfelvétel, amelyen az író fia számolt be arról hogy gyerekkorában, miken ment keresztül.","shortLead":"Most került elő egy régi hangfelvétel, amelyen az író fia számolt be arról hogy gyerekkorában, miken ment keresztül.","id":"20190428_tolkien_abuzus_szexalis_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acff810f-12de-47f7-b8b0-ab091a6bd780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301e795b-e9aa-42eb-addf-4c212cccfe69","keywords":null,"link":"/kultura/20190428_tolkien_abuzus_szexalis_bantalmazas","timestamp":"2019. április. 28. 14:53","title":"Tolkien fia apja barátjától elszenvedett szexuális abúzusairól beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c351481-6b13-4190-8b96-bae4c8d9cba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ők voltak akkor az ügyeletes kórház, az intézmény belső vizsgálata szerint hibáztak, és vállalják a felelősséget.","shortLead":"Ők voltak akkor az ügyeletes kórház, az intézmény belső vizsgálata szerint hibáztak, és vállalják a felelősséget.","id":"20190430_Nepszava_A_BajcsyZsilinszky_korhaz_elismerte_nekik_kellett_volna_ellatni_a_szemserult_kisfiut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c351481-6b13-4190-8b96-bae4c8d9cba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231d18e5-6437-43c2-9582-3fb8d4d8e1d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Nepszava_A_BajcsyZsilinszky_korhaz_elismerte_nekik_kellett_volna_ellatni_a_szemserult_kisfiut","timestamp":"2019. április. 30. 06:45","title":"Népszava: A Bajcsy-Zsilinszky kórház elismerte, nekik kellett volna ellátni a szemsérült kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Lapszerkesztő barátomnak két napja szemrehányást tettem, hogyan képes ilyen szamárságokkal foglalkozni, mint a Bangóné-ügy.","shortLead":"Lapszerkesztő barátomnak két napja szemrehányást tettem, hogyan képes ilyen szamárságokkal foglalkozni, mint...","id":"20190429_TGM_Megis_irok_Bangonerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839f5300-dd28-4647-b130-11057357da23","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_TGM_Megis_irok_Bangonerol","timestamp":"2019. április. 29. 10:58","title":"TGM: Mégis írok Bangónéról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]