[{"available":true,"c_guid":"742d38ff-41ba-4eba-aa60-5d100842dd9b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jarmo Tolvanen betegség miatt nem utazhatott el a nurszultani divízió I/A világbajnokságra.","shortLead":"Jarmo Tolvanen betegség miatt nem utazhatott el a nurszultani divízió I/A világbajnokságra.","id":"20190425_hoki_jegkorong_szovetsegi_kapitany_jarmo_tolvanen_vilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=742d38ff-41ba-4eba-aa60-5d100842dd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7270c77d-7336-4edb-aa1d-5d3c9e735432","keywords":null,"link":"/sport/20190425_hoki_jegkorong_szovetsegi_kapitany_jarmo_tolvanen_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. április. 25. 10:23","title":"Jól reagál a kezelésre a hokisok szövetségi kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csütörtöktől csak palackos vizet ihatnak két szegedi általános iskolában. A laborvizsgálat az ivóvízben a megengedett ólomtartalom többszörösét mutatta ki. ","shortLead":"Csütörtöktől csak palackos vizet ihatnak két szegedi általános iskolában. A laborvizsgálat az ivóvízben a megengedett...","id":"20190425_Magas_olomtartalom_miatt_tilos_csapvizet_inni_ket_szegedi_iskolaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0228fc-968d-4c13-8915-3d41872a8f49","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Magas_olomtartalom_miatt_tilos_csapvizet_inni_ket_szegedi_iskolaban","timestamp":"2019. április. 25. 17:44","title":"Magas ólomtartalom miatt tilos csapvizet inni két szegedi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc5c42e-7162-4e92-9013-bf22e452a6f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1719. április 25-én jelent meg a Robinson Crusoe, amelynek a teljes címét valószínűleg senki nem tudja pontosan.","shortLead":"1719. április 25-én jelent meg a Robinson Crusoe, amelynek a teljes címét valószínűleg senki nem tudja pontosan.","id":"20190425_Pont_haromszaz_eve_jelent_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_konyve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5c42e-7162-4e92-9013-bf22e452a6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b904a46e-b606-404f-b63e-ffc37cf7a23e","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Pont_haromszaz_eve_jelent_meg_a_vilag_egyik_legismertebb_konyve","timestamp":"2019. április. 25. 07:24","title":"Pont háromszáz éve jelent meg a világ egyik legismertebb könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet dolgozói szerda délelőtt vették észre, hogy végezni próbált magával a férfi. ","shortLead":"A tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet dolgozói szerda délelőtt vették észre, hogy végezni próbált magával a férfi. ","id":"20190424_Elvagta_a_torkat_egy_rab_a_bortonorok_mentettek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a299959d-d8b6-49dd-946b-3092dccdfccc","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Elvagta_a_torkat_egy_rab_a_bortonorok_mentettek_meg","timestamp":"2019. április. 24. 14:03","title":"Elvágta a torkát egy rab, a börtönőrök mentették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal azt állították valótlanul, hogy a Helsinki Bizottság jogi segítséget nyújtott a terrorizmusért elítélt Ahmed H.-nak.","shortLead":"Ezúttal azt állították valótlanul, hogy a Helsinki Bizottság jogi segítséget nyújtott a terrorizmusért elítélt Ahmed...","id":"20190424_Ujabb_pert_vesztett_a_Lokal_es_a_Pesti_Sracok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179342f0-9bec-4477-9ce0-b9b8f8e40e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Ujabb_pert_vesztett_a_Lokal_es_a_Pesti_Sracok","timestamp":"2019. április. 24. 18:39","title":"Újabb pert vesztett a Lokál és a Pesti Srácok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológia úttörőinek mindig számolniuk kell azzal, hogy valami félresikerülhet. A Galaxy Folddal, a Samsung összehajtható telefonjával is valami ilyesmi történt. Kapóra jött ez a Huaweinek.","shortLead":"A technológia úttörőinek mindig számolniuk kell azzal, hogy valami félresikerülhet. A Galaxy Folddal, a Samsung...","id":"20190425_samsung_galaxy_fold_csuszas_huawei_mate_x_reakcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f105aab-7e0a-4b43-bfc3-ff647b62dbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8ef728-02aa-4018-b762-419d7e0073ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_samsung_galaxy_fold_csuszas_huawei_mate_x_reakcio","timestamp":"2019. április. 25. 11:03","title":"Mi nem toljuk el – reagált a Huawei a Samsung-fiaskóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Lassan két hónapja ígért soron kívüli beszerzést a gyerekeik mellett éjszakázó szülőknek szánt kórházi ágyakra az állami intézményfenntartó, de ezek nemhogy nem érkeztek még meg, egy jó darabig nem is fognak. Mi lenne, ha nem ígért volna soronkívüliséget?? ","shortLead":"Lassan két hónapja ígért soron kívüli beszerzést a gyerekeik mellett éjszakázó szülőknek szánt kórházi ágyakra...","id":"20190426_Ennyit_a_szulok_korhazi_elhelyezeserol_soron_kivuli_beszerzest_igert_meg_csak_az_elokeszites_elokesziteset_kezdi_az_AEEK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd03451d-4eaa-4bbf-b03a-91956da6daf9","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Ennyit_a_szulok_korhazi_elhelyezeserol_soron_kivuli_beszerzest_igert_meg_csak_az_elokeszites_elokesziteset_kezdi_az_AEEK","timestamp":"2019. április. 26. 12:11","title":"Ennyit a szülők kórházi elhelyezéséről: soron kívüli beszerzést ígért, még csak az előkészítést kezdi az ÁEEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az „Európa jövőjét érintő kormányzati kommunikáció” tízmilliárd forintba került, de a családbarát Magyarországot is több, mint egymilliárdból reklámozták.","shortLead":"Az „Európa jövőjét érintő kormányzati kommunikáció” tízmilliárd forintba került, de a családbarát Magyarországot is...","id":"20190424_Harom_honap_alatt_15_milliard_forintot_koltott_a_kormany_kommunikaciora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e8d7d5-ea63-4e5a-8fab-87239b8265bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Harom_honap_alatt_15_milliard_forintot_koltott_a_kormany_kommunikaciora","timestamp":"2019. április. 24. 13:55","title":"Három hónap alatt 15 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]