Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","shortLead":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","id":"20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0bdc31-a26b-4535-a625-caae6441d8de","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","timestamp":"2019. május. 03. 13:52","title":"Eltűnt egy 25 éves magyar az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre inkább úgy tűnik, hogy Nicolás Maduro venezuelai államfő sorsa nem a caracasi utcákon, hanem a latin-amerikai országgal kapcsolatos orosz-amerikai vita során dől majd el. Washington és Moszkva most még a kölcsönös fenyegetéseknél tart, de valószínű, hogy a háttérben komoly alkudozás is folyik.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, hogy Nicolás Maduro venezuelai államfő sorsa nem a caracasi utcákon, hanem a latin-amerikai...","id":"20190503_Most_eppen_az_USA_es_Oroszorszag_fenyegeti_egymast_Venezuela_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b44505-9117-4c73-8f04-fe2bc26c753d","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Most_eppen_az_USA_es_Oroszorszag_fenyegeti_egymast_Venezuela_miatt","timestamp":"2019. május. 03. 18:30","title":"Most éppen az USA és Oroszország fenyegeti egymást Venezuela miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig 10 év múlva érheti el a Földet az a 340 méter átmérőjú aszteroida, ami alig 33 ezer kilométerre húz el a Föld mellett. Ez nagyjából a Föld–Hold-távolság egytizede.","shortLead":"Alig 10 év múlva érheti el a Földet az a 340 méter átmérőjú aszteroida, ami alig 33 ezer kilométerre húz el a Föld...","id":"20190502_nasa_fold_kozeli_aszteroida_99942_aphophis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586b26d1-c9b5-49ce-93dc-f23098c1816f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_nasa_fold_kozeli_aszteroida_99942_aphophis","timestamp":"2019. május. 02. 19:03","title":"Olyan közel jön egy aszteroida a Földhöz, hogy már a műholdakat \"súrolja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sok az üres lakás és a hajléktalan is - nem lehetne tenni valamit? Az Utcáról Lakásba Egyesület megpróbál, ötletét most rangos civil díjjal jutalmazták.\r

\r

","shortLead":"Sok az üres lakás és a hajléktalan is - nem lehetne tenni valamit? Az Utcáról Lakásba Egyesület megpróbál, ötletét most...","id":"20190503_Rangos_dijat_nyert_a_hajlektalanok_lakashoz_jutasat_segito_civil_szervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4967d8df-f57e-447f-b59a-647560d33c58","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190503_Rangos_dijat_nyert_a_hajlektalanok_lakashoz_jutasat_segito_civil_szervezet","timestamp":"2019. május. 03. 20:31","title":"Rangos díjat nyert a hajléktalanok lakáshoz jutását segítő civil szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed26c0-5e94-4184-9481-36ae57efbf02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az talán nem meglepő, hogy az érettségi tárgyakban évek óta matematikából érik el a diákok a legrosszabb átlagot. De gondolták volna, hogy a legjobbat viszont fizikából?","shortLead":"Az talán nem meglepő, hogy az érettségi tárgyakban évek óta matematikából érik el a diákok a legrosszabb átlagot. De...","id":"20190504_Ket_abra_ami_bizonyitja_hogy_tenyleg_a_matematika_a_fo_mumus_az_erettsegin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed26c0-5e94-4184-9481-36ae57efbf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d52bfc4-aad7-4fb8-a24a-0f902d09df73","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Ket_abra_ami_bizonyitja_hogy_tenyleg_a_matematika_a_fo_mumus_az_erettsegin","timestamp":"2019. május. 04. 12:33","title":"Két egyszerű ábra, ami bizonyítja, hogy tényleg a matematika a fő mumus az érettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal indul a szezon. ","shortLead":"A nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal indul a szezon. ","id":"20190503_Kezdodnek_a_ballagasok_de_van_aki_mar_ma_is_erettsegizik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d0b300-02d5-4d64-a924-cf97168b7639","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kezdodnek_a_ballagasok_de_van_aki_mar_ma_is_erettsegizik","timestamp":"2019. május. 03. 06:01","title":"Kezdődnek a ballagások, de van, aki már ma is érettségizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt követően döntöttek így, hogy Donald Trump jelenlegi amerikai elnök kijelentette, ő nem hozza nyilvánosságra a sajátját. ","shortLead":"Azt követően döntöttek így, hogy Donald Trump jelenlegi amerikai elnök kijelentette, ő nem hozza nyilvánosságra...","id":"20190503_Csak_azok_lehetnek_elnokjeloltek_2020ban_Kaliforniaban_akik_nyilvanossagra_hoztak_adobevallasukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be84e46c-11a9-4a3c-802e-8768a075e8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Csak_azok_lehetnek_elnokjeloltek_2020ban_Kaliforniaban_akik_nyilvanossagra_hoztak_adobevallasukat","timestamp":"2019. május. 03. 06:19","title":"Csak azok lehetnek elnökjelöltek 2020-ban Kaliforniában, akik nyilvánosságra hozták adóbevallásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jogállamiságot megsértő tagállamokat büntetné, de azokat is, akik nem regisztrálják a menekülteket. ","shortLead":"A jogállamiságot megsértő tagállamokat büntetné, de azokat is, akik nem regisztrálják a menekülteket. ","id":"20190503_Ujratargyalna_a_lisszaboni_szerzodest_Sebastian_Kurz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef83ffa2-33c5-4903-9fa8-53561a537b63","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Ujratargyalna_a_lisszaboni_szerzodest_Sebastian_Kurz","timestamp":"2019. május. 03. 20:46","title":"Újratárgyalná a lisszaboni szerződést Sebastian Kurz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]