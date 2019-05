Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190504_Felborult_egy_mikrobusz_Tiszafurednel_hatan_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553fc151-9526-4144-b433-5c9eee3e272c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_Felborult_egy_mikrobusz_Tiszafurednel_hatan_megserultek","timestamp":"2019. május. 04. 10:07","title":"Felborult egy mikrobusz Tiszafürednél, hatan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország nem enged a szankciókkal fenyegetőző Egyesült Államoknak az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszer ügyében - erősítette meg Fuat Oktay török alelnök vasárnap. Az első ütegek már júniusban megérkezhetnek.","shortLead":"Törökország nem enged a szankciókkal fenyegetőző Egyesült Államoknak az orosz Sz-400-as légvédelmi rendszer ügyében...","id":"20190505_Ankara_nem_enged_Washingtonnak_az_orosz_legvedelmi_rendszer_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9039b4dd-f0e5-48ac-8b47-58f2b0e3e786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f21e2d3-6f22-4e46-9d7b-d0fc8fe0f4cc","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Ankara_nem_enged_Washingtonnak_az_orosz_legvedelmi_rendszer_ugyeben","timestamp":"2019. május. 05. 14:46","title":"Ankara nem enged Washingtonnak az orosz légvédelmi rendszer ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8251fd5e-cf59-4abc-8de7-35866402976b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még hogy Európa elveszítette a libidóját.","shortLead":"Még hogy Európa elveszítette a libidóját.","id":"20190505_Orban_es_Salvini_romanca_egy_karikaturan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8251fd5e-cf59-4abc-8de7-35866402976b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7d465d-9e89-4cdb-b32e-aed3c32b342e","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Orban_es_Salvini_romanca_egy_karikaturan","timestamp":"2019. május. 05. 15:37","title":"Orbán és Salvini románca egy karikatúrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elveszített perek után is fizethet.","shortLead":"Az elveszített perek után is fizethet.","id":"20190504_Biro_Ica_tovabbi_ingatlant_is_bukhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=666346ce-5564-4d6c-ade8-328fea868947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7271a591-a4ad-46a2-8ee8-0e96adbd5c1a","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Biro_Ica_tovabbi_ingatlant_is_bukhat","timestamp":"2019. május. 04. 07:45","title":"Bíró Ica további ingatlant is bukhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c04cc6-b46d-4005-9df6-bbe2043e308b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szurkolók verekedtek össze az FTC-Újpest meccs előtt, a rendőrség 40 embert előállított, csoportos garázdaság ügyében indult eljárás.","shortLead":"Szurkolók verekedtek össze az FTC-Újpest meccs előtt, a rendőrség 40 embert előállított, csoportos garázdaság ügyében...","id":"20190504_Tobb_tucat_szurkolot_allitottak_elo_a_FradiUjpest_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c04cc6-b46d-4005-9df6-bbe2043e308b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b5ad63-fa8e-4b29-81da-cf287944a5db","keywords":null,"link":"/sport/20190504_Tobb_tucat_szurkolot_allitottak_elo_a_FradiUjpest_elott","timestamp":"2019. május. 04. 19:45","title":"Több tucat szurkolót állítottak elő a Fradi-Újpest előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU-val való kapcsolatok bizonytalansága ellenére még többet szeretne befektetni a szigetországban és Európa más részein is – nyilatkozta Warren Buffett, a világ harmadik leggazdagabb embere.","shortLead":"Az EU-val való kapcsolatok bizonytalansága ellenére még többet szeretne befektetni a szigetországban és Európa más...","id":"20190505_Buffett_a_Brexit_ellenere_befektet_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32abee7c-7f08-4ba2-9ac6-3630bf7f760a","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Buffett_a_Brexit_ellenere_befektet_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. május. 05. 15:46","title":"Buffett a Brexit ellenére befektet Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dae4f9f-808c-4c06-ae4f-d9c5621735f0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök szerint felelősséget kell vállalnia az általa vezetett testület tekintélyének helyreállításáért. ","shortLead":"Az elnök szerint felelősséget kell vállalnia az általa vezetett testület tekintélyének helyreállításáért. ","id":"20190503_Rendori_vezetok_is_belebuktak_a_ciprusi_sorozatgyilkos_ugyebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dae4f9f-808c-4c06-ae4f-d9c5621735f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec77dea2-ee17-4183-9054-5eb16b5c3383","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Rendori_vezetok_is_belebuktak_a_ciprusi_sorozatgyilkos_ugyebe","timestamp":"2019. május. 03. 20:23","title":"Főrendőr is belebukott a ciprusi sorozatgyilkos ügyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ef6af4-8c75-4be6-99fa-44bf4a0f3350","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem változtatott a Moody's a magyar adósságbesoroláson.","shortLead":"Nem változtatott a Moody's a magyar adósságbesoroláson.","id":"20190503_Moodys_hitelminosito_hitelminosites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15ef6af4-8c75-4be6-99fa-44bf4a0f3350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d96596-b50c-47ae-9d08-0dbce021f82f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Moodys_hitelminosito_hitelminosites","timestamp":"2019. május. 03. 22:38","title":"Nem kapta meg Magyarország a felminősítést a Moody's-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]