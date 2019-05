Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Anyaszomorító kormányzás folyik ma Magyarországon, családok százezrei tapasztalják ugyanis, hogy az „elitista, jobboldali, nacionalista kormányzat” csak saját holdudvarát és a társadalom elitjét támogatja - mondta Ujhelyi István, az MSZP-Párbeszéd szövetség európai parlamenti (EP-) képviselőjelöltje vasárnap Budapesten.","shortLead":"Anyaszomorító kormányzás folyik ma Magyarországon, családok százezrei tapasztalják ugyanis, hogy az „elitista...","id":"20190505_Ujhelyi_anyaszomorito_kormanyzas_folyik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7dc53b-9c55-4295-b129-864abb39381e","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Ujhelyi_anyaszomorito_kormanyzas_folyik","timestamp":"2019. május. 05. 14:31","title":"Ujhelyi: „anyaszomorító” kormányzás folyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa azt kérte a bolgár hatóságoktól vasárnap, hogy ne fordítsák el fejüket, ne zárják be szívüket a migránsok láttán. Ugyanakkor sürgette az európai vezetőket a kontinensen kialakult egyenlőtlenségek felszámolására.","shortLead":"Ferenc pápa azt kérte a bolgár hatóságoktól vasárnap, hogy ne fordítsák el fejüket, ne zárják be szívüket a migránsok...","id":"20190505_Ferenc_papa_Bulgariaban_jegfuggony_osztja_meg_Europat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a525f-d27e-4030-b5b9-0bef2c4d8781","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Ferenc_papa_Bulgariaban_jegfuggony_osztja_meg_Europat","timestamp":"2019. május. 05. 13:34","title":"Ferenc pápa Bulgáriában: „jégfüggöny” osztja meg Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3abef8-ddb2-4552-895c-fd835c390572","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombat reggel óta több, mint négyszázötven rakétát lőttek a Gázai övezetből izraeli területre. Az izraeli hadsereg eddig a hétvégén 220 célpontot támadott a palesztin területen.","shortLead":"Szombat reggel óta több, mint négyszázötven rakétát lőttek a Gázai övezetből izraeli területre. Az izraeli hadsereg...","id":"20190505_Fokozodik_a_harc_a_Gazai_ovezet_es_Izrael_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af3abef8-ddb2-4552-895c-fd835c390572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b07418-cc4e-4ec3-825e-43ee1aac6679","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Fokozodik_a_harc_a_Gazai_ovezet_es_Izrael_kozott","timestamp":"2019. május. 05. 12:55","title":"Fokozódik a harc a Gázai övezet és Izrael között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ec29ff-7d37-4303-b3ca-e69a3d8e12bc","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Sztojka Edina ápolónő, az év hétköznapi roma hőse mélyről indult, de most úgy látja, hogy érdemes volt küzdenie a mindennapokkal. HVG-portré.","shortLead":"Sztojka Edina ápolónő, az év hétköznapi roma hőse mélyről indult, de most úgy látja, hogy érdemes volt küzdenie...","id":"201918_sztojka_edina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30ec29ff-7d37-4303-b3ca-e69a3d8e12bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6271955-6323-4f00-a517-7914d3cba00f","keywords":null,"link":"/elet/201918_sztojka_edina","timestamp":"2019. május. 05. 20:00","title":"Sztojka Edina: Nem lehet minden kudarcot az emberek előítéleteire fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea közel másfél év után újra rakétákat lőtt ki, de Trump ezúttal nem fenyegetőzött pusztítással, sőt baráti hangot ütött meg.","shortLead":"Észak-Korea közel másfél év után újra rakétákat lőtt ki, de Trump ezúttal nem fenyegetőzött pusztítással, sőt baráti...","id":"20190504_Trump_ujszeruen_reagalt_EszakKorea_raketakiserletere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf4d999-3174-4578-a5a2-b7fe391a227d","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Trump_ujszeruen_reagalt_EszakKorea_raketakiserletere","timestamp":"2019. május. 04. 19:37","title":"Trump újszerűen reagált Észak-Korea rakétakísérletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Eljöhet a régóta várt pillanat: hosszú előkészítés után tőzsdére mehet az Uber, a Magyarországról elűzött, ám számos másik országban sikerrel működő fuvarmegosztó vállalkozás. A befektetők egy része szerint a Facebook tőzsdei megjelenése óta nem látott nagy siker jöhet, míg mások óva intenek a befektetéstől, mondván a cég számai nem a legszebb formájukat mutatták az elmúlt időszakban. ","shortLead":"Eljöhet a régóta várt pillanat: hosszú előkészítés után tőzsdére mehet az Uber, a Magyarországról elűzött, ám számos...","id":"20190504_uber_ipo_tozsde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b95855dc-ac54-4db3-b858-3135f4a563e1","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_uber_ipo_tozsde","timestamp":"2019. május. 04. 15:00","title":"Ez lehet az év egyik legnagyobb dobása – csak nehogy óriási bukta legyen belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7bb4b3-e8a7-4bac-b698-2cdd738a848f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral kötött, és most megszűnő partnerség keretében kapták eddig a mobilnetet. Pletykák szerint 3500 forint lesz a korlátlan hívást és 50 giga adatforgalmat tartalmazó csomag a DIGI-nél, ha majd elindítják a hanghívás-szolgáltatást is.","shortLead":"Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral...","id":"20190504_Elkepesztoen_olcso_mobilnetszolgaltatas_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7bb4b3-e8a7-4bac-b698-2cdd738a848f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ab3f2-6f94-4600-84aa-707bfc4082b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Elkepesztoen_olcso_mobilnetszolgaltatas_indul","timestamp":"2019. május. 04. 16:10","title":"Elképesztően olcsó mobilnet-szolgáltatás indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke szerint az európaiak már nem szeretik úgy egymást, mint a második világháború után, pedig manapság könnyebben jönne a szerelem. Nem lehet minden problémáért Brüsszelt hibáztatni, ezt a brit belpolitikai válság is jól illusztrálja.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke szerint az európaiak már nem szeretik úgy egymást, mint a második világháború után, pedig...","id":"20190504_Juncker_Elvesztettuk_a_kollektiv_libidonkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755d421f-2276-4980-8eb3-5c7b6132232f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaad831-9cdd-40a9-aa72-f8a54cc459e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Juncker_Elvesztettuk_a_kollektiv_libidonkat","timestamp":"2019. május. 04. 18:46","title":"Juncker: Elvesztettük a kollektív libidónkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]