[{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Letartóztatták a nemrég lemondott algériai elnök, Abdelaziz Buteflika öccsét és a hírszerzés két korábbi vezetőjét.","shortLead":"Letartóztatták a nemrég lemondott algériai elnök, Abdelaziz Buteflika öccsét és a hírszerzés két korábbi vezetőjét.","id":"20190505_Elkezdodott_a_bunbakkereses_Algeriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abf17af-1e14-46b6-a493-ca6529731130","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Elkezdodott_a_bunbakkereses_Algeriaban","timestamp":"2019. május. 05. 10:47","title":"Elkezdődött a bűnbakkeresés Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcefc8ed-e5ba-4982-8a93-97fc3426eb15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Veszélyes sebezhetőséget fedeztek fel egy olyan segédprogramban, amelyet előre telepítenek a Dell számítógépekre. A gyártó már értesült a problémáról, és megtette az intézkedéseket is, így most már a felhasználókon a sor.","shortLead":"Veszélyes sebezhetőséget fedeztek fel egy olyan segédprogramban, amelyet előre telepítenek a Dell számítógépekre...","id":"20190506_dell_szamitogepek_kritikus_biztonsagi_res_elore_telepitett_utility","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcefc8ed-e5ba-4982-8a93-97fc3426eb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac950e0e-bbb6-4ac3-96f1-d1192cdfd392","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_dell_szamitogepek_kritikus_biztonsagi_res_elore_telepitett_utility","timestamp":"2019. május. 06. 09:03","title":"Ezt gyorsan törölje, ha Dell számítógépe van, egyébként nagy veszélybe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3872e251-0846-4175-bd22-fba79d396f35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlenek a „HVG”, a „sajtó” és a „szabadság” szavakat stencilezték több olyan oszlopra, amelyen a HVG címlapjai voltak láthatóak hétről hétre, míg a kormányközeli plakátcég egyoldalúan szerződést nem bontott.","shortLead":"Ismeretlenek a „HVG”, a „sajtó” és a „szabadság” szavakat stencilezték több olyan oszlopra, amelyen a HVG címlapjai...","id":"20190504_Visszahekkeltek_a_HVGt_tobb_budapesti_hirdetooszlopra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3872e251-0846-4175-bd22-fba79d396f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a7e60b-c548-4ed4-8b92-1932bfcf1cc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Visszahekkeltek_a_HVGt_tobb_budapesti_hirdetooszlopra","timestamp":"2019. május. 04. 21:19","title":"Visszahekkelték a HVG-t több budapesti hirdetőoszlopra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3e1769-b85d-4dc2-9334-687354d4f742","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciel Austral nevű amatőr asztrofotós csoport 4000 fényképet készített, hogy aztán egyetlen képpé gyúrja össze a \"látottakat\".","shortLead":"A Ciel Austral nevű amatőr asztrofotós csoport 4000 fényképet készített, hogy aztán egyetlen képpé gyúrja össze...","id":"20190506_nagy_magellan_felho_asztrofoto_ciel_austral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3e1769-b85d-4dc2-9334-687354d4f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8482122-52e6-4bef-ade9-54f8d801caef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_nagy_magellan_felho_asztrofoto_ciel_austral","timestamp":"2019. május. 06. 08:03","title":"1060 órán át fotóztak, gyönyörű felvételt készítettek a Nagy Magellán-felhőről az amatőr asztrofotósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d96ef6-de3e-4f32-b977-40528569bf24","c_author":"Németh Róbert","category":"itthon","description":"\"Magyarnak lenni annyit tesz, mint elárultnak lenni\" – ez is egy megfejtés. Meg az is, hogy annyit tesz, hogy megpróbálni normálisan beszélni a NER ellenében is. ","shortLead":"\"Magyarnak lenni annyit tesz, mint elárultnak lenni\" – ez is egy megfejtés. Meg az is, hogy annyit tesz...","id":"20190506_tul_a_liberalbolsizason_orban_kleine_zeitung","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12d96ef6-de3e-4f32-b977-40528569bf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be770743-22f1-42de-bb69-3043bee0bea2","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_tul_a_liberalbolsizason_orban_kleine_zeitung","timestamp":"2019. május. 06. 13:55","title":"Az Orbán-interjú margójára: túl a liberálbolsizáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e29d7a-0cbb-4a60-b7a6-c564a4228e95","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átadták a Kaposvár Arénát.","shortLead":"Átadták a Kaposvár Arénát.","id":"20190504_Fideszes_polgarmester_Magyarorszag_megujitasanak_szimboluma_a_6_milliard_forintos_sportcsarnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60e29d7a-0cbb-4a60-b7a6-c564a4228e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48828034-eae5-4d4b-ab28-0b720d438c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190504_Fideszes_polgarmester_Magyarorszag_megujitasanak_szimboluma_a_6_milliard_forintos_sportcsarnok","timestamp":"2019. május. 04. 21:55","title":"Fideszes polgármester: Magyarország megújításának szimbóluma a 6 milliárd forintos sportcsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem gondoskodnak a védőoltásról.","shortLead":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem...","id":"20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdef5-88af-42f2-b0cd-51b38291ae21","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 05. 12:11","title":"Kötelezővé tehetik a kanyaróoltást a gyermekek számára Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139488d-eb95-488a-ae6b-6076fe0f48c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország több pontját is hótakaró borítja. ","shortLead":"Magyarország több pontját is hótakaró borítja. ","id":"20190506_Itt_a_tavasz_szakad_a_ho_a_Kekesteton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8139488d-eb95-488a-ae6b-6076fe0f48c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aaeabe9-0b4b-43d3-afab-570b8b844797","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Itt_a_tavasz_szakad_a_ho_a_Kekesteton","timestamp":"2019. május. 06. 13:04","title":"Itt a tavasz, szakad a hó a Kékestetőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]