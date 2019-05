Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8c157b9-95d9-4668-ab7f-5483daf16900","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hónap elején a NetMarketShare megosztotta adatait az asztali operációs rendszerek piacáról. Jó és rossz hír is vár ezzel kapcsolatban a Microsoftra.","shortLead":"A hónap elején a NetMarketShare megosztotta adatait az asztali operációs rendszerek piacáról. Jó és rossz hír is vár...","id":"20190505_netmarketshare_adatok_windows10_windows7_piaci_reszesedese_2019_aprilis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c157b9-95d9-4668-ab7f-5483daf16900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25171f0d-65bd-44a3-b38a-6f5208da993c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_netmarketshare_adatok_windows10_windows7_piaci_reszesedese_2019_aprilis","timestamp":"2019. május. 05. 08:03","title":"Már csak egy komoly vetélytársa maradt a Windows 10-nek, de nagyon nem bír vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden mindennel összefügg: a Kínában tomboló sertéspestisjárvány miatt még a magyar baromfi ára is megemelkedik.","shortLead":"Minden mindennel összefügg: a Kínában tomboló sertéspestisjárvány miatt még a magyar baromfi ára is megemelkedik.","id":"20190506_A_sertes_es_a_baromfihus_is_nagyot_dragulhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273ea0c-7132-43fd-97d5-031b0443ddd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_A_sertes_es_a_baromfihus_is_nagyot_dragulhat","timestamp":"2019. május. 06. 06:03","title":"A sertés- és a baromfihús is nagyot drágulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 0,4 millió ember dolgozott újságíróként az Európai Unióban 2018-ban.","shortLead":"Összesen 0,4 millió ember dolgozott újságíróként az Európai Unióban 2018-ban.","id":"20190504_Sok_ujsagiro_van_Magyarorszagon_Legalabbis_papiron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51013883-d03a-4456-a007-a6168321e7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"513c9889-6f05-42f3-b87e-a6a6a9eb6174","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Sok_ujsagiro_van_Magyarorszagon_Legalabbis_papiron","timestamp":"2019. május. 04. 15:16","title":"Sok újságíró van Magyarországon. Legalábbis papíron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel a legnagyobb ellenzéki erőt, a Munkáspártot vasárnapi cikkében Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök. Elismerte, hogy saját politikai hátországában nincs meg a kellő számú szavazat a kilépési feltételrendszer parlamenti elfogadásához.","shortLead":"A brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében fennálló nézeteltérések félretételére és megállapodásra szólítja fel...","id":"20190505_Brexit__Theresa_May_megallapodasra_szolitja_fel_a_Munkaspartot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8f1e20-2361-45ed-92f8-cf3ae49fc6a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Brexit__Theresa_May_megallapodasra_szolitja_fel_a_Munkaspartot","timestamp":"2019. május. 05. 13:52","title":"Brexit - Theresa May megállapodásra szólítja fel a Munkáspártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9bfb8a-2c7b-41b9-87c7-61f2d7c49326","c_author":"","category":"elet","description":"Kétcentis hó a Kőszegi-hegységben.","shortLead":"Kétcentis hó a Kőszegi-hegységben.","id":"20190505_Kepek_a_majusi_hoesesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9bfb8a-2c7b-41b9-87c7-61f2d7c49326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124c9279-4bb8-43a4-98dd-e26fb712a067","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Kepek_a_majusi_hoesesrol","timestamp":"2019. május. 05. 19:08","title":"Nézegessen képeket a májusi hóesésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Naruhito már hercegként is sokat szenvedett a szigorú protokoll miatt, csak három jó éve volt, amikor Oxfordban tanult, ahol még bevásárolni is egyedül járhatott.","shortLead":"Naruhito már hercegként is sokat szenvedett a szigorú protokoll miatt, csak három jó éve volt, amikor Oxfordban tanult...","id":"201918_naruhito_japan_uj_csaszara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b968ede2-e2ae-402d-8e3e-3e407e3f2af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4fd26e-d7f8-47ab-9e5e-5fc39e52341c","keywords":null,"link":"/vilag/201918_naruhito_japan_uj_csaszara","timestamp":"2019. május. 05. 15:00","title":"Hétköznapi életre vágyik az új japán császár, de már soha nem lesz szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18814b94-7524-4291-8294-cb90c0098dec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, a Fény Utcai Piac, ahol a miniszter járt, nem a fővárosi önkormányzati fenntartású piacok közé tartozik, amelyekre a tiltás vonatkozik, hanem a kerületé.","shortLead":"Igaz, a Fény Utcai Piac, ahol a miniszter járt, nem a fővárosi önkormányzati fenntartású piacok közé tartozik...","id":"20190504_Eppen_egy_piacon_politizalt_Gulyas_Gergely_miutan_megtiltottak_a_piacon_politizalast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18814b94-7524-4291-8294-cb90c0098dec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943f6f4b-94d9-4260-b525-f99495b69733","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_Eppen_egy_piacon_politizalt_Gulyas_Gergely_miutan_megtiltottak_a_piacon_politizalast","timestamp":"2019. május. 04. 15:46","title":"Éppen egy piacon politizált Gulyás Gergely, miután megtiltották a piacon politizálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0810f02f-1132-407e-9139-dc32c3e7af2d","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Sokat tanulhat a párizsi Notre-Dame a kortársaitól, amelyek nála jóval többet szenvedtek elemi csapásoktól, emberi hanyagságtól és rosszindulattól.","shortLead":"Sokat tanulhat a párizsi Notre-Dame a kortársaitól, amelyek nála jóval többet szenvedtek elemi csapásoktól, emberi...","id":"201918__katedraliskatasztrofak__parhuzamos_tortenetek__kenyes_egyensuly__ujjaepites_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0810f02f-1132-407e-9139-dc32c3e7af2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eace3d4-f5fb-4923-8fc3-36ee7a25bd74","keywords":null,"link":"/kultura/201918__katedraliskatasztrofak__parhuzamos_tortenetek__kenyes_egyensuly__ujjaepites_alatt","timestamp":"2019. május. 04. 17:30","title":"Miért ne lehetne másképp újjáépíteni a Notre-Dame-ot? Volt már rá példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]