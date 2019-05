Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aba4dcd-2ca9-48a8-924b-3e9c23d38a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híres magyar kézilabdázó, Tápai Szabina kisbabája is segít a szülők nélkül élő gyerekeknek. Folytatódik az SOS Gyermekfalvak kampánya, hogy minden gyermek biztonságos otthonra találjon az országban.","shortLead":"A híres magyar kézilabdázó, Tápai Szabina kisbabája is segít a szülők nélkül élő gyerekeknek. Folytatódik az SOS...","id":"20190506_Tapai_Szabina_babaja_a_legfiatalabb_onkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aba4dcd-2ca9-48a8-924b-3e9c23d38a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f72ef2-ebc3-45f2-9082-9b3be9b00586","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Tapai_Szabina_babaja_a_legfiatalabb_onkentes","timestamp":"2019. május. 06. 13:25","title":"Tápai Szabina babája a legfiatalabb önkéntes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d8a3dd-3fd6-43f0-857f-bdf171e38ab6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel jövőre lép az ötvenedik évébe, már nem akar fitneszprezenterként turnézni, tavaly visszavonult. A hétvégén azonban egy nagy fitnesz expón tartott még egy aerobik edzést - űrhajós diétával készült rá. ","shortLead":"Mivel jövőre lép az ötvenedik évébe, már nem akar fitneszprezenterként turnézni, tavaly visszavonult. A hétvégén...","id":"20190506_Schobert_Norbert_visszatert_egy_nagy_kozos_ugralas_erejeig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8d8a3dd-3fd6-43f0-857f-bdf171e38ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bcd98c-345e-49f9-94fb-d0e576f56a5a","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Schobert_Norbert_visszatert_egy_nagy_kozos_ugralas_erejeig","timestamp":"2019. május. 06. 11:25","title":"Schobert Norbert visszatért egy nagy, közös ugrálás erejéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5e3738-737a-467c-9bfa-cb41c604b43d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A természetvédelmi hatóság engedélyével és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon végzett fakitermelést az Egererdő Zrt. a Bükkben – közölte a WWF Magyarország természetvédelmi szervezet közlésére reagálva az állami erdőgazdaság. Szerintük a fakitermelés a 180 éves erdő megfiatalítását szolgálja.","shortLead":"A természetvédelmi hatóság engedélyével és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon végzett fakitermelést...","id":"20190507_bukki_nemzeti_park_180_eves_erdo_egererdo_zrt_fakitermeles_erdofiatalitas_wwf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d5e3738-737a-467c-9bfa-cb41c604b43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb96e5df-6cb1-4f5a-942f-06af20294553","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_bukki_nemzeti_park_180_eves_erdo_egererdo_zrt_fakitermeles_erdofiatalitas_wwf","timestamp":"2019. május. 07. 10:33","title":"Az állami erdőkezelő üzeni: csak fiatalítás miatt vágták ki a 180 éves erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7868c120-6fff-4014-9df1-7a7f61aaa305","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sűrűn nyílik lehetőség a pilóták szemével nézni egy-egy gép landolását, pláne Budapesten. Most egy újabb ilyen felvétel készült. ","shortLead":"Nem sűrűn nyílik lehetőség a pilóták szemével nézni egy-egy gép landolását, pláne Budapesten. Most egy újabb ilyen...","id":"20190506_landolas_ferihegy_futopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7868c120-6fff-4014-9df1-7a7f61aaa305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb30dc40-9ebb-4290-82ef-1cbd6884d02a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_landolas_ferihegy_futopalya","timestamp":"2019. május. 06. 13:33","title":"Kíváncsi, mit látnak a pilóták, amikor Ferihegyen landolnak? Itt megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magasabb helyeken havazhat is.","shortLead":"A magasabb helyeken havazhat is.","id":"20190506_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_hat_megyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7f077f-b905-4654-94ae-beda2d2881a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest_hat_megyere","timestamp":"2019. május. 06. 05:13","title":"Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést hét megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baglyot valószínűleg mindenki látott már, de tollak nélkül bizonyára nem sokan. Mutatjuk, csak aztán nehogy rosszat álmodjon. ","shortLead":"Baglyot valószínűleg mindenki látott már, de tollak nélkül bizonyára nem sokan. Mutatjuk, csak aztán nehogy rosszat...","id":"20190507_bagoly_tollak_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf198a95-1719-43c0-b307-7ab8bb61da08","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_bagoly_tollak_nelkul","timestamp":"2019. május. 07. 08:33","title":"Látott már baglyot tollak nélkül? Nem biztos, hogy szeretné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor szerint ennek ellenére elegen vannak a rend biztosításához. ","shortLead":"Pintér Sándor szerint ennek ellenére elegen vannak a rend biztosításához. ","id":"20190506_Kozel_70_rendor_hianyzik_a_bulinegyedbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a3d985-a4d0-4037-9127-279ac7782484","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Kozel_70_rendor_hianyzik_a_bulinegyedbol","timestamp":"2019. május. 06. 19:15","title":"Közel 70 rendőr hiányzik a bulinegyedből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd9767c-c30c-4e06-a089-1a1153fd0d37","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szombaton fejsérülést szenvedett a focista.","shortLead":"Szombaton fejsérülést szenvedett a focista.","id":"20190506_Szalah_nem_lesz_ott_a_Barca_elleni_visszavagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbd9767c-c30c-4e06-a089-1a1153fd0d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbbd200-becc-4150-ad5c-ff3aee1a2686","keywords":null,"link":"/sport/20190506_Szalah_nem_lesz_ott_a_Barca_elleni_visszavagon","timestamp":"2019. május. 06. 15:29","title":"Szalah nem lesz ott a Barca elleni visszavágón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]