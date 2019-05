Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0ae7258-cca8-427c-9704-a6dd90878233","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Egy szegedi gazdálkodót küldhet padlóra a telekadó, mert az sokszorosa a cége nyereségének, de meghaladja a megadóztatott telek értékét is. Három évvel ezelőtt a szegedi önkormányzat azzal indokolta az itt újnak számító adónem bevezetését, hogy a kormányzat a költségvetésüket pár év alatt a felére csökkentette. A gazda meg mindennek issza a levét.","shortLead":"Egy szegedi gazdálkodót küldhet padlóra a telekadó, mert az sokszorosa a cége nyereségének, de meghaladja...","id":"20190506_A_telekado_lehet_a_vesztuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ae7258-cca8-427c-9704-a6dd90878233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c93779-2092-4bbc-8be2-6df85eb5f565","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_A_telekado_lehet_a_vesztuk","timestamp":"2019. május. 06. 14:25","title":"Így fojt meg teljesen egy vállalkozást a törvényesen kivetett telekadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 26 éves férfit a Bartók Béla sétányon kapták el, majd berakták egy mentőautóba.\r

\r

","shortLead":"A 26 éves férfit a Bartók Béla sétányon kapták el, majd berakták egy mentőautóba.\r

\r

","id":"20190506_Meztelenul_rohant_ki_a_dunaszerdahelyi_korhazbol_az_utcara_egy_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1559eae4-bf83-4046-9236-940dd7918447","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Meztelenul_rohant_ki_a_dunaszerdahelyi_korhazbol_az_utcara_egy_beteg","timestamp":"2019. május. 06. 13:36","title":"Meztelenül rohant ki a dunaszerdahelyi kórházból az utcára egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c9b869-94e7-4960-8d51-4975cbd65aab","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","shortLead":"Ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","id":"201918__taorendszer__foci__ado_helyett_bevetel__nagy_penz_kis_kapu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89c9b869-94e7-4960-8d51-4975cbd65aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93d10ff-8394-4b40-83f0-74443ac9f16c","keywords":null,"link":"/kkv/201918__taorendszer__foci__ado_helyett_bevetel__nagy_penz_kis_kapu","timestamp":"2019. május. 05. 17:30","title":"A legfontosabb ponton a tao mégiscsak elveszti közpénz jellegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajnában van a legtöbb beteg. ","shortLead":"Ukrajnában van a legtöbb beteg. ","id":"20190507_Egyre_tobb_a_kanyaros_Europaban_figyelmeztetest_adott_ki_a_WHO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbf5fe3-b9bb-4a1a-b199-96a1adbb4fa5","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Egyre_tobb_a_kanyaros_Europaban_figyelmeztetest_adott_ki_a_WHO","timestamp":"2019. május. 07. 13:11","title":"Egyre több a kanyarós Európában, figyelmeztetést adott ki a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3e1769-b85d-4dc2-9334-687354d4f742","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciel Austral nevű amatőr asztrofotós csoport 4000 fényképet készített, hogy aztán egyetlen képpé gyúrja össze a \"látottakat\".","shortLead":"A Ciel Austral nevű amatőr asztrofotós csoport 4000 fényképet készített, hogy aztán egyetlen képpé gyúrja össze...","id":"20190506_nagy_magellan_felho_asztrofoto_ciel_austral","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb3e1769-b85d-4dc2-9334-687354d4f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8482122-52e6-4bef-ade9-54f8d801caef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_nagy_magellan_felho_asztrofoto_ciel_austral","timestamp":"2019. május. 06. 08:03","title":"1060 órán át fotóztak, gyönyörű felvételt készítettek a Nagy Magellán-felhőről az amatőr asztrofotósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a5e7f8-4601-420e-b9de-ae8ceea3f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az összes visszajelzését gyorsan megíró diák egyetértett abban, hogy az első rész \"túl egyszerű\", a második pedig \"szívatós\" volt.","shortLead":"Az összes visszajelzését gyorsan megíró diák egyetértett abban, hogy az első rész \"túl egyszerű\", a második pedig...","id":"20190507_Az_elso_resz_tul_konnyu_volt_a_masodik_tul_nehez__Igy_lattak_a_diakok_a_matekerettsegit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06a5e7f8-4601-420e-b9de-ae8ceea3f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990ebf1a-7b49-45fa-979b-3cd3abc037a1","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Az_elso_resz_tul_konnyu_volt_a_masodik_tul_nehez__Igy_lattak_a_diakok_a_matekerettsegit","timestamp":"2019. május. 07. 12:43","title":"\"Az első rész túl könnyű volt, a második túl nehéz\" – Így látták a diákok a matekérettségit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is megtapasztalhatott. ","shortLead":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is...","id":"20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae0e3e8-6dae-44ec-9428-3e8f1a9d862d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2019. május. 06. 08:33","title":"Beütött a baj a Firefoxnál, véletlenül \"tönkretették\" a bővítményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel Murmanszk felé, de tüzet észleltek a fedélzeten, így a gép azonnal visszafordult. A gépen 78 személy tartózkodott, a hivatalos jelentések szerint 41 ember, köztük két gyermek halt meg a katasztrófában. Az égő gépről és a menekülő emberekről videó is készült.","shortLead":"Kényszerleszállás közben kigyulladt egy repülőgép a moszkvai Seremetyevo repülőtéren. A gép Seremetyevóról szállt fel...","id":"20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5138189-9dfd-4d10-8492-d49fbdca63aa","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Sulyos_legibaleset_Moszkvaban","timestamp":"2019. május. 05. 18:14","title":"Súlyos légibaleset történt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]