Még a meteorológusok is ámulnak azon a drónvideón, ami egy oklahomai tornádót mutat be szokatlan közelségről.

A technológia fejlődésével a meteorológiai jelenségek dokumentálása is új erőre kap. Egy amerikai időjós csatorna már megmutatta, mire képesek a videojátékoknál bevált Unreal engine-nel, ha a pusztítást kell érzékeltetniük, most pedig egy különleges drónvideó miatt hangos a net.

A felvételen egy tornádó látható, amely a napokban alakult ki az Oklahoma állambeli Sulphur településen. Ami miatt felkapta rá a fejét a sajtó, az az, hogy a tornádó szokatlan közelről és még szokatlanabb perspektívában tűnik fel rajta. Még a tölcsér alsó része, illetve a vákuum által a földről felszívott törmelék is szemügyre vehető.

Arról nem ír cikkében az Earther, hogy a forgószél pontosan mekkora volt, de a híradásokban károkról vagy sebesültekről nem számoltak be. A Twitteren is terjedő videó a meteorológusokat is megdöbbentette, többen hihetetlennek nevezték a látottakat. A szakemberek szerint ritkán sikerül ilyen szemszögből és ilyen hosszan megfigyelni egy tornádót, ráadásul a több fázisból álló "életútjának" végét is rögzíteni.

Egy tornádó átlagosan 2-3 percig létezik. Az úgynevezett hanyatló szakaszban gyengülni kezd, majd teljesen eltűnik. Egy közepes erejű tornádónak a több száz kilogrammot nyomó tárgyakat sem esik nehezére a levegőbe emelni.

