Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú várakozás után végre a Sony konzolján is elérhetővé válik az EA havidíjas szolgáltatása. ","shortLead":"Hosszú várakozás után végre a Sony konzolján is elérhetővé válik az EA havidíjas szolgáltatása. ","id":"20190508_sony_playstation_ea_access_xbox_elofizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dcabfb-f012-4177-98b0-580919c4ee44","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_sony_playstation_ea_access_xbox_elofizetes","timestamp":"2019. május. 08. 13:03","title":"Nagy hír a playstationösöknek: jön az EA rég várt szolgáltatása és vele sok-sok új játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kép láttán olyan furcsa érzésünk támadhat, hogy ezt az úthibát egy jeti hozta létre a lábával. ","shortLead":"A kép láttán olyan furcsa érzésünk támadhat, hogy ezt az úthibát egy jeti hozta létre a lábával. ","id":"20190508_a_nap_fotoja_gigantikus_labnyomkatyu_a_varoshaza_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2375e4-4fa5-4413-8408-a0298421fa2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_a_nap_fotoja_gigantikus_labnyomkatyu_a_varoshaza_elott","timestamp":"2019. május. 08. 06:41","title":"A nap fotója: gigantikus lábnyom-kátyú a városháza előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd85c82-fefa-4ec1-b1ff-232872edb6a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az okostelefon előtti időkben még nem hittük volna, hogy ma már kutatók fogják vizsgálni: milyen az, ha az emberek szoronganak attól, hogy lemerül a mobiltelefonjuk. A nomofóbia azért létező jelenség, mert a fél életünk rajta van a mobilunkon. ","shortLead":"Az okostelefon előtti időkben még nem hittük volna, hogy ma már kutatók fogják vizsgálni: milyen az, ha az emberek...","id":"20190506_Osszeomlik_a_napunk_ha_lemerul_az_okostelefonunk__a_nomofobia_letezo_szorongas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cd85c82-fefa-4ec1-b1ff-232872edb6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e19038a-686c-4725-96f1-57a4c7504fae","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Osszeomlik_a_napunk_ha_lemerul_az_okostelefonunk__a_nomofobia_letezo_szorongas","timestamp":"2019. május. 07. 07:40","title":"Összeomlik a napunk, ha lemerül az okostelefonunk – a nomofóbia létező szorongás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a50c4e-abb5-496a-99aa-abec7b3674d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felvétel szerint a környezetvédelmi hatóság segített az önkormányzatnak. ","shortLead":"A felvétel szerint a környezetvédelmi hatóság segített az önkormányzatnak. ","id":"20190508_Kiszivargott_felvetel_csunya_kornyezetszennyezesi_ugyet_vallott_be_Velence_polgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34a50c4e-abb5-496a-99aa-abec7b3674d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272cd22e-7ecd-47f8-9129-8d07f9d30fcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Kiszivargott_felvetel_csunya_kornyezetszennyezesi_ugyet_vallott_be_Velence_polgarmestere","timestamp":"2019. május. 08. 13:05","title":"Kiszivárgott felvétel: csúnya környezetszennyezési ügyet vallott be Velence polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bazilikát és a Parlamentet nézte meg a színész. ","shortLead":"A Bazilikát és a Parlamentet nézte meg a színész. ","id":"20190508_Budapestrol_posztolt_a_Tronok_harca_sztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f4eaf4-4fec-4b0a-b147-7f051b0f6acc","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Budapestrol_posztolt_a_Tronok_harca_sztarja","timestamp":"2019. május. 08. 11:17","title":"Budapestről posztolt a Trónok harca sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867bcf08-df01-4820-832a-bb71e7b098fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mások lassítanak a nagy esőben, ő nem.","shortLead":"Mások lassítanak a nagy esőben, ő nem.","id":"20190506_aquaplaning_mercedes_amg_gt_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=867bcf08-df01-4820-832a-bb71e7b098fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed90192-9428-4e22-b88d-98eeee66a517","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_aquaplaning_mercedes_amg_gt_autos_video","timestamp":"2019. május. 07. 04:07","title":"A túl magabiztos Mercedes AMG GT-t sem kímélte az aquaplaning – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nagy változáson megy keresztül a közeljövőben az utóbbi idők egyik legnépszerűbb játéka, a Minecraft. ","shortLead":"A jelek szerint nagy változáson megy keresztül a közeljövőben az utóbbi idők egyik legnépszerűbb játéka, a Minecraft. ","id":"20190507_microsoft_minecraft_ar_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db24a12-cd8c-4031-b632-d9ff168a872d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_microsoft_minecraft_ar_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. május. 07. 11:33","title":"Új Minecraft jön, ezt még az is le akarja majd tölteni, aki soha nem játszott vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cdbab2-ea0c-438d-8b40-61fb071da609","c_author":"Tossenberger Tamás","category":"enesacegem","description":"Huszonéves startupperek nem csak a Szilícium-völgyben élnek, Budapesten is adottak a körülmények ahhoz, hogy valaki merjen nagyot álmodni. De milyen az ébredés? A pályájuk elején járó fiatal startup vállalkozókkal beszélgettünk.","shortLead":"Huszonéves startupperek nem csak a Szilícium-völgyben élnek, Budapesten is adottak a körülmények ahhoz, hogy valaki...","id":"20190508_startup_fiatalok_siker_kudarc_indulas_penz_befektetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05cdbab2-ea0c-438d-8b40-61fb071da609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6314bcb0-9d07-427b-8a36-4493b570148b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190508_startup_fiatalok_siker_kudarc_indulas_penz_befektetes","timestamp":"2019. május. 08. 14:20","title":"„Ezt sokáig nem lehet bírni, de a húszas éveimbe belefér”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]