[{"available":true,"c_guid":"12e09587-15b6-4cd3-a415-36819550e254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vakcinaszállító drónhálózat lép működésbe Ghánában. Az eszközök 12 millió pácienst fognak kiszolgálni. ","shortLead":"Vakcinaszállító drónhálózat lép működésbe Ghánában. Az eszközök 12 millió pácienst fognak kiszolgálni. ","id":"20190507_ghana_ups_alapitvany_vakcina_dron_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e09587-15b6-4cd3-a415-36819550e254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc4d323-5835-4935-aa81-b6881d6179bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_ghana_ups_alapitvany_vakcina_dron_gyogyszer","timestamp":"2019. május. 07. 14:33","title":"Nagyot lép előre Ghána, drónok fogják kivinni az életmentő gyógyszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az időjárási viszonyok és a személyzet hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 41 ember meghalt az Aeroflot Seremetyjevón kényszerleszállást végrehajtott és kigyulladt SSJ-100-as utasszállítóján – derült ki kompetens forrásokra hivatkozó keddi orosz sajtóértesülésekből.","shortLead":"Az időjárási viszonyok és a személyzet hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 41 ember meghalt az Aeroflot Seremetyjevón...","id":"20190507_moszkva_seremetyjevo_legi_katasztrofa_kigyulladt_repulo_aeroflot_pilota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7b6d0a-73a9-45f5-8178-94b40358233e","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_moszkva_seremetyjevo_legi_katasztrofa_kigyulladt_repulo_aeroflot_pilota","timestamp":"2019. május. 07. 21:39","title":"Nehezen magyarázható döntéseket hozott a Moszkvában kigyulladt gép kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti prémiummárka tisztán elektromos hajtásláncú újdonsága árban enyhén alávág a riválisainak.","shortLead":"A stuttgarti prémiummárka tisztán elektromos hajtásláncú újdonsága árban enyhén alávág a riválisainak.","id":"20190507_itthon_is_bearaztak_a_mercedes_elso_igazi_villanyautojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9043f9a4-0919-4cbf-8314-fbd0b245d3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34eb65d-9b9c-4e4e-bbb6-ba905e34a525","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_itthon_is_bearaztak_a_mercedes_elso_igazi_villanyautojat","timestamp":"2019. május. 07. 11:21","title":"Itthon is beárazták a Mercedes első igazi villanyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8477a5a7-4d01-4fc4-96aa-9f4d74f6732a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan volt, mintha pofon vágták volna.","shortLead":"Olyan volt, mintha pofon vágták volna.","id":"20190508_Charlize_Theront_alaposan_kiakasztottak_mikor_szerepet_ajanlottak_neki_a_Wonder_Womanben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8477a5a7-4d01-4fc4-96aa-9f4d74f6732a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3998b5b6-8739-48dd-b038-2fec0f74ebda","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Charlize_Theront_alaposan_kiakasztottak_mikor_szerepet_ajanlottak_neki_a_Wonder_Womanben","timestamp":"2019. május. 08. 12:07","title":"Charlize Theront alaposan kiakasztották, mikor szerepet ajánlottak neki a Wonder Womanben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff333321-6dea-4b86-87e7-e4f2f9198b1e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Hamarosan megtudjuk, de addig is, itt vannak az esélyesek!","shortLead":"Hamarosan megtudjuk, de addig is, itt vannak az esélyesek!","id":"20190507_Meghan_Harry_gyerek_fogadoiroda_nevek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff333321-6dea-4b86-87e7-e4f2f9198b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905accce-bece-4c41-9f6e-a9733ad46ac9","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Meghan_Harry_gyerek_fogadoiroda_nevek","timestamp":"2019. május. 07. 16:57","title":"Hogy fogják hívni Meghan és Harry gyerekét? Ezek a nevek keringenek a fogadóirodákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az a problémájuk, hogy olyan feladatokkal is találkoztak, amiket a tanév során nem érintettek.","shortLead":"Az a problémájuk, hogy olyan feladatokkal is találkoztak, amiket a tanév során nem érintettek.","id":"20190507_Nemetorszagban_epp_tuntetnek_az_erettsegizok_mert_szerintuk_nagyon_nehez_a_matekvizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402ee3d4-9b4b-40b6-9650-1e5f1e732ebb","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Nemetorszagban_epp_tuntetnek_az_erettsegizok_mert_szerintuk_nagyon_nehez_a_matekvizsga","timestamp":"2019. május. 07. 12:41","title":"Németországban épp tüntetnek az érettségizők, mert szerintük nagyon nehéz a matekvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddef8206-1b8a-43cc-ab71-cae615a42825","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A China Eastern légitársaság Hszianból, a Hainan Airlines pedig a Csungkingból és a Sencsenen át Hszianból repül Budapestre.","shortLead":"A China Eastern légitársaság Hszianból, a Hainan Airlines pedig a Csungkingból és a Sencsenen át Hszianból repül...","id":"20190508_Harom_ujabb_kinai_varosba_repulhetunk_Budapestrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddef8206-1b8a-43cc-ab71-cae615a42825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04aae135-8546-4224-ae5e-06353281c872","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Harom_ujabb_kinai_varosba_repulhetunk_Budapestrol","timestamp":"2019. május. 08. 19:19","title":"Három újabb kínai repülőjárat indul Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe77695-2a0d-4d82-89b3-347fecd32736","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A csúcstalálkozó kezdete előtt ült le Orbán az Európai Tanács elnökével. ","shortLead":"A csúcstalálkozó kezdete előtt ült le Orbán az Európai Tanács elnökével. ","id":"20190509_Video_Orban_negyszemkozt_talalkozott_Tuskkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fe77695-2a0d-4d82-89b3-347fecd32736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94456bb4-3ee9-4918-b01c-5719649ee289","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Video_Orban_negyszemkozt_talalkozott_Tuskkal","timestamp":"2019. május. 09. 09:31","title":"Videó: Orbán négyszemközt találkozott Tuskkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]