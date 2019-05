Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit.","shortLead":"Az ország nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit.","id":"20190508_reszben_felmondta_az_atomalkut_iran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4842b86-ccc1-42aa-8b4e-b8aacdb4cc19","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_reszben_felmondta_az_atomalkut_iran","timestamp":"2019. május. 08. 07:54","title":"Részben felmondta az atomalkut Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403d8f0d-c595-4bbf-8752-d114dbd04e79","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Trócsányi László igazságügyi miniszter ugyan a nyártól várhatóan az Európai Bizottság tagja lesz, de szívügyét, az önálló közigazgatási bíróságok létrehozását egyik legközelebbi munkatársára hagyja.","shortLead":"Trócsányi László igazságügyi miniszter ugyan a nyártól várhatóan az Európai Bizottság tagja lesz, de szívügyét...","id":"20190509_A_tavozo_igazsagugyi_miniszter_a_bizalmasara_hagyja_a_kozigazgatasi_birosagok_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=403d8f0d-c595-4bbf-8752-d114dbd04e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf1b290-509c-4b73-b0f5-c806d1e88883","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_A_tavozo_igazsagugyi_miniszter_a_bizalmasara_hagyja_a_kozigazgatasi_birosagok_ugyet","timestamp":"2019. május. 09. 08:42","title":"A távozó igazságügyi miniszter a bizalmasára hagyja a közigazgatási bíróságok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5494ecc1-eb46-406a-9720-c1a2064ee717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a fáknak és a túrázóknak is kárt okoz. A Pilisi Parkerdő Zrt. a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"Ezzel a fáknak és a túrázóknak is kárt okoz. A Pilisi Parkerdő Zrt. a lakosság segítségét kéri.","id":"20190508_A_budai_hegyekben_tenykedo_rejtelyes_facsonkitot_keresnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5494ecc1-eb46-406a-9720-c1a2064ee717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e6eceb-e72a-41a2-862a-99fe6fad5a98","keywords":null,"link":"/elet/20190508_A_budai_hegyekben_tenykedo_rejtelyes_facsonkitot_keresnek","timestamp":"2019. május. 08. 21:38","title":"Rejtélyes, a turistajelzéseket baltával levagdosó vandált keresnek a budai hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11463c2e-f823-44a1-8fef-89f8528f8f68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mekkora követési távolságot tart városban 50-nél? 5-10 métert, vagy inkább 30-at?","shortLead":"Mekkora követési távolságot tart városban 50-nél? 5-10 métert, vagy inkább 30-at?","id":"20190508_defenziv_vezetes_autos_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11463c2e-f823-44a1-8fef-89f8528f8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbc9dd3-4d01-421b-a0e0-aa8243edc319","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_defenziv_vezetes_autos_teszt","timestamp":"2019. május. 08. 10:28","title":"Pár kérdés megmutatja, ön mennyire defenzív autóvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TV2-t 7,45 millióra, a köztévét 745 ezer forintra büntette az NVB, mert hírműsorban politikai reklámot sugároztak - a Fradi-meccs szünetében az egyperces Híradó fele a Fidesz új kampányvideójáról szólt.\r

