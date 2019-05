Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68661e07-b5ee-435d-8026-25d72a3181bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit The Handwriting Company robotja azokat az apró különbségeket is észleli a szövegben (majd le is utánozza azt), ami kifejezetten egyedivé teszi az emberi kézírást.","shortLead":"A brit The Handwriting Company robotja azokat az apró különbségeket is észleli a szövegben (majd le is utánozza azt...","id":"20190509_keziras_robot_hemingway_the_handwriting_company","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68661e07-b5ee-435d-8026-25d72a3181bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4778c158-e59a-4dd6-9c1b-a77d1ae95f72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_keziras_robot_hemingway_the_handwriting_company","timestamp":"2019. május. 09. 12:33","title":"Videó: Csináltak egy robotot, ami szinte tökéletesen utánozza az emberi kézírást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351924b8-c01e-4a9d-b9c8-453c64c5b5c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy Gábor Tamás pénzosztásán nem háborodott fel a Fidesz, Botka Lászlóén igen.","shortLead":"Nagy Gábor Tamás pénzosztásán nem háborodott fel a Fidesz, Botka Lászlóén igen.","id":"20190509_8_ezer_forintot_ajandekozott_minden_80_ev_felettinek_a_budavari_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=351924b8-c01e-4a9d-b9c8-453c64c5b5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cd8d60-ddad-48a1-8a1d-00b412bd790b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_8_ezer_forintot_ajandekozott_minden_80_ev_felettinek_a_budavari_polgarmester","timestamp":"2019. május. 09. 10:40","title":"8 ezer forintot ajándékozott minden 80 év felettinek a budavári polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredetileg általában a menekülteket kibocsátó országokat segítette volna a kabinet, aztán ebből az üldözött keresztények támogatása maradt, de befogadásról az ő esetükben sem nagyon van szó.","shortLead":"Eredetileg általában a menekülteket kibocsátó országokat segítette volna a kabinet, aztán ebből az üldözött...","id":"20190507_hungary_help_kereszteny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dddf93-0c62-4bf3-a33c-298d38bc6a2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_hungary_help_kereszteny","timestamp":"2019. május. 07. 16:38","title":"Kiderült, hogyan is segíti a kormány milliárdokkal az üldözött keresztényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyomtatott közéleti újságok közül csak kevés úszta meg, hogy nagyot essen a példányszáma. 