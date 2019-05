Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Koreában észlelték, hogy Észak-Koreából kilőttek valamilyen lövedéket. ","shortLead":"Dél-Koreában észlelték, hogy Észak-Koreából kilőttek valamilyen lövedéket. ","id":"20190509_EszakKorea_megint_Japan_fele_lott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5da0b-9de5-4418-ae20-0ec3a77400b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_EszakKorea_megint_Japan_fele_lott","timestamp":"2019. május. 09. 10:44","title":"Észak-Korea megint Japán felé lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három nap múlva kezdődik az A-csoportos vb, amelynek a Skoda 27 éve főszponzora. ","shortLead":"Három nap múlva kezdődik az A-csoportos vb, amelynek a Skoda 27 éve főszponzora. ","id":"20190507_skoda_superb_facelift_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7409344-d17b-4c63-8f54-a0e88d44e2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7739375-7f83-4e09-be9b-76f3146a91b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_skoda_superb_facelift_2019","timestamp":"2019. május. 07. 17:54","title":"A jéghoki vb-n lehet majd először látni a friss Skoda Superbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7149f-cfe9-429d-a963-7c6e3bdcedab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság szerint lehet kampányidőszakban is aláírásokat gyűjteni, ezért a Kúria tévedett, amikor megbüntette a Fideszt, mert az átverte az aláírókat. ","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint lehet kampányidőszakban is aláírásokat gyűjteni, ezért a Kúria tévedett, amikor megbüntette...","id":"20190508_Rendben_talalta_az_Ab_a_Fidesz_embereket_atvero_alairasgyujteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22d7149f-cfe9-429d-a963-7c6e3bdcedab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965b84ca-5af5-48eb-a5d8-b6ee2ff05626","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Rendben_talalta_az_Ab_a_Fidesz_embereket_atvero_alairasgyujteset","timestamp":"2019. május. 08. 12:57","title":"Rendben találta az Ab a Fidesz embereket átverő aláírásgyűjtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8248e3-a49b-4eb5-a9e5-cc114750c7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung szerdán mutatta be az Isocell Bright GW1 nevű szenzorát, amit a tervek szerint a 2020-ban érkező csúcsmobilba szerelnének be először.","shortLead":"A Samsung szerdán mutatta be az Isocell Bright GW1 nevű szenzorát, amit a tervek szerint a 2020-ban érkező csúcsmobilba...","id":"20190509_samsung_isocell_bright_gw1_mobilkamera_szenzor_mobilfotozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a8248e3-a49b-4eb5-a9e5-cc114750c7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775b800e-059d-4b48-926e-8262006bdd39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_samsung_isocell_bright_gw1_mobilkamera_szenzor_mobilfotozas","timestamp":"2019. május. 09. 08:33","title":"A Samsung csinált egy 64 megapixeles mobilkamerát, jövőre már fotózhatunk is vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Most is több százmilliót adtak sportra. ","shortLead":"Most is több százmilliót adtak sportra. ","id":"20190508_Folyamatosan_atirja_a_kormany_a_koltsegvetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d12faaa-3dfa-4a02-9241-5ad731768319","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Folyamatosan_atirja_a_kormany_a_koltsegvetest","timestamp":"2019. május. 08. 09:48","title":"Folyamatosan átírja a kormány a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Korai utasfelvételi pultot nyit a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a légitársaság és a repteret üzemeltető Budapest Airport, ahol az utasok már indulás előtt három órával bejelentkezhetnek járatukra.","shortLead":"Korai utasfelvételi pultot nyit a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a légitársaság és a repteret üzemeltető...","id":"20190507_wizz_air_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasfelvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f1de63-996f-43f0-b811-c5517877ee3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_wizz_air_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_utasfelvetel","timestamp":"2019. május. 07. 19:42","title":"Változtat a Wizz Air Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","shortLead":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","id":"20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e8435d-db09-4104-9666-33af300ed770","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","timestamp":"2019. május. 09. 10:17","title":"Több kutyasamponban is probléma volt a hatóanyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vezetőfülkére kitett QR-kóddal kell majd érvényesíteni a mobilos jegyet. ","shortLead":"A vezetőfülkére kitett QR-kóddal kell majd érvényesíteni a mobilos jegyet. ","id":"20190509_A_repteri_buszon_vezetik_be_eloszor_a_BKK_uj_mobiljegyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2d152b-8d9b-47a0-ac41-6713a25c37d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_A_repteri_buszon_vezetik_be_eloszor_a_BKK_uj_mobiljegyet","timestamp":"2019. május. 09. 08:02","title":"A reptéri buszon vezetik be először a BKK új mobiljegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]