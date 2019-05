Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4296a5b-a032-4d4d-b0ae-273617059e3d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy fél perc alatt eldarált, a nézők számára a jogi hivatkozás miatt eleve nehezen követhető felolvasással letudta az NVB által kirótt egyik szankciót a Tv2. A ciki kötelezettséget néhány bakival kipipáló Andor Éva szembetűnően kevésbé lelkesen mondta kamerába a \"már megint kampányoltunk\"-önvallomást, mint tavaly az „én Orbán Viktorra szavazok!” buzdítást. Hogy ne sikkadjon el ilyen egyszerűen mutatjuk a videót, jelenleg ez jár, ha totális propagandát tolnak egy papíron hírműsornak számító műsorban.","shortLead":"Egy fél perc alatt eldarált, a nézők számára a jogi hivatkozás miatt eleve nehezen követhető felolvasással letudta...","id":"20190509_Rohejes_buntetessel_meguszta_a_Tv2_a_patkanyozos_Fideszpropagandat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4296a5b-a032-4d4d-b0ae-273617059e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc049c5-41c9-46df-afb9-b87f670e57d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Rohejes_buntetessel_meguszta_a_Tv2_a_patkanyozos_Fideszpropagandat","timestamp":"2019. május. 10. 07:53","title":"Ilyen simán megúszta a Tv2 a patkányozós Fidesz-propagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6463611-3910-4a04-9f2e-b0ea76e81b60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sopron hűsége, Boldogasszony csipkéje, Eredendő bűn - ha tetszik gondolni, ha nem, ezek tortanevek. S lehet izgulni augusztusig, köztük lesz-e a befutó, az ország tortája. A nagy verseny döntőjébe öt-öt süti került be. ","shortLead":"Sopron hűsége, Boldogasszony csipkéje, Eredendő bűn - ha tetszik gondolni, ha nem, ezek tortanevek. S lehet izgulni...","id":"20190508_Melyik_lesz_Magyarorszag_tortaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6463611-3910-4a04-9f2e-b0ea76e81b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b3db25-8bd3-405f-bc6e-227b3ffc9faf","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Melyik_lesz_Magyarorszag_tortaja","timestamp":"2019. május. 08. 20:22","title":"Melyik lesz Magyarország tortája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió európai felhasználónak küld üzenetet a napokban a Spotify a közelgő EP-választások miatt. Ebből az alkalomból egy különleges dallistát is készítettek. ","shortLead":"Több millió európai felhasználónak küld üzenetet a napokban a Spotify a közelgő EP-választások miatt. Ebből...","id":"20190509_spotify_ep_valasztas_get_vocal_europe_dallista_halott_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a06d81-6542-431f-a266-cd859c5374f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_spotify_ep_valasztas_get_vocal_europe_dallista_halott_penz","timestamp":"2019. május. 09. 14:03","title":"Használja a Spotifyt? Akkor önnek is küldtek egy üzenetet, igen fontos dologról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyomtatott közéleti újságok közül csak kevés úszta meg, hogy nagyot essen a példányszáma. A megyei lapok olvasótábora látványosan csökken.","shortLead":"A nyomtatott közéleti újságok közül csak kevés úszta meg, hogy nagyot essen a példányszáma. A megyei lapok olvasótábora...","id":"20190509_Menekulnek_az_olvasok_a_NERkozelive_valt_megyei_lapoktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474a6ffc-27ba-4788-8034-3c2ef2352c65","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Menekulnek_az_olvasok_a_NERkozelive_valt_megyei_lapoktol","timestamp":"2019. május. 09. 05:30","title":"Menekülnek az olvasók a NER-közelivé vált megyei lapoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1939d33-56a0-4e3a-a96d-979641efc95d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjjel, rabomobillal vitték őket a szerb határra.","shortLead":"Éjjel, rabomobillal vitték őket a szerb határra.","id":"20190510_Helsinki_botranyos_volt_az_afgan_csaladok_kitoloncolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1939d33-56a0-4e3a-a96d-979641efc95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d78b4-5b93-4b86-92f5-cfde7d446a05","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Helsinki_botranyos_volt_az_afgan_csaladok_kitoloncolasa","timestamp":"2019. május. 10. 11:05","title":"Helsinki: Botrányos volt az afgán családok kitoloncolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","shortLead":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","id":"20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686e0780-cb48-47f5-847c-fbafdf0344b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","timestamp":"2019. május. 09. 20:16","title":"Épp a szervizből jött a Skoda, ami lángba borult Békéscsabán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De fázni legalább nem fogunk. ","shortLead":"De fázni legalább nem fogunk. 