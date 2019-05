Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","shortLead":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","id":"20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e8435d-db09-4104-9666-33af300ed770","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","timestamp":"2019. május. 09. 10:17","title":"Több kutyasamponban is probléma volt a hatóanyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ráadásul a vidéken élők jobban is híztak a vizsgált három évtizedben. De világszerte egyre kövérebb a lakosság, ezt állapították meg brit tudósok.","shortLead":"Ráadásul a vidéken élők jobban is híztak a vizsgált három évtizedben. De világszerte egyre kövérebb a lakosság, ezt...","id":"20190509_Videken_nagyobb_problema_az_elhizas_mint_a_varosokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03dfa2b-555a-4ebe-a90c-87ca82f5db14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_Videken_nagyobb_problema_az_elhizas_mint_a_varosokban","timestamp":"2019. május. 09. 15:20","title":"Vidéken nagyobb probléma az elhízás, mint a városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az I. kerület MSZP-P-s jelöltjének gyermeke kezébe is adtak olyan kampányszórólapot, amelyen Puzsérék pocskondiázzák a kerületi ellenzéki jelölteket. Puzsér szerint V. Naszályi rángatja bele gyerekét a politikába, gyermeke áldozat, csakhogy Puzsér szerint saját anyja használja fel kétes politikai célok elérése érdekében.","shortLead":"Az I. kerület MSZP-P-s jelöltjének gyermeke kezébe is adtak olyan kampányszórólapot, amelyen Puzsérék pocskondiázzák...","id":"20190509_Puzser_V_Naszalyi_hibaja_hogy_gyereke_kezebe_kerult_az_anyjat_becsmerlo_szorolap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e481645-5e67-4457-94f3-4d24e347e5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Puzser_V_Naszalyi_hibaja_hogy_gyereke_kezebe_kerult_az_anyjat_becsmerlo_szorolap","timestamp":"2019. május. 09. 14:30","title":"Puzsér: V. Naszályi belerángatja a gyermekét egy politikai vitába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7621ca9b-f224-4bb5-a618-27d12db77028","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új lábprotézist kapott, ez már a negyedik.","shortLead":"Új lábprotézist kapott, ez már a negyedik.","id":"20190510_Pillanatok_alatt_viralis_lett_a_video_amin_egy_ellott_labu_afgan_kisfiu_tancol_boldogan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7621ca9b-f224-4bb5-a618-27d12db77028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea11dae-3735-4c44-b75e-5d6daebee944","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Pillanatok_alatt_viralis_lett_a_video_amin_egy_ellott_labu_afgan_kisfiu_tancol_boldogan","timestamp":"2019. május. 10. 10:34","title":"Pillanatok alatt virális lett a videó, amin egy ellőtt lábú afgán kisfiú táncol boldogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9df1ac-2bc4-42af-9b74-bc0d0261d3ea","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Még a nyilvános bírálatokkal is kíméletesek voltak a politikusok, hogy ne rontsák el a hangulatot.","shortLead":"Még a nyilvános bírálatokkal is kíméletesek voltak a politikusok, hogy ne rontsák el a hangulatot.","id":"20190509_Filmsztarkent_korberajongott_politikusok_es_mesterloveszek__igy_lattuk_a_nagyszebeni_EUcsucsot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f9df1ac-2bc4-42af-9b74-bc0d0261d3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaba65f8-51a8-45a4-8bec-ca5855e5b4de","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Filmsztarkent_korberajongott_politikusok_es_mesterloveszek__igy_lattuk_a_nagyszebeni_EUcsucsot","timestamp":"2019. május. 09. 19:26","title":"Filmsztárként körberajongott politikusok és mesterlövészek – így láttuk a nagyszebeni EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyomtatott közéleti újságok közül csak kevés úszta meg, hogy nagyot essen a példányszáma. A megyei lapok olvasótábora látványosan csökken.","shortLead":"A nyomtatott közéleti újságok közül csak kevés úszta meg, hogy nagyot essen a példányszáma. A megyei lapok olvasótábora...","id":"20190509_Menekulnek_az_olvasok_a_NERkozelive_valt_megyei_lapoktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474a6ffc-27ba-4788-8034-3c2ef2352c65","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Menekulnek_az_olvasok_a_NERkozelive_valt_megyei_lapoktol","timestamp":"2019. május. 09. 05:30","title":"Menekülnek az olvasók a NER-közelivé vált megyei lapoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a8f3c6-fd89-4434-9060-231100512416","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Marabu_FekNyuz_Oszton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16a8f3c6-fd89-4434-9060-231100512416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e0372e-b187-4b12-950c-0e9cfa643d5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Marabu_FekNyuz_Oszton","timestamp":"2019. május. 10. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Ösztön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenészt agyérgörcs miatt vitték kórházba.","shortLead":"A zenészt agyérgörcs miatt vitték kórházba.","id":"20190509_Felebredt_az_altatasbol_Demjen_Ferenc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c3f8ae-1564-40ec-8424-ecd20ed8d72f","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Felebredt_az_altatasbol_Demjen_Ferenc","timestamp":"2019. május. 09. 13:55","title":"Felébredt az altatásból Demjén Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]