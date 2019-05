Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az eszközkezelő programban részt vevők kétharmada kaphatja vissza a lakását.","shortLead":"Az eszközkezelő programban részt vevők kétharmada kaphatja vissza a lakását.","id":"20190509_Huszezer_csalad_vasarolja_vissza_a_lakasat_az_eszkozkezelotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a1fdd3-ac2a-4e48-bafb-7738ddf8cefa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Huszezer_csalad_vasarolja_vissza_a_lakasat_az_eszkozkezelotol","timestamp":"2019. május. 09. 18:37","title":"Húszezer család vásárolja vissza a lakását az eszközkezelőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Év végén kifut a BKK egyik buszszolgáltatásra kötött szerződése, ezért újat kötnének, ezúttal csak új buszokkal lehet jelentkezni.","shortLead":"Év végén kifut a BKK egyik buszszolgáltatásra kötött szerződése, ezért újat kötnének, ezúttal csak új buszokkal lehet...","id":"20190508_A_BKK_lecserel_nehany_tizeves_magyar_gyartasu_buszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e54d4c-b2e4-4d34-bdbf-ad9337f0cac7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_A_BKK_lecserel_nehany_tizeves_magyar_gyartasu_buszt","timestamp":"2019. május. 08. 15:32","title":"A BKK lecserél néhány tízéves, magyar gyártású buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igen, Denerisznek. Csakúgy, mint a Trónok harca egyik főszereplőjét. ","shortLead":"Igen, Denerisznek. Csakúgy, mint a Trónok harca egyik főszereplőjét. ","id":"20190508_anyakonyveztetheto_noi_nevek_denerisz_tronok_harca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f123e90-873c-4542-9f70-61685a4701a8","keywords":null,"link":"/elet/20190508_anyakonyveztetheto_noi_nevek_denerisz_tronok_harca","timestamp":"2019. május. 08. 20:57","title":"Az megvan, hogy a magyarok már Denerisznek is nevezhetik a lányukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d43cf6a-26c7-44f7-a27f-a658a0f5291a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy csapásra rend lehet a tárgyalóban a Nissan régóta fejlesztett székeivel, amelyek képesek visszagurulni a helyükre.","shortLead":"Egy csapásra rend lehet a tárgyalóban a Nissan régóta fejlesztett székeivel, amelyek képesek visszagurulni a helyükre.","id":"20190509_nissan_irodai_szek_tapsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d43cf6a-26c7-44f7-a27f-a658a0f5291a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec3f5ff-51a6-495b-983e-e0b74737dc14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_nissan_irodai_szek_tapsolas","timestamp":"2019. május. 09. 19:03","title":"Le fog esni az álla, ha meglátja, mire képesek a Nissan irodai székei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fea7e3f-32b3-4d64-8352-3e67d5005e82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak a tavalyi évben 21-en haltak meg vonatátkelőnél, szinte kivétel nélkül saját hibájukból.","shortLead":"Csak a tavalyi évben 21-en haltak meg vonatátkelőnél, szinte kivétel nélkül saját hibájukból.","id":"20190509_sorompo_vasutiatjaro_mezotur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fea7e3f-32b3-4d64-8352-3e67d5005e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e078d83-cb40-4fbb-a595-d336eae10b62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_sorompo_vasutiatjaro_mezotur","timestamp":"2019. május. 09. 08:58","title":"Nem bírt várni a robogós a vasúti átjárónál, de kétszer is fennakad a sorompón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df6708de-d90a-4ca7-badf-d1ceee3e0dac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Állítólag kedden már az országban sok helyen tudták a diákok a mai középszintű történelemérettségi esszéfeladatainak témáit. Egy fotó terjed erről a Facebookon, de más információk is megerősítik. Az Oktatási Hivatal büntetőfeljelentést tett.\r

\r

","shortLead":"Állítólag kedden már az országban sok helyen tudták a diákok a mai középszintű történelemérettségi esszéfeladatainak...","id":"20190508_Ugy_tunik_kiszivarogtak_a_tortenelem_erettsegi_tetelei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df6708de-d90a-4ca7-badf-d1ceee3e0dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ba58d3-f03a-4597-9e21-0b07ed8fccaf","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Ugy_tunik_kiszivarogtak_a_tortenelem_erettsegi_tetelei","timestamp":"2019. május. 08. 14:00","title":"Egyre terjed a híresztelés: kedden kiszivároghattak a töriérettségi tételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","shortLead":"A pártelnök határidőt is szabott: még november előtt döntenek a Fidesz sorsáról. ","id":"20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b52f49-0066-45c3-84d1-69a3888083e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Joseph_Daul_Ha_Orban_tovabb_becsmerli_az_Europai_Uniot_kidobjuk_a_Neppartbol","timestamp":"2019. május. 08. 18:02","title":"Joseph Daul: „Ha Orbán tovább becsmérli az Európai Uniót, kidobjuk a Néppártból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"576b8a05-2d6c-4436-8444-3a4ba882054f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden vízibiciklire mentőövet vagy mentőmellényt kérnek.","shortLead":"Minden vízibiciklire mentőövet vagy mentőmellényt kérnek.","id":"20190509_Eleteket_mentenenek_a_halalos_vizibiciklibalesetet_szenvedett_fiu_szulei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=576b8a05-2d6c-4436-8444-3a4ba882054f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eae9df-bac9-4017-b34e-20c40c423616","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Eleteket_mentenenek_a_halalos_vizibiciklibalesetet_szenvedett_fiu_szulei","timestamp":"2019. május. 09. 20:39","title":"Életeket mentenének a halálos vízibicikli-balesetet szenvedett fiú szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]