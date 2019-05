Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45a695ca-ba45-483d-8d1e-f4f8badba23d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul drog volt nála. ","shortLead":"Ráadásul drog volt nála. ","id":"20190511_Ejjel_sotet_ruhaban_futott_at_az_uton_egy_ferfi_Varpalotan_elgazoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45a695ca-ba45-483d-8d1e-f4f8badba23d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49a17f1-d3b7-4be8-88be-48046630523d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Ejjel_sotet_ruhaban_futott_at_az_uton_egy_ferfi_Varpalotan_elgazoltak","timestamp":"2019. május. 11. 15:42","title":"Éjjel, sötét ruhában futott át az úton egy férfi Várpalotán, elgázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 70 milliárd forintnál is több jutalékot tettek zsebre.","shortLead":"Tavaly 70 milliárd forintnál is több jutalékot tettek zsebre.","id":"20190510_Meg_mindig_megeri_biztositasi_ugynoknek_menni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6215ad1c-55a9-4dca-a2ff-2aeb062575d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Meg_mindig_megeri_biztositasi_ugynoknek_menni","timestamp":"2019. május. 10. 15:02","title":"Még mindig megéri biztosítási ügynöknek menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pap Balázst vissza kell venni korábbi állásába, ki kell fizetni elmaradt munkabérét ,és sérelemdíjat is kapott. ","shortLead":"Pap Balázst vissza kell venni korábbi állásába, ki kell fizetni elmaradt munkabérét ,és sérelemdíjat is kapott. ","id":"20190510_Pert_nyert_az_ugyesz_akit_Facebookposztjai_miatt_rugtak_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d96d5df-b50e-4872-9d61-963455a9f3e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Pert_nyert_az_ugyesz_akit_Facebookposztjai_miatt_rugtak_ki","timestamp":"2019. május. 10. 14:58","title":"Pert nyert az ügyész, akit Facebook-posztjai miatt rúgtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a9a779-aeb0-431b-96a0-4b0abc5d9c95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a közterület-felügyelő ütötte meg 71 éves aktivistájukat. ","shortLead":"A párt szerint a közterület-felügyelő ütötte meg 71 éves aktivistájukat. ","id":"20190510_Feljelentest_tett_az_MSZP_az_obudai_dulakodas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a9a779-aeb0-431b-96a0-4b0abc5d9c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4852835-e4fe-471f-897d-92db5b966a48","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Feljelentest_tett_az_MSZP_az_obudai_dulakodas_miatt","timestamp":"2019. május. 10. 21:58","title":"Feljelentést tett az MSZP az óbudai dulakodás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csökkent a forgalomba helyezett új autók száma Nagy-Britanniában áprilisban. ","shortLead":"Csökkent a forgalomba helyezett új autók száma Nagy-Britanniában áprilisban. ","id":"20190512_Inkabb_gyalogolnak_de_nem_akarnak_uj_autokat_venni_a_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a144bf09-3174-43c7-ad6a-4e861a0fd7b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Inkabb_gyalogolnak_de_nem_akarnak_uj_autokat_venni_a_britek","timestamp":"2019. május. 12. 09:28","title":"Inkább gyalogolnak, de nem akarnak új autókat venni a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15affd42-5910-48da-8a7b-c7444f48e036","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz Rosztov-Don lesz a címvédő Győr ellenfele a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjében, miután a Papp László Budapest Sportarénában zajló négyes döntő első játéknapján 27-25-re legyőzte a francia Metz csapatát.","shortLead":"Az orosz Rosztov-Don lesz a címvédő Győr ellenfele a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjében, miután a Papp...","id":"20190511_gyori_eto_rosztov_don_kezilabda_bl_donto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15affd42-5910-48da-8a7b-c7444f48e036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7530ab55-6a26-4a4e-93e0-d95999840b92","keywords":null,"link":"/sport/20190511_gyori_eto_rosztov_don_kezilabda_bl_donto","timestamp":"2019. május. 11. 19:55","title":"A Rosztov-Donnal játszik a Győr a BL-trófeáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","shortLead":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","id":"20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907808d5-da8d-4ba3-a802-a5cf60bf16b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","timestamp":"2019. május. 12. 13:07","title":"Indítson újra! - üzeni ügyfeleinek a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett lehet az ivóvíz. A szennyeződés mértéke a víz keménységétől, lágyságától is függ.



","shortLead":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett...","id":"20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd532eb-a231-461d-bf64-61ba088e1e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","timestamp":"2019. május. 10. 18:43","title":"Főváros: Vannak még ólom vízcsövek egyes gyerekintézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]