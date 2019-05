Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20190515_budapest_airport_400_ezer_forint_zajszigeteles_ablakszigetelesi_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=964b4ee3-28b7-435f-8ebd-29bb6586ebce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"077b8445-5e93-4977-b41e-1ad31c26cbcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_budapest_airport_400_ezer_forint_zajszigeteles_ablakszigetelesi_program","timestamp":"2019. május. 15. 06:03","title":"A Budapest Airport 400 ezer forintot ad ezer lakónak zajcsökkentésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77070ccd-d57c-4e19-94db-02359c3fd680","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jelképes örökbefogadással a Szegedi Vadaspark illegális állatkereskedelemmel kapcsolatos erőfeszítései iránt fejezték ki elismerésüket.","shortLead":"A jelképes örökbefogadással a Szegedi Vadaspark illegális állatkereskedelemmel kapcsolatos erőfeszítései iránt fejezték...","id":"20190515_Egy_elkobzott_pumat_fogadott_orokbe_a_budapesti_amerikai_kovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77070ccd-d57c-4e19-94db-02359c3fd680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df03b286-1d70-4d19-b97a-8f675772b8b1","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Egy_elkobzott_pumat_fogadott_orokbe_a_budapesti_amerikai_kovetseg","timestamp":"2019. május. 15. 15:24","title":"Elkobzott pumát fogadott örökbe a budapesti amerikai követség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4df71c0-02d1-4400-b97a-8ff457f2c409","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hét múlva dönthetünk arról, mely pártok képviselőit szeretnénk bejuttatni az új Európai Parlamentbe. Ilyen nagy még sosem volt a választás tétje, annál is inkább, mivel a magyar kormányfő főszereplésével komoly politikai meccsé vált a kampány. Ön mit gondol erről? Hogyan viszonyul a voksoláshoz? Kérjük, ossza meg velünk válaszát!","shortLead":"Másfél hét múlva dönthetünk arról, mely pártok képviselőit szeretnénk bejuttatni az új Európai Parlamentbe. Ilyen nagy...","id":"20190515_EP_kutatas_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4df71c0-02d1-4400-b97a-8ff457f2c409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cda898-bc2b-4268-899a-d91f140d1d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_EP_kutatas_2","timestamp":"2019. május. 15. 13:06","title":"Elmegy szavazni a jövő héten? Miért teszi? Most elmondhatja a véleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511da273-2e88-4de6-9ab1-442bf93f56e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért a verseny első elődöntője, a tizenhét ország közül tízen jutottak tovább.","shortLead":"Véget ért a verseny első elődöntője, a tizenhét ország közül tízen jutottak tovább.","id":"20190514_Eurovizios_Dalfesztival_Papai_Joci_elodonto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=511da273-2e88-4de6-9ab1-442bf93f56e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1749ef4-1bc8-4196-949b-1201fbea03a6","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Eurovizios_Dalfesztival_Papai_Joci_elodonto","timestamp":"2019. május. 14. 23:09","title":"Pápai Joci kiesett az Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1b4ee2-2c3a-4d59-87df-f2361b156f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új Ferrarit május 31-én mutatják be előzetesen Maranellóban, amelyre már kiküldték az ügyfeleknek a meghívókat.","shortLead":"Az új Ferrarit május 31-én mutatják be előzetesen Maranellóban, amelyre már kiküldték az ügyfeleknek a meghívókat.","id":"20190515_ferrari_hibrid_szupersportauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f1b4ee2-2c3a-4d59-87df-f2361b156f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6588ac68-881f-4a54-87cb-b78e24a295f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_ferrari_hibrid_szupersportauto","timestamp":"2019. május. 15. 17:55","title":"1000 lóerős és 600 ezer euró lehet az új, hibrid, szuper-Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d97ecd-42cf-42bb-a114-cf4cf74041c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politológus szerint a házelnök szavai nemcsak a melegeknek szóltak, hanem mindenkinek: „A hatalom birtokosai kijelölik a helyedet, s ha ezt elfogadod, ha nem ugrálsz, akkor esetleg nem ér sérelem”. ","shortLead":"A politológus szerint a házelnök szavai nemcsak a melegeknek szóltak, hanem mindenkinek: „A hatalom birtokosai...","id":"20190516_Lakner_Zoltan_Kover_Laszlo_minden_orokbefogado_szulot_brutalisan_megsertett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8d97ecd-42cf-42bb-a114-cf4cf74041c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522080a4-e57a-4f6d-ad27-54134e3fe856","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Lakner_Zoltan_Kover_Laszlo_minden_orokbefogado_szulot_brutalisan_megsertett","timestamp":"2019. május. 16. 10:47","title":"Lakner Zoltán: Kövér László minden örökbe fogadó szülőt brutálisan megsértett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára vonatkozik. ","shortLead":"99 évet is kaphat Alabama államban az az orvos, aki magzatelhajtást hajt végre. Ez a terhesség bármely szakaszára...","id":"20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41dbe73-6f4f-4ecf-bee6-59c6c4a7410a","keywords":null,"link":"/elet/20190515_alabama_szenatus_abortusztilalom","timestamp":"2019. május. 15. 07:16","title":"Nagyon szigorú abortusztilalmat szavaztak meg Alabamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hoppál Péter nemrég még kulturális államtitkár volt. ","shortLead":"Hoppál Péter nemrég még kulturális államtitkár volt. ","id":"20190515_hoppal_peter_fidesz_washington_marki_zay_peter_kesz_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8078262c-c682-4130-a77c-f53a43cd4e96","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_hoppal_peter_fidesz_washington_marki_zay_peter_kesz_zoltan","timestamp":"2019. május. 15. 08:14","title":"Hoppál Péter egy kommentelő troll szintjén gúnyolódott a Washingtonba hívott ellenzékieken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]