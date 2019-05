Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a386f15-ca40-456d-b906-8ea77b286e12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is valami \"egyszer kibírja\" tuningot kapott ez az Audi, hanem olyat, amelyre garanciát vállal a fejlesztőcég.","shortLead":"Nem is valami \"egyszer kibírja\" tuningot kapott ez az Audi, hanem olyat, amelyre garanciát vállal a fejlesztőcég.","id":"20190515_audi_RS3_video_sebesseg_HGP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a386f15-ca40-456d-b906-8ea77b286e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f003fa-5b01-482e-be1d-64a49f1c04c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_audi_RS3_video_sebesseg_HGP","timestamp":"2019. május. 15. 11:40","title":"Simán megy az Autobahnon 300 felett a legkisebb RS Audi, amit megpiszkáltak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett- írja az e heti HVG.","shortLead":"Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett- írja az e heti HVG.","id":"20190516_Az_amerikai_energialobbi_nyert_a_magyar_oligarchakkal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69275e7f-2e04-4933-a1d8-1f26aa4bfe8d","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Az_amerikai_energialobbi_nyert_a_magyar_oligarchakkal_szemben","timestamp":"2019. május. 16. 14:59","title":"Az amerikai energialobbi nyert a magyar oligarchákkal szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc1570e-442a-41b6-ad3d-1c03ce89e57e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Appaz Iljev korával kapcsolatban ugyanakkor felmerülnek bizonyos kétségek.\r

\r

","shortLead":"Appaz Iljev korával kapcsolatban ugyanakkor felmerülnek bizonyos kétségek.\r

\r

","id":"20190515_123_evesen_meghalt_a_vilag_legidosebb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc1570e-442a-41b6-ad3d-1c03ce89e57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283cd446-53b9-4aed-b8ea-ec278b198e20","keywords":null,"link":"/elet/20190515_123_evesen_meghalt_a_vilag_legidosebb_embere","timestamp":"2019. május. 15. 05:48","title":"123 évesen meghalt a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Simicskától a körözött szaúdi milliárdoson keresztül az adófizetőkig bezárólag sokak segítségérére rászorult a kormányfő saját lábán álló leányának férje, Tiborcz István, aki tíz év alatt az ország legfiatalabb milliárdosává nőtte ki magát. Ezt a tíz év alatt bejárt pályát követi végig az e heti HVG.","shortLead":"Simicskától a körözött szaúdi milliárdoson keresztül az adófizetőkig bezárólag sokak segítségérére rászorult...","id":"20190515_Megfogta_az_isten_lanyat_hogyan_lett_Tiborcz_a_legfiatalabb_leggazdagabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4637e774-2aa7-4c26-8a64-39cc4502bbe8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Megfogta_az_isten_lanyat_hogyan_lett_Tiborcz_a_legfiatalabb_leggazdagabb","timestamp":"2019. május. 15. 11:48","title":"Megfogta az isten lányát, hogyan lett Tiborcz a legfiatalabb leggazdagabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669dbef8-f820-4157-9937-67152e1f608d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint Donald Trump tovább korlátozná a Huawei amerikai jelenlétét, ezúttal az amerikai cégeknek tiltaná meg, hogy a cég eszközeit használják.","shortLead":"A jelek szerint Donald Trump tovább korlátozná a Huawei amerikai jelenlétét, ezúttal az amerikai cégeknek tiltaná meg...","id":"20190515_donald_trump_huawei_amerika_kina_gazdasagi_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669dbef8-f820-4157-9937-67152e1f608d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9072e722-0b2c-435c-b776-1ae56c7e38ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_donald_trump_huawei_amerika_kina_gazdasagi_haboru","timestamp":"2019. május. 15. 16:33","title":"Az összes amerikai cégnek megtiltaná Trump, hogy Huaweit használjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Először nem akart belemenni a szívátültetésbe, anélkül pár hónapja lett volna csak hátra. Aztán visszament dolgozni, és még 34 évig élt.\r

\r

","shortLead":"Először nem akart belemenni a szívátültetésbe, anélkül pár hónapja lett volna csak hátra. Aztán visszament dolgozni, és...","id":"20190514_Meghalt_az_a_cseh_ferfi_aki_1984_ota_elt_atultetett_szivvel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78422043-a635-47b7-ba89-55cae2b94152","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Meghalt_az_a_cseh_ferfi_aki_1984_ota_elt_atultetett_szivvel","timestamp":"2019. május. 14. 21:52","title":"Meghalt az a cseh férfi, aki 1984 óta élt átültetett szívvel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b40ec5-7cb5-4345-837c-38ec8290f8b9","c_author":"Tóth Richárd, Windisch Judit","category":"itthon","description":"A kampányban alig észrevehető ellenzéki pártok az EP-választás eredményhirdetésekor igyekeznek majd láthatatlanná válni. Örülnek, ha csak kis verést kapnak. Egyedül a DK-nál álmodnak diadalról.","shortLead":"A kampányban alig észrevehető ellenzéki pártok az EP-választás eredményhirdetésekor igyekeznek majd láthatatlanná...","id":"201920__epvalasztas__ellenzeki_eselyek__gyurcsanyek_nyeregben__helyosztokepzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b40ec5-7cb5-4345-837c-38ec8290f8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a758e1bc-4366-468a-a928-96e53e919e70","keywords":null,"link":"/itthon/201920__epvalasztas__ellenzeki_eselyek__gyurcsanyek_nyeregben__helyosztokepzo","timestamp":"2019. május. 15. 00:00","title":"Az ellenzék EP-kampányt színlel, de már azt lesi, hol találhat fedezéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dacff9-a8ea-49eb-979b-e98d16fa1cd0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az orvost már korábban is vádolták szándékos mérgezéssel, de akkor felmentették.","shortLead":"Az orvost már korábban is vádolták szándékos mérgezéssel, de akkor felmentették.","id":"20190515_Azzal_vadolnak_egy_francia_altatoorvost_hogy_otven_embert_mergezett_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1dacff9-a8ea-49eb-979b-e98d16fa1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f717c5-4366-41c9-887f-38780c0f9b93","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Azzal_vadolnak_egy_francia_altatoorvost_hogy_otven_embert_mergezett_meg","timestamp":"2019. május. 15. 17:15","title":"Azzal vádolnak egy francia altatóorvost, hogy ötven embert mérgezett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]