A World of Warcraft minden idők egyik legsikeresebb internetes játéka, számos kiegészítő készült hozzá. A Blizzard, hallgatva a rajongói kérésekre, újra játszhatóvá teszi a legelső kiadást.

A Blizzard Entertainment gondozásában készült World of Warcraft 2004-ben vált játszhatóvá, és bár a kezdeti lelkesedés mostanra kicsit alábbhagyott, a program még most is elég népszerű: milliók játszanak vele.

Noha az alapjátékhoz számos kiegészítő megjelent, igazán egyik sem tudta fokozni az őrületet, amelyet a 15 évvel korábban született program útnak indított. Több rajongó szerint a klasszikus WoW volt az igazi, mert azt még nem érintették radikális fejlesztői változások. Az elmúlt időben aztán egyre hangosabbak lettek azok a hangok, amelyek a legelső kiadás visszatérését követelték, és amit a Blizzard végül lehetővé is tett: néhány hónapja bejelentették, hogy ismét működni fog az alapverzió, amelyet az előfizetéssel rendelkezők közül bárki kipróbálhat majd (a WoW havidíjas).

És most már azt is tudni, mikortól.

A hivatalos start idén augusztus 27-én lesz, vagyis az időponttól kezdve újból működni fognak az alapkiadáshoz tartozó szerverek. A türelmetlenebbek számára jó hír lehet, hogy a Blizzard három zárt tesztidőszakot is hirdetett, amelyre szintén bárki benevezhet, az egyedüli feltétel, hogy az előfizetése aktív legyen. A fejlesztők véletlenszerűen választják ki a próbaverzió tesztelőit, amelyre a Battle.net fiók Beta Profile Settings részében lehet jelentkezni. A zárt tesztekre május 22-23., június 12-20., valamint július 18-19-én kerül sor.

