[{"available":true,"c_guid":"364d577e-f313-44db-b9e0-8e982a72ad00","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az evészavarok veszélyes és nehezen gyógyítható betegségek, amelyek az utóbbi harminc évben váltak gyakoribbá a gazdaságilag fejlett társadalmakban. Mit tudunk jelenleg róluk?","shortLead":"Az evészavarok veszélyes és nehezen gyógyítható betegségek, amelyek az utóbbi harminc évben váltak gyakoribbá...","id":"20190516_Ez_mar_nem_csak_a_nyugati_feher_nok_betegsege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=364d577e-f313-44db-b9e0-8e982a72ad00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61aa93a5-d40a-4c64-abba-115fc978c22f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190516_Ez_mar_nem_csak_a_nyugati_feher_nok_betegsege","timestamp":"2019. május. 16. 12:15","title":"Ez már nem csak a nyugati fehér nők betegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett – írja az e heti HVG.","shortLead":"Orbán Viktor ebben a kérdésben is engedett – írja az e heti HVG.","id":"20190516_Az_amerikai_energialobbi_nyert_a_magyar_oligarchakkal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69275e7f-2e04-4933-a1d8-1f26aa4bfe8d","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Az_amerikai_energialobbi_nyert_a_magyar_oligarchakkal_szemben","timestamp":"2019. május. 16. 14:59","title":"Az amerikai energialobbi nyert a magyar oligarchákkal szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9123927c-01c5-4aa2-a626-25b5ad0113dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vaszary Kolos Kórház főigazgatója beszélt az érintett gyerekek állapotáról.","shortLead":"A Vaszary Kolos Kórház főigazgatója beszélt az érintett gyerekek állapotáról.","id":"20190515_korhaz_nyilatkozat_dorog_baleset_serultek_gyerekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9123927c-01c5-4aa2-a626-25b5ad0113dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef5c13c-74f3-4ee9-8e15-935fc21d0ab0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_korhaz_nyilatkozat_dorog_baleset_serultek_gyerekek","timestamp":"2019. május. 15. 18:30","title":"Megszólalt a kórház a dorogi baleset sérültjeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látványosan nő a vásárlóerő Magyarországon, de még így is rosszul állunk európai összehasonlításban.","shortLead":"Látványosan nő a vásárlóerő Magyarországon, de még így is rosszul állunk európai összehasonlításban.","id":"20190516_vasarloero_magyarorszag_europai_unio_elkoltheto_jovedelem_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee95f514-0e7a-4469-bc9c-3461280ff98a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_vasarloero_magyarorszag_europai_unio_elkoltheto_jovedelem_","timestamp":"2019. május. 16. 18:52","title":"Feleannyi pénzt sem tud költeni egy magyar, mint az átlagos európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fac828d-5635-4c80-b04b-1c8d3c3ced09","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Usain Bolt, a jamaikai csodafutó, aki nyolc aranyérmet nyert az olimpiákon, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia után Franciaországban akarja eladni sárga színű elektromos rollerét. ","shortLead":"Usain Bolt, a jamaikai csodafutó, aki nyolc aranyérmet nyert az olimpiákon, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia után...","id":"20190517_A_vilag_leggyorsabb_futoja_uzletembernek_allt_o_az_arc_de_ki_az_esz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fac828d-5635-4c80-b04b-1c8d3c3ced09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf830b08-0364-43c6-bc97-784a8792f556","keywords":null,"link":"/kkv/20190517_A_vilag_leggyorsabb_futoja_uzletembernek_allt_o_az_arc_de_ki_az_esz","timestamp":"2019. május. 17. 14:02","title":"A világ leggyorsabb embere üzletembernek állt, ő az arc, de ki az ész?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febda511-6b48-4789-80f2-c4af071c052f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csinos kráter lett a kis ország nagy álmából.","shortLead":"Csinos kráter lett a kis ország nagy álmából.","id":"20190517_Megtalalta_a_NASA_a_Holdon_szetloccsant_izraeli_szondat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=febda511-6b48-4789-80f2-c4af071c052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab94771a-d979-474e-b74b-28eed90f12b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_Megtalalta_a_NASA_a_Holdon_szetloccsant_izraeli_szondat","timestamp":"2019. május. 17. 09:40","title":"Megtalálta a NASA a Holdon szétloccsant izraeli szondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fba4a5c-059b-4eb6-ad99-e510d8a48f21","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A normálistól eltérő kromoszómaszám agresszívvá teszi a prosztatarákot. Ha túl sok vagy túl kevés a prosztatatumorban az örökítőanyag-hordozó, akkor különösen halálos lehet a betegség – állapította meg Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatócsoportja. ","shortLead":"A normálistól eltérő kromoszómaszám agresszívvá teszi a prosztatarákot. Ha túl sok vagy túl kevés a prosztatatumorban...","id":"20190516_prosztatarak_kromoszomak_normalistol_eltero_kromoszomaszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fba4a5c-059b-4eb6-ad99-e510d8a48f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57f1f44-7fbb-4259-8336-7019318ee307","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_prosztatarak_kromoszomak_normalistol_eltero_kromoszomaszam","timestamp":"2019. május. 16. 10:03","title":"Kiderült, mitől lehet agresszívabb a prosztatarák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73d58ac-08e8-4e84-afce-08fd749a2919","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma formálisan is megtiltotta amerikai termékek eladását a Huawei-nek. ","shortLead":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma formálisan is megtiltotta amerikai termékek eladását a Huawei-nek. ","id":"20190517_Huawei_tovabb_szigorit_az_USA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73d58ac-08e8-4e84-afce-08fd749a2919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaaf17b-29fd-4439-bbcb-427dcd44d710","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_Huawei_tovabb_szigorit_az_USA","timestamp":"2019. május. 17. 06:37","title":"Huawei: tovább szigorít az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]