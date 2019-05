Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64fe9f91-1642-4ce1-b9f7-fffb9fc36793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs ennél régebbi autó, melyen ott virítana a Porsche név, ennek megfelelően várhatóan sok-sok millió euró ellenében cserél majd gazdát a 80 éves sportkocsi.","shortLead":"Nincs ennél régebbi autó, melyen ott virítana a Porsche név, ennek megfelelően várhatóan sok-sok millió euró ellenében...","id":"20190519_elado_egy_darabka_tortenelem_a_nacik_altal_penzelt_legelso_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64fe9f91-1642-4ce1-b9f7-fffb9fc36793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e0b7ab-b40a-4815-ba22-58bb29e439b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190519_elado_egy_darabka_tortenelem_a_nacik_altal_penzelt_legelso_porsche","timestamp":"2019. május. 19. 06:41","title":"Eladó egy darabka történelem, a nácik által pénzelt legelső Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf683a1-86c3-4af0-87b7-24d531f7eebd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség többször tanácsolta már hasonló balesetek miatt, hogy az autósok használjanak szállítóboxot, utazókennelt, illetve olyan eszközt, amely az állatot megfelelően rögzíti. ","shortLead":"A rendőrség többször tanácsolta már hasonló balesetek miatt, hogy az autósok használjanak szállítóboxot, utazókennelt...","id":"20190517_gyorszentivan_baleset_kutya_szallitas_kresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf683a1-86c3-4af0-87b7-24d531f7eebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92118a34-d1a0-4485-9891-0105bb5ef2b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_gyorszentivan_baleset_kutya_szallitas_kresz","timestamp":"2019. május. 17. 09:30","title":"Telibe talált egy villanypóznát egy autós, mert a kutyájára figyelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1a604-c60e-40b7-9de2-7afec255a127","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe a sportos négykerekűbe egy egész család és még a csomagjaik is mind beférnek.","shortLead":"Ebbe a sportos négykerekűbe egy egész család és még a csomagjaik is mind beférnek.","id":"20190517_280_loerovel_erkezett_meg_az_uj_ford_focus_st_kombi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01a1a604-c60e-40b7-9de2-7afec255a127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0d9599-c7a3-4eb1-940b-3f2999a4619a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_280_loerovel_erkezett_meg_az_uj_ford_focus_st_kombi","timestamp":"2019. május. 17. 08:17","title":"280 lóerővel érkezett meg az új Ford Focus ST kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199d005-bce1-41ea-9527-1ae7007941ab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A BL-döntőért lobbizott Csányi Sándorral együtt. Mármint a férfi döntőért, a nőit ugyanis épp most rendezik Budapesten.","shortLead":"A BL-döntőért lobbizott Csányi Sándorral együtt. Mármint a férfi döntőért, a nőit ugyanis épp most rendezik Budapesten.","id":"20190518_Orban_Viktor_a_magyar_sportfejlesztesekkel_buszkelkedett_az_UEFA_elnokenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9199d005-bce1-41ea-9527-1ae7007941ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833bcd10-fbbf-4314-8f34-fe675a656000","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Orban_Viktor_a_magyar_sportfejlesztesekkel_buszkelkedett_az_UEFA_elnokenek","timestamp":"2019. május. 18. 11:22","title":"Orbán Viktor a magyar sportfejlesztésekkel büszkélkedett az UEFA elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f01ee9d-85fc-49d9-93be-983a658023bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hét éves korában meghalt a világ legismertebb (és valószínűleg legértékesebb) macskája, Grumpy Cat. ","shortLead":"Hét éves korában meghalt a világ legismertebb (és valószínűleg legértékesebb) macskája, Grumpy Cat. ","id":"20190517_meghalt_grumpy_cat_memek_zsembes_macska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f01ee9d-85fc-49d9-93be-983a658023bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09093954-b68d-448a-b835-806f75d75180","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_meghalt_grumpy_cat_memek_zsembes_macska","timestamp":"2019. május. 17. 13:11","title":"10 mém, amiről örökre emlékezetes marad Grumpy Cat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna nélkül is elment a filmfesztiválra, egy hajóról jelentkezett be az Instagramon.","shortLead":"Andy Vajna nélkül is elment a filmfesztiválra, egy hajóról jelentkezett be az Instagramon.","id":"20190518_Vajna_Timeanak_Cannes_mar_soha_nem_lesz_ugyanaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6a3eaa-eb3e-485d-9671-e70aa1db428b","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Vajna_Timeanak_Cannes_mar_soha_nem_lesz_ugyanaz","timestamp":"2019. május. 18. 07:45","title":"Vajna Tímeának Cannes már soha nem lesz ugyanaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2526806e-b532-437a-a83e-b12c11bdb4e7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Liszt Ferenc frizurájáról kapták a nevüket, a hímek csókolózással mérkőznek meg egymással.","shortLead":"Liszt Ferenc frizurájáról kapták a nevüket, a hímek csókolózással mérkőznek meg egymással.","id":"20190517_Lisztmajmocska_szuletett_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2526806e-b532-437a-a83e-b12c11bdb4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d86bbd-81e6-4339-b42d-8a0048fa3ef1","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Lisztmajmocska_szuletett_Szegeden","timestamp":"2019. május. 17. 10:10","title":"Liszt-majmocska született Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Partnerségre lép egymással a konzolpiac két nagy riválisa, a Sony és a Microsoft. A cél: jobb felhőszolgáltatások működtetése. ","shortLead":"Partnerségre lép egymással a konzolpiac két nagy riválisa, a Sony és a Microsoft. A cél: jobb felhőszolgáltatások...","id":"20190517_satya_nadella_josida_kenicsiro_sony_microsoft_konzol_egyuttmukodes_felhoszolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba0ba0b-53e3-4ab9-a058-a3f19a1cb76c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_satya_nadella_josida_kenicsiro_sony_microsoft_konzol_egyuttmukodes_felhoszolgaltatas","timestamp":"2019. május. 17. 18:35","title":"Meglepő együttműködést jelentett be a Sony és a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]