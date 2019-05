Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan engedi ki a gépekre a Microsoft a Windows 10 májusi nagy frissítését, amely több hasznos funkcióval is bővíti a számítógépeket. ","shortLead":"Folyamatosan engedi ki a gépekre a Microsoft a Windows 10 májusi nagy frissítését, amely több hasznos funkcióval is...","id":"20190524_windows_10_majus_update_frissites_sandbox_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ceb1d3b-0b7b-4c95-b185-8d9abe2c3044","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_windows_10_majus_update_frissites_sandbox_funkciok","timestamp":"2019. május. 24. 08:03","title":"Frissítse a gépén a Windowst – remek új funkciók jöttek bele, mutatjuk a legjobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos három szettben kikapott a spanyol Aliona Bolsova Zadoinovtól a francia nyílt teniszbajnokság női egyes selejtezőjének harmadik, utolsó fordulójában.","shortLead":"A magyar játékos három szettben kikapott a spanyol Aliona Bolsova Zadoinovtól a francia nyílt teniszbajnokság női egyes...","id":"20190524_babos_timea_roland_garros_selejtezo_kieses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1138ee-d699-4063-9b44-4c24ba045e78","keywords":null,"link":"/sport/20190524_babos_timea_roland_garros_selejtezo_kieses","timestamp":"2019. május. 24. 16:37","title":"Babos nem jutott túl a selejtezőn a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6c7836-2761-4887-b252-9a2e5ea7ab98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A világ negyedik legnagyobb szépségiparral foglalkozó cégcsoportját hozzák létre.","shortLead":"A világ negyedik legnagyobb szépségiparral foglalkozó cégcsoportját hozzák létre.","id":"20190523_Brazil_ceg_vasarolja_fel_az_Avont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db6c7836-2761-4887-b252-9a2e5ea7ab98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59885088-81ff-4a35-a7fc-bf416d7c77b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Brazil_ceg_vasarolja_fel_az_Avont","timestamp":"2019. május. 23. 19:13","title":"Brazil cég vásárolja fel az Avont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves erőszakolót már le is tartóztatták. A gondozók azt állították, ők nem hallhatták, mi történik.","shortLead":"A 17 éves erőszakolót már le is tartóztatták. ","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 75 emberrel szemben javasolt vádemelést, az ügyészség lépett. ","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 75 emberrel szemben javasolt vádemelést, az ügyészség lépett. ","shortLead":"A héten megújult az SI-ként is ismeretes Nemzetközi Mértékegységrendszer, melynek alapegységei mostantól...","id":"20190523_si_nemzetkozi_mertekegysegrendszer_megujulas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a301651a-1210-4d3e-acf3-129546f5d95a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_si_nemzetkozi_mertekegysegrendszer_megujulas_2019","timestamp":"2019. május. 23. 10:03","title":"Máshogy mérik az egy kilót: a héten megújult a mértékegységek rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fb04ae-9c6c-4745-8f39-e217852f3365","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miért érdemes elmenni az EP-választásra? ","shortLead":"A héten megújult az SI-ként is ismeretes Nemzetközi Mértékegységrendszer, melynek alapegységei mostantól...","id":"20190523_si_nemzetkozi_mertekegysegrendszer_megujulas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a301651a-1210-4d3e-acf3-129546f5d95a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_si_nemzetkozi_mertekegysegrendszer_megujulas_2019","timestamp":"2019. május. 23. 10:03","title":"Máshogy mérik az egy kilót: a héten megújult a mértékegységek rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fb04ae-9c6c-4745-8f39-e217852f3365","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miért érdemes elmenni az EP-választásra?

","shortLead":"Miért érdemes elmenni az EP-választásra?

","id":"20190523_Megkezdodott_a_vilag_egyik_legnagyobb_valasztasa_vasarnap_on_is_reszt_vehet_benne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07fb04ae-9c6c-4745-8f39-e217852f3365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629c1159-a75d-4bdf-93b7-9c1efab151bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Megkezdodott_a_vilag_egyik_legnagyobb_valasztasa_vasarnap_on_is_reszt_vehet_benne","timestamp":"2019. május. 23. 12:16","title":"Megkezdődött a világ egyik legnagyobb választása, vasárnap ön is részt vehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyarat még ott tölti, de ősztől a „környezetváltozásból” próbál meg erőt meríteni a Blikk szerint.","shortLead":"A nyarat még ott tölti, de ősztől a „környezetváltozásból” próbál meg erőt meríteni a Blikk szerint.","id":"20190524_Vajna_Timea_elkoltozik_a_budai_villabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f27604e-2c37-4d5e-9eff-63fa02a3a13b","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Vajna_Timea_elkoltozik_a_budai_villabol","timestamp":"2019. május. 24. 09:59","title":"Vajna Tímea elköltözik a budai villából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]