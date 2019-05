Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikus a legesélyesebb Theresa May utódlására.","shortLead":"A politikus a legesélyesebb Theresa May utódlására.","id":"20190524_Boris_Johnson_megszolalt_megint_felhetunk_a_no_deal_Brexittol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813eded5-3b32-45c1-8c25-0131f4bd70fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Boris_Johnson_megszolalt_megint_felhetunk_a_no_deal_Brexittol","timestamp":"2019. május. 24. 16:00","title":"Boris Johnson megszólalt, megint félhetünk a no deal Brexittől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","shortLead":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","id":"20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e836ac-c714-48bd-8d97-61fe91cb616b","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","timestamp":"2019. május. 24. 12:53","title":"Nézegessen cuki fehér oroszlánkölyköt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ab7a5e-b906-4cd9-ba8a-f1daeec846eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még mindig hónapok választanak el bennünket attól, hogy a Samsung bemutassa az új csúcskészülékét, a Note10-et, renderelt képeken már megnézhetjük, milyen mobilra számthatunk.","shortLead":"Bár még mindig hónapok választanak el bennünket attól, hogy a Samsung bemutassa az új csúcskészülékét, a Note10-et...","id":"20190524_samsung_galaxy_note10_renderelt_kep_okostelefon_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85ab7a5e-b906-4cd9-ba8a-f1daeec846eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1c8700-e8af-4c7a-b7a5-899c15dfe0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_samsung_galaxy_note10_renderelt_kep_okostelefon_android","timestamp":"2019. május. 24. 12:33","title":"Két kép is készült arról, milyen lehet a Samsung Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern cseh márkája leleplezte a ráncfelvarrt Superbet, ami most először zöld rendszámos, plugin hibrid változatban is rendelhető. ","shortLead":"A Volkswagen-konszern cseh márkája leleplezte a ráncfelvarrt Superbet, ami most először zöld rendszámos, plugin hibrid...","id":"20190524_itt_az_uj_skoda_superb_akar_55_kilometeres_villanyhatotavval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=514c8d52-ad25-4123-b3ca-8ba0a1fb3cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229ef665-40cd-49b8-868b-8a11737acc1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_itt_az_uj_skoda_superb_akar_55_kilometeres_villanyhatotavval","timestamp":"2019. május. 24. 08:21","title":"Itt az új Skoda Superb, akár 55 kilométeres villanyhatótávval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóértesülések szerint a védelmi minisztérium újabb 5-10 ezer fő kivezénylését fontolgatja.","shortLead":"Amerikai sajtóértesülések szerint a védelmi minisztérium újabb 5-10 ezer fő kivezénylését fontolgatja.","id":"20190523_pentagon_kozel_kelet_amerikai_katonak_iran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede349fc-8282-4cd5-9e45-56fd44cde1c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_pentagon_kozel_kelet_amerikai_katonak_iran","timestamp":"2019. május. 23. 06:56","title":"Megint több ezer amerikai katona érkezhet a Közel-Keletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyarat még ott tölti, de ősztől a „környezetváltozásból” próbál meg erőt meríteni a Blikk szerint.","shortLead":"A nyarat még ott tölti, de ősztől a „környezetváltozásból” próbál meg erőt meríteni a Blikk szerint.","id":"20190524_Vajna_Timea_elkoltozik_a_budai_villabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2050b191-5097-40e3-9659-b72ab2efabac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f27604e-2c37-4d5e-9eff-63fa02a3a13b","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Vajna_Timea_elkoltozik_a_budai_villabol","timestamp":"2019. május. 24. 09:59","title":"Vajna Tímea elköltözik a budai villából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad763f4-7367-40d4-afae-145a8478adb8","c_author":"Vig Dávid","category":"itthon","description":"Az Amnesty International magyarországi igazgatójának írása az elhúzódó bíróháborúról, és arról, hogy ez minket hogyan érint. ","shortLead":"Az Amnesty International magyarországi igazgatójának írása az elhúzódó bíróháborúról, és arról, hogy ez minket hogyan...","id":"20190524_Megy_vagy_marad_Hando_Tunde_Es_jo_lesze_ez_nekunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ad763f4-7367-40d4-afae-145a8478adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92716baf-84bd-4473-8dbd-41f75551972c","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Megy_vagy_marad_Hando_Tunde_Es_jo_lesze_ez_nekunk","timestamp":"2019. május. 24. 13:45","title":"Megy vagy marad Handó Tünde? És jó lesz-e ez nekünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4688972-8998-4df5-b79f-1a6cf30c335d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha 50 éve a Concorde mindössze szélcsatornák és logarlécek segítségével képes volt szuperszonikus repülőt építeni, akkor most miért nem megy? – tette fel a kérdést egy amerikai vállalkozás, a Boom, amely – egy igazi startuphoz híven – azt ígéri, hogy forradalmasítja a légi ipart. ","shortLead":"Ha 50 éve a Concorde mindössze szélcsatornák és logarlécek segítségével képes volt szuperszonikus repülőt építeni...","id":"20190523_boom_startup_szuperszonikus_legi_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4688972-8998-4df5-b79f-1a6cf30c335d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238eb7ba-4107-4939-8fd6-5265311082ff","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_boom_startup_szuperszonikus_legi_kozlekedes","timestamp":"2019. május. 23. 15:46","title":"90 perc alatt New Yorkból Londonba? Hamarosan valósággá válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]