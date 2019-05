Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP az ELMŰ álláspontjára hivatkozva úgy véli, a kalózplakátok műszakilag is veszélyeztethetik az áramszolgáltatást.","shortLead":"Az MSZP az ELMŰ álláspontjára hivatkozva úgy véli, a kalózplakátok műszakilag is veszélyeztethetik az áramszolgáltatást.","id":"20190522_Feljelentettek_a_Fideszt_a_villanyoszlopra_helyezett_plakatok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf25d1ff-51e2-473c-8527-fb2be8d1f399","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Feljelentettek_a_Fideszt_a_villanyoszlopra_helyezett_plakatok_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 14:00","title":"Feljelentették a Fideszt a villanyoszlopra helyezett plakátok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2199fd7-f05e-4e08-8f9a-63b761bbbdea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horgászversenyen járt az államfő.","shortLead":"Horgászversenyen járt az államfő.","id":"20190523_Ader_megszolalt_A_horgaszat_a_legtobb_embert_vonzo_szabadidos_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2199fd7-f05e-4e08-8f9a-63b761bbbdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3296f180-514e-460f-8f5d-7dc62fa4e09e","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Ader_megszolalt_A_horgaszat_a_legtobb_embert_vonzo_szabadidos_sport","timestamp":"2019. május. 23. 13:39","title":"Áder megszólalt: A horgászat a legtöbb embert vonzó szabadidős sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fb04ae-9c6c-4745-8f39-e217852f3365","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miért érdemes elmenni az EP-választásra?

","shortLead":"Miért érdemes elmenni az EP-választásra?

","id":"20190523_Megkezdodott_a_vilag_egyik_legnagyobb_valasztasa_vasarnap_on_is_reszt_vehet_benne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07fb04ae-9c6c-4745-8f39-e217852f3365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629c1159-a75d-4bdf-93b7-9c1efab151bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Megkezdodott_a_vilag_egyik_legnagyobb_valasztasa_vasarnap_on_is_reszt_vehet_benne","timestamp":"2019. május. 23. 12:16","title":"Megkezdődött a világ egyik legnagyobb választása, vasárnap ön is részt vehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd719cb-87d8-4a46-9ebb-d615172a2068","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Beatrice ideiglenes megszűnése után, és a D. Nagy Lajossal felálló Bikini zenekar előtt Nagy Feróék két lemezzel is poptörténelmet írtak. Szeptemberben újra összeáll az ős-Bikini, igaz, csak egy koncert erejéig.","shortLead":"A Beatrice ideiglenes megszűnése után, és a D. Nagy Lajossal felálló Bikini zenekar előtt Nagy Feróék két lemezzel is...","id":"20190522_Nekem_te_ne_ugass_vau_vau_vau__ujra_osszeall_Nagy_Fero_osBikinije","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bd719cb-87d8-4a46-9ebb-d615172a2068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef9b1dc-b42e-41f3-9b95-5c7e4d16c1e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Nekem_te_ne_ugass_vau_vau_vau__ujra_osszeall_Nagy_Fero_osBikinije","timestamp":"2019. május. 22. 15:20","title":"„Nekem, te ne ugass, vau, vau, vau” – újra összeáll Nagy Feró ős-Bikinije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is elindult Elon Musk műholdasinternet-projektje, amiben összesen 12 ezer szateliltet telepít majd a világűrbe.","shortLead":"Hivatalosan is elindult Elon Musk műholdasinternet-projektje, amiben összesen 12 ezer szateliltet telepít majd...","id":"20190524_spacex_starlink_muholdas_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb011ebb-b990-47d3-a725-39cbbd107912","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_spacex_starlink_muholdas_internet","timestamp":"2019. május. 24. 08:33","title":"Videó: Fellőtte a SpaceX az első 60 műholdat, ami internetet szór a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe46183-caf8-4b32-81ad-84da7dd985bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Volodimir Zelenszkij maga is tévésztár volt, tehát volt kollégáit hozta be a politikába.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij maga is tévésztár volt, tehát volt kollégáit hozta be a politikába.","id":"20190522_ukran_elnok_teves_kollegai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe46183-caf8-4b32-81ad-84da7dd985bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552dc818-4f03-4fa4-8309-ad84723faae0","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_ukran_elnok_teves_kollegai","timestamp":"2019. május. 22. 19:17","title":"Tévés személyiségekkel töltötte fel hivatalát az ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező nem jutott túl a nyolcaddöntőn az 525 ezer euró (171,2 millió forint) összdíjazású genfi salakpályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező nem jutott túl a nyolcaddöntőn az 525 ezer euró (171,2 millió forint) összdíjazású genfi salakpályás...","id":"20190522_fucsovics_marton_genf_atp_tenisztorna_kieses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8114054d-e44b-411d-a19a-75d26e6d4016","keywords":null,"link":"/sport/20190522_fucsovics_marton_genf_atp_tenisztorna_kieses","timestamp":"2019. május. 22. 14:14","title":"A címvédő Fucsovics az első meccsén kiesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem szabad megengednünk, hogy a migránsok szabadon jöjjenek be az országunkba, magukkal hozva a rasszizmust, a terrorizmust és a nőgyűlöletet” – és hasonlók. ","shortLead":"„Nem szabad megengednünk, hogy a migránsok szabadon jöjjenek be az országunkba, magukkal hozva a rasszizmust...","id":"20190523_farkas_florian_level_lungo_drom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5278533-7f85-4ee6-b8ad-dbae68e6ab17","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_farkas_florian_level_lungo_drom","timestamp":"2019. május. 23. 18:24","title":"Farkas Flóriánék szélnek eresztettek egy csomó migránsozó üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]