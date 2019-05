Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Victoria Nuland Trump elnöki beiktatásakor távozott a helyettes külügyi államtitkári posztról, az oroszok szerint ő volt az ukrajnai politikai fordulat egyik fő külső koordinátora, ezért feketelistára tették.","shortLead":"Victoria Nuland Trump elnöki beiktatásakor távozott a helyettes külügyi államtitkári posztról, az oroszok szerint ő...","id":"20190524_Moszkva_nem_adott_vizumot_Nuland_volt_amerikai_helyettes_allamtitkarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c01cd9ac-dd16-4362-908d-72756a8e5054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f444b8-efb6-4d36-9624-57d95d8e4570","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_Moszkva_nem_adott_vizumot_Nuland_volt_amerikai_helyettes_allamtitkarnak","timestamp":"2019. május. 24. 05:29","title":"Nem kapott orosz vízumot egy fontos volt amerikai külügyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett, így nem ülésezett az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága pénteken.","shortLead":"A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett, így nem ülésezett az Országgyűlés...","id":"20190524_A_Fidesz_nem_ment_el_ezert_hatarozatkeptelen_lett_a_Stracheugy_miatt_osszehivott_ules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1175e5e3-cce2-46ff-a40a-7a09e2e1128b","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_A_Fidesz_nem_ment_el_ezert_hatarozatkeptelen_lett_a_Stracheugy_miatt_osszehivott_ules","timestamp":"2019. május. 24. 10:44","title":"A Fidesz nem ment el, ezért határozatképtelen lett a Strache-ügy miatt összehívott ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőbbségi levelet küldött T. Mészáros András a településén élő első választóknak. Az LMP és a DK a választási bizottsághoz fordul.","shortLead":"Elsőbbségi levelet küldött T. Mészáros András a településén élő első választóknak. Az LMP és a DK a választási...","id":"20190523_erd_polgarmester_elso_szavazok_ep_valasztas_kampany_dk_lmp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61078300-3428-4fba-8b02-0e84d60ef754","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_erd_polgarmester_elso_szavazok_ep_valasztas_kampany_dk_lmp","timestamp":"2019. május. 23. 12:29","title":"Ezzel az első szavazóknak küldött levéllel kampányol a Fidesz mellett Érd polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP az ELMŰ álláspontjára hivatkozva úgy véli, a kalózplakátok műszakilag is veszélyeztethetik az áramszolgáltatást.","shortLead":"Az MSZP az ELMŰ álláspontjára hivatkozva úgy véli, a kalózplakátok műszakilag is veszélyeztethetik az áramszolgáltatást.","id":"20190522_Feljelentettek_a_Fideszt_a_villanyoszlopra_helyezett_plakatok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf25d1ff-51e2-473c-8527-fb2be8d1f399","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Feljelentettek_a_Fideszt_a_villanyoszlopra_helyezett_plakatok_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 14:00","title":"Feljelentették a Fideszt a villanyoszlopra helyezett plakátok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a96d551-2116-4706-8ba0-b461cc54ffeb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten tanácskozott Li Csan-suval, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottságának elnökével.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten tanácskozott Li Csan-suval, a Kínai Népköztársaság Országos Népi...","id":"20190523_Orban_nagy_hive_a_kinai_elnok_tervenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a96d551-2116-4706-8ba0-b461cc54ffeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b9036f-e3ee-416e-8cd2-5f4e8bdac33f","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Orban_nagy_hive_a_kinai_elnok_tervenek","timestamp":"2019. május. 23. 16:53","title":"Orbán nagy híve a kínai elnök tervének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha egy gyerek születik a három helyett, már akkor is megéri felvenni a babaváró hitelt, de ha egy sem születik, akkor nagy a baj anyagilag is.","shortLead":"Ha egy gyerek születik a három helyett, már akkor is megéri felvenni a babaváró hitelt, de ha egy sem születik, akkor...","id":"20190523_85_millio_forintot_is_bukhat_aki_felveszi_a_babavaro_hitelt_de_nem_szuletik_gyereke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b1caf5-a09f-4be3-bb66-88decdf9117d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_85_millio_forintot_is_bukhat_aki_felveszi_a_babavaro_hitelt_de_nem_szuletik_gyereke","timestamp":"2019. május. 23. 20:03","title":"8,5 millió forintot is bukhat, aki felveszi a babaváró hitelt, de nem születik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c573044-ffa5-4453-b6c3-057849e67efb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő két hónapon keresztül tanulta a beszédet. ","shortLead":"A színésznő két hónapon keresztül tanulta a beszédet. ","id":"20190522_Hitler_beszed_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c573044-ffa5-4453-b6c3-057849e67efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11fc911-7c11-4d5c-a969-ba4ba57cb3c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Hitler_beszed_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","timestamp":"2019. május. 22. 15:15","title":"Hitler beszédeit elemezte Emilia Clarke a Trónok harca utolsó részéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205b50a2-2dde-4a81-b488-f8ab04c5b5a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár az adatok valóban azt mutatják, hogy pozitív a vándorlási mérlegünk, a kivándorlókba csak azokat számolják bele, akik leadják tajkártyájukat, a Magyarországra érkező magyarok sorába azonban az ide bejelentkező határon túliak is belekerülnek.","shortLead":"Bár az adatok valóban azt mutatják, hogy pozitív a vándorlási mérlegünk, a kivándorlókba csak azokat számolják bele...","id":"20190523_Pontatlan_kivandorlais_es_hazateresi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=205b50a2-2dde-4a81-b488-f8ab04c5b5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e18cfe-6d61-46f9-93d1-f62be3fc20d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Pontatlan_kivandorlais_es_hazateresi_adatok","timestamp":"2019. május. 23. 09:08","title":"Hazatérnek a magyarok? Többszörösen torzít a statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]