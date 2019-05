Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ee8134b-dd43-4d1a-b806-5360ab861e57","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Az ország második leggazdagabb embere Békés megye leszakadó keleti csücskébe is betette a lábát. A helyieknek azonban nem hozta meg a remélt felvirágzást az új földesúr érkezése.","shortLead":"Az ország második leggazdagabb embere Békés megye leszakadó keleti csücskébe is betette a lábát. A helyieknek azonban...","id":"20190526_Meszarose_a_fel_orszag_de_a_ra_hullo_unios_penzesobol_a_bekesieknek_legfeljebb_cseppek_jutnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ee8134b-dd43-4d1a-b806-5360ab861e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14d05a5-cc33-4669-a625-714c703a8b81","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Meszarose_a_fel_orszag_de_a_ra_hullo_unios_penzesobol_a_bekesieknek_legfeljebb_cseppek_jutnak","timestamp":"2019. május. 26. 11:16","title":"Mészárosé a fél ország, de a rá hulló uniós pénzesőből a békésieknek legfeljebb cseppek jutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4a75d8-f282-44c7-b9f3-2b4df71ef01e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este 11-ig csak exit poll előrejelzések jelenhetnek meg, hivatalos végeredmény szerdán vagy csütörtökön várható a külföldön leadott szavazatok beérkezése után. ","shortLead":"Este 11-ig csak exit poll előrejelzések jelenhetnek meg, hivatalos végeredmény szerdán vagy csütörtökön várható...","id":"20190526_Palffy_Most_nem_volt_sorbanallas_de_11ig_nem_lesznek_eredmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e4a75d8-f282-44c7-b9f3-2b4df71ef01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6425468f-aba0-4d2c-9c84-39c07540baeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Palffy_Most_nem_volt_sorbanallas_de_11ig_nem_lesznek_eredmenyek","timestamp":"2019. május. 26. 19:47","title":"Pálffy: Most nem volt sorban állás, de 11-ig nem lesznek eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01791ed0-9348-4d3d-bceb-35aca97318a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2,4 millió ember voksolt már.","shortLead":"2,4 millió ember voksolt már.","id":"20190526_ep_valasztas_2019_reszveteli_arany_15_ora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01791ed0-9348-4d3d-bceb-35aca97318a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a4c008-8ced-458c-b4a6-4e018d2d5ed2","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas_2019_reszveteli_arany_15_ora","timestamp":"2019. május. 26. 15:37","title":"EP-választás: háromra 30 százalék fölé nőtt a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előrébb tartunk az Egyesült Államoknál, ahol még nem is állnak rendelkezésre azok a technológiák, amelyeket a Huawei már használ – jelentette ki a Bloombergnek adott interjújában a kínai óriás alapítója, Zsen Cseng-fej. Arról is beszélt, hogyan próbálnak egérutat nyerni. ","shortLead":"Előrébb tartunk az Egyesült Államoknál, ahol még nem is állnak rendelkezésre azok a technológiák, amelyeket a Huawei...","id":"20190527_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_donald_trump_amerikai_szankciok_google_android_bojkott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f767e21-519e-4a8c-a6ff-97146a41fcec","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_donald_trump_amerikai_szankciok_google_android_bojkott","timestamp":"2019. május. 27. 08:33","title":"Huawei-alapító: Trump nem támadna minket, ha nem tartanánk ott, ahol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03690589-4d21-44ef-935e-8e27312fb003","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kéne még egy két ilyen autó, hogy erősödjön a villámos kultusz. ","shortLead":"Kéne még egy két ilyen autó, hogy erősödjön a villámos kultusz. ","id":"20190526_opel_zafira_life_tuning","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03690589-4d21-44ef-935e-8e27312fb003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf3d632-3ad9-46b6-8ae1-00fba9d869f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_opel_zafira_life_tuning","timestamp":"2019. május. 26. 14:44","title":"Milyen lenne, ha inkább ilyen kisbusszal járnának a villanyszerelők? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az antiszemitizmus erősödése miatt nem javasolja a Németországban élő zsidóknak kipa nyilvános viselését a német szövetségi kormány antiszemitizmus elleni kormánybiztosa - derül ki a Funke médiacsoport lapjaiban szombaton megjelent interjúból.","shortLead":"Az antiszemitizmus erősödése miatt nem javasolja a Németországban élő zsidóknak kipa nyilvános viselését a német...","id":"20190525_Nem_javasoljak_Nemetorszagban_a_kipa_nyilvanos_viseleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=690d3f3e-6464-460b-bf93-ff0d9e8ddcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344abd10-7551-4489-b500-d68e4c9f5ddb","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Nem_javasoljak_Nemetorszagban_a_kipa_nyilvanos_viseleset","timestamp":"2019. május. 25. 15:36","title":"Nem javasolják Németországban a kipa nyilvános viselését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395b230c-ae1f-4c31-97d0-1d63b99c499e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmasat ugrott a szavazási kedv a 2014-es EP-választáshoz képest. ","shortLead":"Hatalmasat ugrott a szavazási kedv a 2014-es EP-választáshoz képest. ","id":"20190526_europai_parlamenti_ep_valasztas_2019_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=395b230c-ae1f-4c31-97d0-1d63b99c499e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72478e98-cdb0-4d75-b030-cf12d045a085","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_europai_parlamenti_ep_valasztas_2019_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 26. 08:40","title":"Országosan 37, Budapesten 44 százalékos a részvétel 17 órakor – a szavazás percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc4fc82-7ce8-474a-ba30-d47ac92764ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon reméli, hogy a mostani választási eredményre hosszú időn át hivatkozhatnak majd.","shortLead":"Nagyon reméli, hogy a mostani választási eredményre hosszú időn át hivatkozhatnak majd.","id":"20190526_orban_viktor_levai_aniko_ep_valasztas2019_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc4fc82-7ce8-474a-ba30-d47ac92764ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dc4d69-98f6-4a04-a105-78592cf7db27","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_orban_viktor_levai_aniko_ep_valasztas2019_szavazas","timestamp":"2019. május. 26. 09:58","title":"Orbán leszavazott, és \"több mint bizakodó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]