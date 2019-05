Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66ba7856-a71f-43ef-b64b-d7ac57667c63","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem tudott egyedül partra jutni, ezért a rendőrök segítségét kérte.","shortLead":"Nem tudott egyedül partra jutni, ezért a rendőrök segítségét kérte.","id":"20190518_A_Dunaba_esett_egy_ferfi_a_Szabadsag_hidrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66ba7856-a71f-43ef-b64b-d7ac57667c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5ac835-c43b-4bb4-92e1-fbd6c777b94e","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_A_Dunaba_esett_egy_ferfi_a_Szabadsag_hidrol","timestamp":"2019. május. 18. 11:38","title":"A Dunába esett egy férfi a Szabadság hídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kampányt indított a rendőrség a 112-es segélyhívó helyes használatáról – olvasható az infostart.hu-n.","shortLead":"Kampányt indított a rendőrség a 112-es segélyhívó helyes használatáról – olvasható az infostart.hu-n.","id":"20190519_Elege_lett_a_rendorsegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3828a8-7213-4c25-8685-bbe8e38238ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Elege_lett_a_rendorsegnek","timestamp":"2019. május. 19. 09:29","title":"Elege lett a rendőrségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c0222e-4c3a-4455-a473-5f39925a02ac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak a mai időkben történt először olyasmi, amibe Caster Semenya többszörös olimpiai bajnok dél-afrikai futónő keveredett, hogy nem hiszik el róla, hogy nő. ","shortLead":"Nemcsak a mai időkben történt először olyasmi, amibe Caster Semenya többszörös olimpiai bajnok dél-afrikai futónő...","id":"201920_szextortenetek_amult_szazadbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c0222e-4c3a-4455-a473-5f39925a02ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b09b0f7-7f80-4ebf-9571-b354bfc26178","keywords":null,"link":"/tudomany/201920_szextortenetek_amult_szazadbol","timestamp":"2019. május. 18. 19:01","title":"Sportolók, akik tévesen nőnek hitték magukat, de volt, aki csalt - Szextörténetek a múlt századból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a699ad73-1c9f-4d36-9af2-49b8f66b12aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb bepillantást nyerhettünk a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár magánéletébe.","shortLead":"Újabb bepillantást nyerhettünk a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár magánéletébe.","id":"20190518_Bovult_Novak_Katalin_csaladja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a699ad73-1c9f-4d36-9af2-49b8f66b12aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498dc9b0-5ed7-4e70-8881-fdb5d51feb0a","keywords":null,"link":"/elet/20190518_Bovult_Novak_Katalin_csaladja","timestamp":"2019. május. 18. 12:58","title":"Bővült Novák Katalin családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"063ec51d-d91a-4ad2-8d64-ba4097cae32d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nem rokonom, nem is ismerem azt a nőt, aki magát Aljona Makarovának nevezi - nyilatkozta a Forbes orosz kiadásának Igor Makarov oligarcha, akinek állítólagos unokahúga főszerepet játszott az osztrák kormányválságban. ","shortLead":"Nem rokonom, nem is ismerem azt a nőt, aki magát Aljona Makarovának nevezi - nyilatkozta a Forbes orosz kiadásának Igor...","id":"20190520_Nincs_unokahuga_az_orosz_oligarchanak_akinek_allitolagos_unokahuga_csobe_huzta_Strachet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=063ec51d-d91a-4ad2-8d64-ba4097cae32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b851d7d8-eca8-4ebd-9fe1-45dc58071ec9","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Nincs_unokahuga_az_orosz_oligarchanak_akinek_allitolagos_unokahuga_csobe_huzta_Strachet","timestamp":"2019. május. 20. 10:49","title":"Nincs unokahúga az orosz oligarchának, akinek állítólagos unokahúga csőbe húzta Strachét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc15dea8-2d90-4ce7-8e93-1830d3ed0987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A robotépítő mérnökként dolgozó James Bruton szabadidejében szívesen készít robotos videókat. Ezúttal egy különleges szerkezetet hozott össze.","shortLead":"A robotépítő mérnökként dolgozó James Bruton szabadidejében szívesen készít robotos videókat. Ezúttal egy különleges...","id":"20190519_virtualis_valosag_vr_jatek_robot_james_bruton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc15dea8-2d90-4ce7-8e93-1830d3ed0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67d222b-6bbe-4ea8-bb23-9a4bb1c1b17d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_virtualis_valosag_vr_jatek_robot_james_bruton","timestamp":"2019. május. 19. 08:03","title":"Videó: A valóságban is elpüföli az embert a robot, ha a virtuális valóságban behúznak a játékosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan 400 millió forinttal csökkent a Valton-Sec nyeresége, de a tulajdonosok így is kivettek a cégből 450 millió forintot.","shortLead":"Ugyan 400 millió forinttal csökkent a Valton-Sec nyeresége, de a tulajdonosok így is kivettek a cégből 450 millió...","id":"20190518_Soha_nem_fizetett_meg_ekkora_osztalekot_a_Valton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90bf5620-efa4-42fd-9aed-f7d54d032bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dff502-ba9c-4747-9e9c-84a20c7b9325","keywords":null,"link":"/kkv/20190518_Soha_nem_fizetett_meg_ekkora_osztalekot_a_Valton","timestamp":"2019. május. 18. 19:05","title":"Soha nem fizetett még ekkora osztalékot a Valton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6769671e-e6b7-4e12-b1b2-54869ee7dd8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két hónappal ezelőtt szinte \"észrevétlenül\" tartott megbeszélést Donald Trump és a Google-vezér Sundar Pichai, ami után a Twitterre írt bejegyzést az Egyesült Államok elnöke.","shortLead":"Szűk két hónappal ezelőtt szinte \"észrevétlenül\" tartott megbeszélést Donald Trump és a Google-vezér Sundar Pichai, ami...","id":"20190520_huawei_google_bojkott_android_egyesult_allamok_kina_amerika_sundar_pichai_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6769671e-e6b7-4e12-b1b2-54869ee7dd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bcd614-face-4dc2-b6af-1536cbe673ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_google_bojkott_android_egyesult_allamok_kina_amerika_sundar_pichai_donald_trump","timestamp":"2019. május. 20. 09:45","title":"Huawei-bojkott: rejtélyes bejegyzést tett közzé Trump még márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]