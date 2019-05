Egyre terebélyesedik a Huawei mobilgyártóval szembeni nyugati bojkotthullám. Trump amerikai elnök után a világ legnagyobb techóriása, a Google is harcot hirdetett, felfüggesztve a kínai cég androidos jogosultságait. Ezzel nemcsak a telefonjaikat tették szinte használhatatlanná, de tovább élezték az amúgy is terhelt amerikai-kínai viszonyt.

A Huawei már korábban is hangsúlyozta, hogy vészhelyzet esetén megvan a tervük az Android leváltására. Az új rendszer mellett azonban valamilyen alkalmazásboltra is szükségük van, hogy a felhasználók a programokat le tudják tölteni készülékeikre. A Bloomberg most ezzel kapcsolatban közöl érdekességeket.

A cikk szerint a kínai gyártó már tavaly mozgolódásba kezdett ezen a téren, ugyanis számos fejlesztővel kapcsolatba lépve segítséget ajánlottak nekik az alkalmazások átalakítására, hogy azokat a Huawei-féle App Galleryben is elérhetővé tegyék. A bolt most is elérhető, habár a felhasználók nagy része a Play áruházt használja.

A jelek szerint a Huawei nem csak alternatívát nyújtana a felhasználók számára, saját felületével konkurenciát is állítana a Google-nek. Mindez jól egybecseng az alapító Zsen Cseng-fej szavaival, aki a vasárnap kipattant ügyre (is) reagálva úgy fogalmazott: Amerika kevés lesz, ha velük akarnak packázni.

[Mit jelent a Huaweinek adott 90 napos haladék? Lesznek új telefonok?]

Nagy kérdés azonban, mit sikerül elérnie a gyártónak egy Play áruházzal szemben, amely alkalmazások sokaságát kínálja az androidosoknak. Ráadásul több fejlesztő a Google-lel kötött együttműködés eredményeként szállítja a programjához tartozó frissítéseket és vadonatúj funkciókat. A Huawei szerint erőforrás terén is jól állnak, azonban tegyük hozzá: ez a sikerhez önmagában nem elég.

A kínai gyártó helyzetét az amerikaikkal zajló kereskedelmi háború is nehezíti. És azt sem szabad elfelejteni, hogy épp az amerikai cégek közt akadnak olyanok, melyek alkalmazásai (például a Facebook) az okostelefonok lelkét jelentik a felhasználók számára. Márpedig azok nélkül aligha vihető sikerre egy kezdeményezés.

