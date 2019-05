A digitális asszisztensekkel szembeni bizalmatlanságot táplálja, hogy a nekik kiadott utasításokat nemcsak végrehajtják, de meg is jegyeznek mindent, amit nekik mondanak. Az Amazon ezért kifejlesztett egy új funkciót, aminek használatával a júzerek az eddiginél nagyobb biztonságban érezhetik magukat.

Mostantól kezdve a tulajdonosnak elég csak utasításba adni az Alexának, hogy

Alexa, delete everything I said today,

vagyis azt, hogy töröljön mindent, amit az adott napon mondott neki a felhasználó. Néhány héten belül pedig tovább bővíti majd ezt a funkciót az Alexa, méghozzá az

Alexa, delete what I just said