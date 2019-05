Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87bf8645-5057-46bb-a08a-79f577e7409c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s politikus a parlamentben gratulált a vasárnapi EP-választások győztesének, és azt ígérte, mindent megtesznek azért, hogy megértsék, mit üzentek a pártjának polgárok.","shortLead":"Az LMP-s politikus a parlamentben gratulált a vasárnapi EP-választások győztesének, és azt ígérte, mindent megtesznek...","id":"20190528_Ungar_Peter_bocsanatot_kert_az_LMP_korabbi_szavazoitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87bf8645-5057-46bb-a08a-79f577e7409c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4954314-5000-4ce6-95f4-803f75ebd97c","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Ungar_Peter_bocsanatot_kert_az_LMP_korabbi_szavazoitol","timestamp":"2019. május. 28. 11:46","title":"Ungár Péter bocsánatot kért az LMP korábbi szavazóitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8111da89-db64-47f8-9b13-039b1564efbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új, hatékony sebragasztó eljárást fejlesztettek ki izraeli kutatók, akik ragasztópisztollyal zárták össze a súlyos nyílt vágásokat – számolt be róla az Izraeli Műszaki Egyetem.\r

\r

","shortLead":"Új, hatékony sebragasztó eljárást fejlesztettek ki izraeli kutatók, akik ragasztópisztollyal zárták össze a súlyos...","id":"20190529_sulyos_vagott_serulesek_kezelese_ragasztopisztollyal_izraeli_kutatok_technion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8111da89-db64-47f8-9b13-039b1564efbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f1ec7c-ce66-42b5-9ad8-394191c7bcb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_sulyos_vagott_serulesek_kezelese_ragasztopisztollyal_izraeli_kutatok_technion","timestamp":"2019. május. 29. 10:03","title":"Egy ragasztópisztoly, egy spéci töltet, és máris begyógyult a seb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"MacKenzie Bezos busás összegre tett szert, miután elvált az Amazont alapító Jeff Bezostól, ám a vagyon egy részét nem tartja meg, elajándékozza. ","shortLead":"MacKenzie Bezos busás összegre tett szert, miután elvált az Amazont alapító Jeff Bezostól, ám a vagyon egy részét nem...","id":"20190529_Jotekonykodasra_forditja_vagyona_felet_a_vilag_egyik_leggazdagabb_noje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ca50f-3adf-4ba5-a644-d08eebe431ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Jotekonykodasra_forditja_vagyona_felet_a_vilag_egyik_leggazdagabb_noje","timestamp":"2019. május. 29. 12:13","title":"18,5 milliárd dollárt készül elajándékozni Jeff Bezos exfelesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A püspökladányi balesetben egy 83 éves nő vesztette életét.","shortLead":"A püspökladányi balesetben egy 83 éves nő vesztette életét.","id":"20190527_gyalogosgazolas_teherauto_puspokladany_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d402c738-d784-43e5-bc9f-4cb20f65d4d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_gyalogosgazolas_teherauto_puspokladany_rendorseg","timestamp":"2019. május. 27. 19:51","title":"Teherautó gázolt halálra egy idős gyalogost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újra piacra dobják az egykori Piszke Papírgyár ismert márkáit. ","shortLead":"Újra piacra dobják az egykori Piszke Papírgyár ismert márkáit. ","id":"20190529_Kornyezetbarat_csomagolasban_ter_vissza_a_Crepto_es_a_Szilvia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e351f7a-d4ab-4a39-95bc-fa952a5ab4d7","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Kornyezetbarat_csomagolasban_ter_vissza_a_Crepto_es_a_Szilvia","timestamp":"2019. május. 29. 11:41","title":"Környezetbarát csomagolásban tér vissza a Crepto és a Szilvia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Peter Gaillard a döntést azzal indokolta, hogy az ő korában már nem lehet ennyit várni, mert meg is halhat, mire sorra kerül az otthoni listán.","shortLead":"Peter Gaillard a döntést azzal indokolta, hogy az ő korában már nem lehet ennyit várni, mert meg is halhat, mire sorra...","id":"20190528_Nem_akart_80_hetet_varni_Litvaniaba_utazott_csipoprotezisert_a_86_eves_brit_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12835f1e-ca4c-47e4-9682-b96fc41ae48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a817597d-5a39-4095-877e-f53dba4472c3","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Nem_akart_80_hetet_varni_Litvaniaba_utazott_csipoprotezisert_a_86_eves_brit_ferfi","timestamp":"2019. május. 28. 14:38","title":"Nem akart 80 hetet várni, Litvániába utazott csípőprotézisért a 86 éves brit férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a839bc27-0e49-44b2-b8b0-48e435c06bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt híresztelte a Miniszterelnökség, hogy Dobrev Klára cége az olajmaffia tagjaival állt kapcsolatban. Két évet kellett várni a bírósági ítélet után a bocsánatkérésre.","shortLead":"Azt híresztelte a Miniszterelnökség, hogy Dobrev Klára cége az olajmaffia tagjaival állt kapcsolatban. Két évet kellett...","id":"20190527_Ket_evvel_a_jogeros_itelet_utan_bocsanatot_kert_a_kormany_amiert_hazudtak_az_Altusrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a839bc27-0e49-44b2-b8b0-48e435c06bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77184d5c-4762-4fbe-b5d7-4c6c7c76b8e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Ket_evvel_a_jogeros_itelet_utan_bocsanatot_kert_a_kormany_amiert_hazudtak_az_Altusrol","timestamp":"2019. május. 27. 20:44","title":"Két évvel a jogerős ítélet után bocsánatot kért a kormány, amiért hazudtak az Altusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9a91df-3ea6-4b34-acf1-d2797663d679","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A portugál futballsztár garázsának legújabb ékessége a leghíresebb brazil F1-világbajnokról kapta a nevét. És több száz millió forintot ér.","shortLead":"A portugál futballsztár garázsának legújabb ékessége a leghíresebb brazil F1-világbajnokról kapta a nevét. És több száz...","id":"20190528_videon_ronaldo_ujabb_hipersportkocsija_mclaren_senna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9a91df-3ea6-4b34-acf1-d2797663d679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53c18c1-57ff-41e9-abc8-f5ed4cf0b722","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_videon_ronaldo_ujabb_hipersportkocsija_mclaren_senna","timestamp":"2019. május. 28. 08:21","title":"Videón Ronaldo újabb hipersportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]