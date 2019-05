Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a patkányirtás körül sok a kérdés és furcsaság a patkányirtó konzorcium referenciáit és kifizetését illetően.\r

\r

","shortLead":"Pedig a patkányirtás körül sok a kérdés és furcsaság a patkányirtó konzorcium referenciáit és kifizetését illetően.\r

\r

","id":"20190529_Napirendre_sem_vette_a_fovarosi_kozgyules_Karacsony_Gergely_patkanybizottsagi_otletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa59ed14-1337-48f6-8216-60b62dd889dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Napirendre_sem_vette_a_fovarosi_kozgyules_Karacsony_Gergely_patkanybizottsagi_otletet","timestamp":"2019. május. 29. 13:03","title":"Napirendre sem vette a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely patkánybizottsági ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeb5b-dba4-47bd-90ae-cb07c92bb86d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rétvári Bence Emmi-államtitkár mondta el ezt a köztévén, ahogy azt is, hogy az igényléshez kell az előző két évben egy év munkaviszony.\r

\r

","shortLead":"Rétvári Bence Emmi-államtitkár mondta el ezt a köztévén, ahogy azt is, hogy az igényléshez kell az előző két évben...","id":"20190529_200_ezer_forint_is_lehet_a_nagyszuloi_gyed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=382eeb5b-dba4-47bd-90ae-cb07c92bb86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621fb799-61b0-4c34-b10d-8fe113e58690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_200_ezer_forint_is_lehet_a_nagyszuloi_gyed","timestamp":"2019. május. 29. 12:24","title":"200 ezer forint is lehet a nagyszülői gyed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946a6ed4-45c0-4872-8de6-a98268639f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első teaser még tényleg nem sokat mutat a 6-os sorozat örököséből, a sportos négyajtós kupéból.","shortLead":"Az első teaser még tényleg nem sokat mutat a 6-os sorozat örököséből, a sportos négyajtós kupéból.","id":"20190528_bmw_8_grand_coupe_teaser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=946a6ed4-45c0-4872-8de6-a98268639f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74072e1c-ed7a-419b-8b74-34395e086409","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_bmw_8_grand_coupe_teaser","timestamp":"2019. május. 28. 10:18","title":"Egy poros videóban már feltűnik a BMW 8-as Grand Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő azt is elmondta, ő több összellenzéki fórumra is elment, de az LMP egyiken sem volt ott.","shortLead":"A független képviselő azt is elmondta, ő több összellenzéki fórumra is elment, de az LMP egyiken sem volt ott.","id":"20190528_Szel_Bernadett_Nem_merult_hogy_momentumos_leszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f1cb09-d264-4761-9449-09e73e8737b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Szel_Bernadett_Nem_merult_hogy_momentumos_leszek","timestamp":"2019. május. 28. 06:10","title":"Szél Bernadett: Nem merült fel, hogy momentumos leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Beindult a Mezőhegyesi Ménesbirtok, nyolcszázmillió forintért keresik a beígért átalakításokhoz a kiviteli tervek elkészítőit, miközben az elmúlt hónapokban legalább hetven embert elküldtek az állami cégtől.","shortLead":"Beindult a Mezőhegyesi Ménesbirtok, nyolcszázmillió forintért keresik a beígért átalakításokhoz a kiviteli tervek...","id":"20190529_Mezohegyesi_Menesbirtok_elbocsatasok_golfpalya_birtoktabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3bee061-3af5-495f-aaae-aa2a0109a7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af72e829-b2ed-4a86-8b3d-952a3671e2ce","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Mezohegyesi_Menesbirtok_elbocsatasok_golfpalya_birtoktabor","timestamp":"2019. május. 29. 07:30","title":"Golfpálya és kisvasút is épül a Mezőhegyesi Ménesbirtokon, miközben embereket bocsátanak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművekkel sem lehet majd közlekedni ilyenkor. ","shortLead":"Az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművekkel sem lehet majd közlekedni ilyenkor. ","id":"20190529_Meg_egy_autotipust_betiltanak_a_budapesti_szmogriadokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d15e4b8-9f59-4a0d-a0a6-4361c5531921","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Meg_egy_autotipust_betiltanak_a_budapesti_szmogriadokban","timestamp":"2019. május. 29. 10:32","title":"Még egy autótípust betiltanak a budapesti szmogriadókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd85bf9-9e0b-420b-a7d5-90a18e0ac0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fúvós funk kirobbanó energiájú nagykövetei a Barba Negrában lépnek fel október 22-én.","shortLead":"A fúvós funk kirobbanó energiájú nagykövetei a Barba Negrában lépnek fel október 22-én.","id":"20190528_Megint_jon_a_Lucky_Chops","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd85bf9-9e0b-420b-a7d5-90a18e0ac0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4650a9b3-13c7-43ad-bb2f-7496df923cb3","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Megint_jon_a_Lucky_Chops","timestamp":"2019. május. 28. 10:32","title":"Megint jön a Lucky Chops","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f6777-4bb6-40d6-b657-5b55c9cb76be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Napszemüvegben integet a népnek.","shortLead":"Napszemüvegben integet a népnek.","id":"20190528_Nem_sokkal_a_halala_elott_lefilmeztek_Viktoria_kiralynot_most_elokerult_a_felvetel__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f6777-4bb6-40d6-b657-5b55c9cb76be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d825352-c4aa-4d4c-a29e-e21e0250f80b","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Nem_sokkal_a_halala_elott_lefilmeztek_Viktoria_kiralynot_most_elokerult_a_felvetel__video","timestamp":"2019. május. 28. 07:22","title":"Nem sokkal a halála előtt lefilmezték Viktória királynőt, most előkerült a felvétel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]