Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3b5f684-1100-4776-a3a7-9132f68d2efd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen hét leforgása alatt nagyjából 70 millió forinttal nőtt annak a laptopnak az ára, amelynek aukcióját végül hétfőn zárták le.","shortLead":"Egyetlen hét leforgása alatt nagyjából 70 millió forinttal nőtt annak a laptopnak az ára, amelynek aukcióját végül...","id":"20190528_laptop_malware_iloveyou_wannacry_mydoom_sobig_darktequila_blackenergy_aukcio_licitalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3b5f684-1100-4776-a3a7-9132f68d2efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2505ba8-7443-49ed-8a8e-a0d896e52ba8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_laptop_malware_iloveyou_wannacry_mydoom_sobig_darktequila_blackenergy_aukcio_licitalas","timestamp":"2019. május. 28. 08:33","title":"Csillagászati áron kelt el a 11 éves laptop, amely tele van vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszakadt az ég Budapesten.","shortLead":"Leszakadt az ég Budapesten.","id":"20190528_Oriasi_mennydorgesel_erkezett_meg_a_beigert_felhoszakadas_elsofoku_a_riasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4f11e0-bd3e-451b-ae41-a2a5da8da1ca","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Oriasi_mennydorgesel_erkezett_meg_a_beigert_felhoszakadas_elsofoku_a_riasztas","timestamp":"2019. május. 28. 12:59","title":"Óriási mennydörgéssel érkezett meg a beígért felhőszakadás: elsőfokú a riasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ipari robotokat fejlesztő cég jótékonysági tábort szervez Szegeden olyan gyerekeknek, akik szívesen töltik idejüket hulladékok gyűjtésével, majd azok szétbontásával, feldolgozásával. A tábor nem titkolt célja, hogy környezettudatosságra nevelje a gyerekeket.","shortLead":"Egy ipari robotokat fejlesztő cég jótékonysági tábort szervez Szegeden olyan gyerekeknek, akik szívesen töltik idejüket...","id":"20190529_Kozos_kukazasra_epul_egy_gyerektabor_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19504635-078c-4784-a4d0-5c9a84252f4c","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Kozos_kukazasra_epul_egy_gyerektabor_Szegeden","timestamp":"2019. május. 29. 08:53","title":"Egy hétig kedvükre kukázhatnak a gyerekek egy szegedi táborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ittasan verekedő férfit gyorsított eljárásban ítélték felfüggesztett börtönre.","shortLead":"Az ittasan verekedő férfit gyorsított eljárásban ítélték felfüggesztett börtönre.","id":"20190528_Zavarta_hogy_fuvet_nyir_a_szomszed_atmaszott_a_keritesen_es_eltorte_az_orrat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790748ee-c413-4588-886f-efda9665bdc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Zavarta_hogy_fuvet_nyir_a_szomszed_atmaszott_a_keritesen_es_eltorte_az_orrat","timestamp":"2019. május. 28. 08:07","title":"Zavarta, hogy füvet nyír a szomszéd, átmászott a kerítésen, és eltörte az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az EP-választás csak a kezdet volt, most kezdődik igazán a harc az európai politikusok között. A tét: kik kerüljenek az EU három vezető testületének az élére.","shortLead":"Az EP-választás csak a kezdet volt, most kezdődik igazán a harc az európai politikusok között. A tét: kik kerüljenek...","id":"20190528_europai_bizottsag_ekb_tanacs_elnokok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ad981-997a-443b-866d-fe5d62fe772e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_europai_bizottsag_ekb_tanacs_elnokok","timestamp":"2019. május. 28. 14:00","title":"Indul az uniós Trónok harca, és Orbánnak nem osztanak benne lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5f9cde-aa7d-4136-a07a-7271d0d1b90d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy manapság átlagosnak mondható, 30 kWh-s akkumulátorral szerelt gépjármű teljes feltöltése nagyjából 3000 forintba kerül majd.","shortLead":"Egy manapság átlagosnak mondható, 30 kWh-s akkumulátorral szerelt gépjármű teljes feltöltése nagyjából 3000 forintba...","id":"20190528_elmu_emasz_villany_elektromos_auto_toltes_fiezos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e5f9cde-aa7d-4136-a07a-7271d0d1b90d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e324c117-5377-4e54-9b2c-66c8afe5aad5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_elmu_emasz_villany_elektromos_auto_toltes_fiezos","timestamp":"2019. május. 28. 16:48","title":"Vége az ingyen tankolásnak az Elmű-oszlopokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0e16a-b607-4d8e-a438-efe550a1caf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban kezdte el tesztelni a Google azt a térképes újítását, aminek köszönhetően előre észlelhetők a sebességmérő kamerák az utakon. Úgy tűnik, a fejlesztést időközben nálunk, magyaroknál is bekapcsolták. ","shortLead":"Januárban kezdte el tesztelni a Google azt a térképes újítását, aminek köszönhetően előre észlelhetők a sebességmérő...","id":"20190528_google_maps_terkep_traffipax_sebessegmero_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0e16a-b607-4d8e-a438-efe550a1caf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e314ab5-c5f2-41de-a33c-2de8f0806742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_google_maps_terkep_traffipax_sebessegmero_kamera","timestamp":"2019. május. 28. 14:03","title":"Már nálunk is működik a Google Térkép nagyszerű újítása, amiért nagyon hálásak lesznek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Uniós támogatások jogosulatlan felhasználása miatt ítéltek el négy embert.","shortLead":"Uniós támogatások jogosulatlan felhasználása miatt ítéltek el négy embert.","id":"20190528_Eliteltek_a_cegvezetoket_akik_uj_gepekre_vettek_fel_EUpenzt_majd_atfestettek_a_regieket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286e874d-2c5e-4bb9-8f16-0c50da9d5873","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Eliteltek_a_cegvezetoket_akik_uj_gepekre_vettek_fel_EUpenzt_majd_atfestettek_a_regieket","timestamp":"2019. május. 28. 14:28","title":"Elítélték a cégvezetőket, akik új gépekre vettek fel EU-pénzt, majd átfestették a régieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]